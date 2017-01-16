 Памятник "советским воинам-освободителям" в Вене облили краской, - посольство РФ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует посольство РФ в Австрии в Twitter.
"В Вене осквернен памятник советским воинам-освободителям. Фасад залит темно-красной краской. В МИД Австрии направлена нота протеста", - говорится в сообщении.
(Фото со страницы RusBotschaft Wien)
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