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 Бойцы батальона "Шторм" получили награды за несение службы в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин наградил сотрудников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Шторм" за результаты работы по охране общественного порядка в районах проведения антитеррористической операции.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции в Одесской области, за время командировки в зону АТО 40 работников батальона "Шторм" несли службу на 2 блокпостах и ​​ на 2 постах охраны в Донецкой области.

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За период служебной командировки работниками батальона проведено 118 задержаний по подозрению в совершении правонарушений, из которых в 20 случаях сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

нацполиция

Кроме того, бойцы "Шторма" обнаружили и изъяли 19 единиц холодного оружия, 15 гранат, патроны, 4 гранатомета (использованные), 3 противотанковые управляющие ракеты, военное специальное средство для корректировки прицела на АК, 5 сигнальных ракетниц, 750 грамм пороха, дымовые шашки.

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Сотрудники батальона во время службы в зоне АТО установили 14 человек, находившихся на учете правоохранительных органов, из них: 7 боевиков ДНР, ЛНР, 2 пособника террористов, 1 депутат совета ДНР, 1 вербовщик ДНР и 3 в розыске.

нацполиция

За добросовестное отношение к выполнению служебных задач, определенных Законом Украины "О борьбе с терроризмом", дисциплинированность и выдержку во время несения службы по обеспечению общественной безопасности и порядка в районах проведения антитеррористической операции, высокий профессионализм и мужество в борьбе с преступностью, 9 работников батальона особого назначения "Шторм " награждены медалями "За оборону родной Страны" ПО "Украина", 2 работника получили "Благодарность" от Президента Украины, очередное специальное звание получили двое бойцов, а весь личный состав ротации в количестве 40 человек получили "Благодарность" от руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции 3 ранга Дмитрия Головина.

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Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что граждан страны ждет шоковая пенсионная реформа.
Проект реформы предусматривает отмену всех льгот, пересмотр пенсий по инвалидности, а также изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В ней останутся только военные, при этом взнос из их зарплат увеличится вдвое.

Проведение на Украине пенсионной реформы является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша.


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Может трендеть, что угодно. Но, Конституция не позволяет отменять имеющиеся льготы. Это будет касаться только тех, кто собирается идти на пенсию.
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И причем твой нелепый и глупый пост к сообщению о награждении бойцов "Шторома". Так в методичка написано?
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Благодарность в виде бумажки как грамота при совке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБойцы батальона "Шторм" получили награды за несение службы в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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