 Сотрудница "народной милиции "ЛНР" задержана в пункте пропуска "Меловое", - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
В ходе проведения проверочных мероприятий пограничники установили, что женщина проходит службу в так называемой народной милиции на неподконтрольной Украине территории Луганской области. Гражданка передана представителям правоохранительных органов в Луганской области.
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В своей речи профессор подробно изложил историю возникновения «языковой проблемы» в Украине, которую он считает искусственно созданной.
«Первым понятие «русскоязычное население» использовал министр иностранных дел СССР Андрей Козырев в 1989 году. Это название выросло из недр КПСС и КГБ, которые уже видели, что Советский Союз на грани развала и нужно искать зацепки, чтобы как-то удержать его», - заявил Павел Гриценко в своем выступлении.
ВИДЕО: https://youtu.be/avJQtyAqdX8
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Полицейские остановили «Мерседес» с вооруженными людьми во время патрулирования. Как пишет пресса, «один из них оказался чеченским разведчиком».
По версии полицейских, на машину обратили внимание потому, что по описанию он был схож с автомобилем, на котором скрылись грабители и который был объявлен в розыск.
«При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами», - говорится в сообщении.
Когда задержанные предъявили документы, оказалось, что один из них с документами на им Темура Махаури («Зона») входит в состав «чеченского батальона имени шейха Мансура». Документ выписан на украинском языке.
Согласно ему, «Темур Махаури в добровольческом международном миротворческом батальоне» выполняет задачи «разведчика». База батальона расположена в секторе «Мариуполь» в зоне АТО. Что этот «разведчик» разведывал в Киеве не уточняется.
Никаких других подробностей задержания украинская пресса и местные власти также не сообщают.
Согласно информации kavkazcenter «Зона» (он же Руслан Папаскири, он же Темур Махаури, он же уроженец Чечни Али Дабуев) был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя Имарата Кавказ за рубежом Мусы Атаева.
В ходе следствия было установлено, что «Зона» работает на ФСБ России, выполняя функции киллера. Кроме того, турецкая пресса писала, что «Зона» связан также со спецслужбами Грузии.
Однако через 3 года, после нескольких судебных процессов он был освобожден решением суда в Стамбуле. Источники в Турции тогда сообщили, что за его освобождением якобы стоят судьи из группировки Гюлена Фетхулла.
После освобождения «Зона» перебрался в Украину, где, как передают местные источники, крутился возле Михаила Саакашвили и записался в батальон чеченских добровольцев на роль «разведчика».
Пока не ясна подоплека задержания «Зоны» в Киеве. Не ясно также освободят его или арестуют. Очевидно, что властям Украины хорошо известен бэкграунд «Темура Махаури» и они знают, кто он такой. Несмотря на это, «Зона» до сих пор не имел никаких проблем со стороны властей этой страны.
Возможно его задержание является чистой случайностью, возможно оно как-то связано с интригами против Саакашвили, который решил поучаствовать в борьбе за власть в Украине.
Возможно, что «Зона» готовил покушение на кого-то из политических деятелей Украины. Не исключено также и то, что спецслужбы Украины попросту решили нейтрализовать киллера ФСБ.
Никаких официальных комментариев по поводу задержания «Зоны» и его дальнейшей судьбе власти Украины пока не дают».
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повторю вопрос - почему ты решил что если фото этой соски закрыли то значит это фейк?
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