 Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ Курцом ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Есть каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления - напрасны", - заявил Порошенко.
Президент Украины приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ. Это имеет важное значение для контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксирования фактов поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.
Глава государства отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ. В этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой председательством Германии работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.
Порошенко призвал председателя ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами на нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников на Донбассе.
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Возле аэропорта Жуляны рухнул беспилотник ОБСЕ.
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перша фотка - жесть.... невдобно навіть...
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хай собі говорять. за все оплачено
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