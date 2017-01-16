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Все про:взятка (3233) вымогательство (239) задержание (4818) Киевская область (1327) прокуратура (2535)

 Глава и секретарь медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине задержаны на взятке в 35 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Сегодня, 16 января, работниками Киево-Святошинского местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции задержаны двое служащих после получения второй части неправомерной выгоды.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в одну из медико-социальной экспертной комиссии обратилась женщина, которая имеет инвалидность 3 группы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник исполнительной службы задержан на Тернопольщине при получении 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

По состоянию здоровья экспертная комиссия могла определить за женщиной 2 группу инвалидности. Однако, свои услуги председатель комиссии и секретарь комиссии оценили в 35 тысяч гривен. Деньги служащие получали в два транша. Сегодня, во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч гривен задержаны указанных должностные лица.

взятка

Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанным лицам и избрания меры пресечения.

Смотрите также: Начальник полигона на Волыни задержан при получении взятки в 10 тысяч, - СБУ. ВИДЕО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.




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Я не поклонник Сталина, но иногда он говорил правильные вещи.
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Эти вопросы больше к НКВД относятся, Сталина об этом мало информировали.
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а ты не ерничай передо мной!
передо моей бабушкой...
которые пережили все это..
но нынешние...они вас не смущают?
чем нынешние лучше?
они не ожидали такого отношения?
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Как ни странно в отличие от Пеци, Сталина в то время люди уважали.
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не все..
когда он умер считается, что все стенали по нем...

Но ...одна из моих родственниц рассказывает, что она пела и плясала на его могиле...
так не навистен он был нашим людям...
об этом может тоже стоит задуматься?
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Ху^ла на расее тоже знаешь как уважают? Люди. Те же.
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У Львові кожного року ловлять і що?Беруть дальше так і брали,але там лікарі хитріші гроші збирають мед- сестри,а лікарі як би не при ділах
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не там вы коррупцию ловите...
а в раде голоса продают...
и это при том, что им оплачивают все, что только возможно....
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так для этого и ловят всякую мелочь в больницах и школах, чтобы некогда было думать про ВР, АП и КМУ.
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Це часом не та комісія, що визнала мажора-вбивцю - не підсудним?!!!
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И сколько у нас таких липовых инвалидов?
Между прочим, Цензор, хватит издеваться над людьми с юр.образованием. ч.3 ст.368 это не "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", а как минимум вымагательство такой выгоды...
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со многих реальных инвалидов, не заплативших мзду, инвалидность сняли.
Или перевели на более легкую группу. Брать взятки- обычная практика мсэк.
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Ну есть как видите способ с этим бороться. Соглашаться на взятку и идти в прокуратуру, ловить за руку. Иначе с ними никак не получится.
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На самом деле есть множество вариантов, когда заявитель остается ни с чем: либо мусора сообщают о "сигнале", либо после задержания мздоимец бывает оправдан судом и восстанавливается на работе.
Сам факт необходимости повторного освидетельствования в мсэк безногих, одноглазых, и прочих явных калек создает благодатную почву для некоторых тварей в белых халатах.
При этом меня мучает вопрос: а что у инвалида за два года может новая нога отрасти или глаз заново появится? Зачем повторно проходить комиссию?
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у сотрудника рак, метастазы в кости. эти суки не хотели давать инвалидность, мурыжили непадецки. пока я не устроила скандал,подняли на уши всех кого можно,звонили на все горячие линии и таки дали. а другому сняли, мля, рак прямой кишки-выздоровел! ёпта
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Та шо твориться?? Их ловят,а они берут!? Их каждый божий день ловят.а они берут аки зомбированные!? Помню был когда-то у меня подчиненным некий В. Распекали мы его за пьянство и прочие непотребства...так он давал железное объяснения-дескать ,-Не виноватый я,гены у меня х...е(т.е. путинские) Таких не переделаешь.
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Неужели народ умнеть начинает и когда-нибудь перестанет как зомби взятки носить?) Хотя конечно любители получить за взятку то, что по закону не положено никогда не переведутся.
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хабарників - відбирати всі документи ( паспорти, водійські посвідчення, дипломи - до повного відбування покарання ) + залишати без пенсії Натомість видавати картку"хабарника" -типу нового внутрішнього паспорта -яскраво рожевого кольору - що лише підтверджує особу але не дає права відкривати рахунки в банках чи отримувати закордонні паспорти, автоматично не дає права займати виборні посади чи бути держслужбовцем. Автоматично після затримання хабарника накладається арешт на його статки та статки його сім*ї з подальшою конфіскацією
І як ви думаєте скільки хабарників захоче такого"ЩАСТЯ"?
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Пишу комментарий - не читая статью - материал. Посмотрел только оглавление. Сразу? Стошнило. Крысы и не более. Толерантность, сочувствие, понимание - должны преобладать. К таким? Нет. Все способы их устранения? Оправданы!
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Уже заметил и уяснил, все главы и секретари, берут и ни чем ни брезгуют, может сократить их нахрен всех?
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Они брали взятку в момент припадка эпилепсии,шо им стоить такую справку у колег купить
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Читая такие статейки я задаюсь вопросом, они все так дешиво продаются,или на столько мелочны, что не могут отличить настоящую взятку от подставы?
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не в тему, но :

В Ираке военные обнаружили десятки российских паспортов, которые принадлежали боевикам ИГИЛ

Находку совершили в университете города Мосул. Сообщается, что во время осмотра территории освобожденного университета иракские силовики наткнулись на документы боевиков «Исламского государства», прибывших воевать на стороне террористов из других стран.
Сообщается, что в рядах боевиков ИГИЛ воевали не только выходцы из Северного Кавказа, но центральной части России. Иракские военные нашили доказательства того, что граждане России занимали руководящие «должности» в иерархии террористической организации «ИГИЛ»:https://youtu.be/JK3i2pmln74
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Тонкий юмор человека не получившего группу инвалидности .-- Меня выгнали с МСЭКа.
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Да https://youtu.be/JK3i2pmln74
Это круто. Факты начинают рвать плотину. Кажись меч Саида взметнулся в небо. А он голову найдет по любому.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава и секретарь медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине задержаны на взятке в 35 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
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