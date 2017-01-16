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Все про:МВД (8017) реформы (2342) Евросоюз (11445) Мингарелли (44)

 Аваков и глава представительства ЕС Мингарелли договорились о продолжении сотрудничества по реформированию МВД. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли договорились о продолжении сотрудничества по реформированию Министерства внутренних дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Twitter.

Также читайте: Безвизовый режим будет. Украинский народ этого заслуживает, - посол ЕС Мингарелли

"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза, и договорились продолжить сотрудничество по проектам реформ МВД", - написал министр.

аваков мингранели

аваков мингранели




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а че клоун уже вернулся , сброд барыгоаналов не понес потерь
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Да я заметил что клоун вернулся, добро пожаловать.
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отрывок из научно-фантастической повести "Ярош в огне"? прелестно....
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Читал что количество тяжких преступлений увеличилось а 20%, куда дальше реформировать то?
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и почему тебя спамят?Ты по Киеву статистику погугли там вообще пистец
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о аваков ВІДТЕСДРАЙВИВСЯ і всплив.... хоча він в принципі і тонуть не може...
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Рехформаторы мать вашу, может хорош уже, скоро Украина в трубу вылетит с вашими рехформами.
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Опісля всіх *проколів* мусорських ..та гні...яйценосна давно повинна подати у відставку !!
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Главное чтоб реформирование не зашло так далеко, что народ опять будет у криминала защиту искать))
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Ну какие реформы при етом гопнике! да и при етой коооггггалиции с Аппачами и их хозяином наступает не Европа а полная черная ЖО......А.НАРОДУ.
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БУГАГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЯПАЦСТАЛОМ)))))))))))))ДЕРЖИТЕМЕНЯТРОЕ))))))))))
Я так понимаю, что наш аваков, что их мингарелли - это те еще "реХформаторы" - это "сотрудничество" больше напоминает договорняк "ни чего личного - только реХформы" ))))))))))))))))))))))))))
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І що МінГарілла з Фейсбукичем зібралась рехвормувати????)))
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Бабло хитро%%%жопых ЕСевцев и мозг измученных Украинцев.
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ты думай головой .Вся эта сионистская братия потому и голосует против Израиля.Они хотят уничтожит Израиль в Палестине и сделать его на месте Хазарии-Донбас+Крым.Потому евреи жиды и голосуют против Израиля в ООН.Вся эта коломойская хабадская секта.Уж лучше они там пусть с арабами воюют чем у нас отбирут территорию
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А что нужно сделать чтобы аваков подарил пистолет ?
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О! Тут очень надо напрячься. И все будет зависеть от того на сколько вы ему выгодны)))))))))
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Путлер разрешил МВДэшникам РАБссии валить своих детей с 14 лет.Во это я понимаю реВОРма
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Не многие тут это понимают-очевидно, это приходит с возрастом. Если вообще приходит...
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Наверное банабак подключит задорного буржуина К раздавче наградных стволов Дабы потом всяческие шатуны и лохи Не задавали глупых вопросов Откуда у депутатов судий их жен наконец любовниц и садовников Иностранное наградное оружие Откуда откуда Мингарелли подарил
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Правительство парахи собралось «ограбить» россиян за счет повышения НДС
http://www.mk.ru/politics/2017/01/16/pravitelstvo-sobralos-ograbit-rossiyan-za-schet-povysheniya-nds.html
В России стартовала дискуссия на самую болезненную для властей и общества тему - о реформировании налоговой системы после 2018 года. Пока ее вектор задает Министерство финансов, предложения которого сводятся к перераспределению налоговой нагрузки с бизнеса на самих граждан. Причем, о «налоге на роскошь» речь по-прежнему не идет: рост доходов бюджета планируется обеспечить прежде всего за счет представителей среднего класса.
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А попали мы, крепко. С этой гниды- как с гуся вода. Ему- всё параллельно. То есть- по хрену. Ну, так нам всем и надо. Аваков- форэва. Во, дела! Таки надеялся, что эту мерзость уберут. Не-а. Оставь надежды всяк сюда входящий. Печально.
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Андрей, а чего ты свой звонкий вальтер выкинул-напомни?
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А я не выкинул. Я его- молотком. Тавой. И в мешочек пластиковый.Тока Саня, тут заслуги Авакова- 0(ноль). У меня просто "Азов" рядышком. Совсем рядышком. Ну и патрули, соответственно. Ты ведь не попробуешь Авакова с "Азовом" связать, верно? Вот и я- не связываю.
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Алексей Кудрин сражается за рехВОРмирование Ыканомики Путлера с Глазьевым,кто победит в кровавой бойне баранов?
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Меня, как налогоплательщика, больше интересует откуда держава деньги берёт? как зарабатывает? какие технологии внедряет? как недра осваивает свои ( ну которые народные)?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков и глава представительства ЕС Мингарелли договорились о продолжении сотрудничества по реформированию МВД. ФОТО
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