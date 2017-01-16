 Бойцы батальона "Шторм" получили награды за несение службы в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции в Одесской области, за время командировки в зону АТО 40 работников батальона "Шторм" несли службу на 2 блокпостах и на 2 постах охраны в Донецкой области.
За период служебной командировки работниками батальона проведено 118 задержаний по подозрению в совершении правонарушений, из которых в 20 случаях сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, бойцы "Шторма" обнаружили и изъяли 19 единиц холодного оружия, 15 гранат, патроны, 4 гранатомета (использованные), 3 противотанковые управляющие ракеты, военное специальное средство для корректировки прицела на АК, 5 сигнальных ракетниц, 750 грамм пороха, дымовые шашки.
Сотрудники батальона во время службы в зоне АТО установили 14 человек, находившихся на учете правоохранительных органов, из них: 7 боевиков ДНР, ЛНР, 2 пособника террористов, 1 депутат совета ДНР, 1 вербовщик ДНР и 3 в розыске.
За добросовестное отношение к выполнению служебных задач, определенных Законом Украины "О борьбе с терроризмом", дисциплинированность и выдержку во время несения службы по обеспечению общественной безопасности и порядка в районах проведения антитеррористической операции, высокий профессионализм и мужество в борьбе с преступностью, 9 работников батальона особого назначения "Шторм " награждены медалями "За оборону родной Страны" ПО "Украина", 2 работника получили "Благодарность" от Президента Украины, очередное специальное звание получили двое бойцов, а весь личный состав ротации в количестве 40 человек получили "Благодарность" от руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции 3 ранга Дмитрия Головина.
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