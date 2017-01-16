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 Возле "обменника" в Киеве мужчина получил ножевые ранения и лишился сумки с деньгами, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве грабители нанесли ножевые ранения мужчине, у которого отобрали сумку с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Событие произошло в Соломенском районе столицы возле одного из пунктов обмена валют. Как выяснили правоохранители, мужчина вышел из помещения, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку. Пострадавший попытался догнать обидчиков, но те нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина не сразу осознал тяжесть ранений, поэтому вернулся в собственный автомобиль, позвонил родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию и врачей.

разбой

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"

разбой
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший сейчас находится в больнице. За такое тяжкое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: Трое злоумышленников жестоко избили киевского пенсионера, требуя деньги, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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И второй вопрос-а сколько и каких денег он лишился?
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Рехформа по панамски !!,скоро из дома без берданки будет страшно выйти !
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Вот государство и заставляет переходить на безналичные расчёты-как это принято в цивилизованном мире.
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ещё один обменял по хорошему курсу....
с 90-х ничё не изменилось.... руководству обменника привет....
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наши люди в булошную на такси в обменники за валютой не ездят!
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Манав я їхні закони-коли мені буде потрібно ,буду ходити зі зброєю,хай і нелегальною.Відчуваю,що тільки в такий спосіб можна буде дорбитися легалізації та права на гарантований Конституцією захист власного життя.Аваков-гандон.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВозле "обменника" в Киеве мужчина получил ножевые ранения и лишился сумки с деньгами, - Нацполиция. ФОТО
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