 Возле "обменника" в Киеве мужчина получил ножевые ранения и лишился сумки с деньгами, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Событие произошло в Соломенском районе столицы возле одного из пунктов обмена валют. Как выяснили правоохранители, мужчина вышел из помещения, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку. Пострадавший попытался догнать обидчиков, но те нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина не сразу осознал тяжесть ранений, поэтому вернулся в собственный автомобиль, позвонил родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию и врачей.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший сейчас находится в больнице. За такое тяжкое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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с 90-х ничё не изменилось.... руководству обменника привет....
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в булошную на таксив обменники за валютой не ездят!
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