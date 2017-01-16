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 Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ Курцом ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Есть каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления - напрасны", - заявил Порошенко.

порошенко

Президент Украины приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ. Это имеет важное значение для контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксирования фактов поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель ОБСЕ Курц вряд ли станет входить в конфронтацию с Россией, - посол Украины в Австрии Щерба

Глава государства отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ. В этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой ​​председательством Германии работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.

порошенко

Также читайте: Глава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе: "Сейчас необходимой поддержки нет"

Порошенко призвал председателя ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами на нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников на Донбассе.

Читайте: Конфликт в Украине является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ, - глава МИД Курц

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Как-то Петя выглядит странно,Брежнев в 80м лучше выглядел !!!
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Тяжела она, ноша государева.... А закрома..... Вы думаете легко это на себе тащить?
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Агенты СВР России в составе ОБСЕ собирают разведданные о стратегических объектах в Киеве?
Возле аэропорта Жуляны рухнул беспилотник ОБСЕ.
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Смотрю Твердый Орешек-2 по 1+1. Так русские угробили польский президентский самолет четко по кино - при заходе на посадку по приборам опустили горизонт на 60 метров.
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петро знов п"яний?
перша фотка - жесть.... невдобно навіть...
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Так Рашка сказала, что перестреляет любую военную миссию на Донбассе, в том числе и миссию ОБСЕ. О чем тогда болтают эти дебилы. Они от Рашки ссутся за километр.
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нє, ну... випили люди... а позвідєть....
хай собі говорять. за все оплачено
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Коли він був тверезий..шоколядна свиня з болота не вилазить
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присылают нам из германии то геев, то бухарей, то курцов... что там не осталось людей ведущих здоровый образ жизни?

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Очередной европеец приехал на экскурсию, а заодно послушать старинные, панамские песни, в исполнении беальтернативного панамца.
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