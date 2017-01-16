 Аваков и глава представительства ЕС Мингарелли договорились о продолжении сотрудничества по реформированию МВД. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Twitter.
"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза, и договорились продолжить сотрудничество по проектам реформ МВД", - написал министр.
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Безвизовый режим будет. Украинский народ этого заслуживает, - посол ЕС Мингарелли(169)
Надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Украиной, - Мингарелли(27)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Мы уверены, что "голландские трудности" удастся решить в ближайшие 2-3 дня, - посол ЕС в Украине(12)
Посол ЕС в Украине Мингарелли осуществит свой первый региональный визит в Харьков(19)
Руководство ЕС хотело бы уладить вопрос ратификации ассоциации до саммита Евросовета 15 декабря: пока компромисс не найден, - Мингарелли(37)
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Я так понимаю, что наш аваков, что их мингарелли - это те еще "реХформаторы" - это "сотрудничество" больше напоминает договорняк "ни чего личного - только реХформы" ))))))))))))))))))))))))))
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http://www.mk.ru/politics/2017/01/16/pravitelstvo-sobralos-ograbit-rossiyan-za-schet-povysheniya-nds.html
В России стартовала дискуссия на самую болезненную для властей и общества тему - о реформировании налоговой системы после 2018 года. Пока ее вектор задает Министерство финансов, предложения которого сводятся к перераспределению налоговой нагрузки с бизнеса на самих граждан. Причем, о «налоге на роскошь» речь по-прежнему не идет: рост доходов бюджета планируется обеспечить прежде всего за счет представителей среднего класса.
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