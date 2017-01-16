 Глава и секретарь медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине задержаны на взятке в 35 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в одну из медико-социальной экспертной комиссии обратилась женщина, которая имеет инвалидность 3 группы.
По состоянию здоровья экспертная комиссия могла определить за женщиной 2 группу инвалидности. Однако, свои услуги председатель комиссии и секретарь комиссии оценили в 35 тысяч гривен. Деньги служащие получали в два транша. Сегодня, во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 30 тысяч гривен задержаны указанных должностные лица.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанным лицам и избрания меры пресечения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
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передо моей бабушкой...
которые пережили все это..
но нынешние...они вас не смущают?
чем нынешние лучше?
они не ожидали такого отношения?
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когда он умер считается, что все стенали по нем...
Но ...одна из моих родственниц рассказывает, что она пела и плясала на его могиле...
так не навистен он был нашим людям...
об этом может тоже стоит задуматься?
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а в раде голоса продают...
и это при том, что им оплачивают все, что только возможно....
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Между прочим, Цензор, хватит издеваться над людьми с юр.образованием. ч.3 ст.368 это не "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", а как минимум вымагательство такой выгоды...
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Или перевели на более легкую группу. Брать взятки- обычная практика мсэк.
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Сам факт необходимости повторного освидетельствования в мсэк безногих, одноглазых, и прочих явных калек создает благодатную почву для некоторых тварей в белых халатах.
При этом меня мучает вопрос: а что у инвалида за два года может новая нога отрасти или глаз заново появится? Зачем повторно проходить комиссию?
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І як ви думаєте скільки хабарників захоче такого"ЩАСТЯ"?
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В Ираке военные обнаружили десятки российских паспортов, которые принадлежали боевикам ИГИЛ
Находку совершили в университете города Мосул. Сообщается, что во время осмотра территории освобожденного университета иракские силовики наткнулись на документы боевиков «Исламского государства», прибывших воевать на стороне террористов из других стран.
Сообщается, что в рядах боевиков ИГИЛ воевали не только выходцы из Северного Кавказа, но центральной части России. Иракские военные нашили доказательства того, что граждане России занимали руководящие «должности» в иерархии террористической организации «ИГИЛ»:https://youtu.be/JK3i2pmln74
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Это круто. Факты начинают рвать плотину. Кажись меч Саида взметнулся в небо. А он голову найдет по любому.
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