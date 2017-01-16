 Прокремлевская пропаганда распространила фейк о "тысячах" танков НАТО в Европе, - Euvsdisinfo. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении Euvsdisinfo, которое занимается опровержением кремлевской пропаганды.
"Рассказ о перегруппировке войск НАТО в Европе, являющийся смесью правды с ложной информацией, укладывается в часто повторяющийся кремлевский миф о том, что НАТО - это агрессор, который стремится окружить Россию", - говорится в сообщении.
По информации авторов сайта, фейк впервые был обнародован на маленьком сайте в Донецке, который заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, развернув 3600 танков в Европе. Дезинформация была распространена рядом прокремлевских СМИ (Global Research, David Icke, РИА Новости и др.). Лживые цифры также появились в Independent и Swedish Radio (последнее СМИ впоследствии исправило свою ошибку).
Анализ распространения информации Атлантического DFRLab показал, что эта история разошлась на разных языках через широкую сеть сайтов, блогов, маргинальных сайтов, официальные российские новостные каналы и даже солидные западные СМИ за несколько дней. "Это демонстрирует, что прокремлевские пропагандисты имеют несколько каналов и использует сеть, казалось бы, независимых источников, подтверждающих друг друга", - отмечают в Euvsdisinfo.
Авторы сайта напоминают, что США действительно направили свои силы в Европу в рамках НАТО для повышения оперативной совместимости войск, чтобы иметь возможность быстро реагировать на новые угрозы со стороны РФ. "Но на самом деле перегруппировка войск заключается в перемещении 87 танков. Это вовсе не 3600, 2800, даже не "тысячи", как сказано в различных СМИ, распространяющих дезинформацию", - отмечает Euvsdisinfo.
"Общее количество танков в армии США составляет 8848 единиц. Если бы информация от "ДНР" была правдой, это означало бы, что 40% боевых танков США были сразу направлены в Европу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на военно-транспортных кораблях США в Германию были доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения.
(Инфографика Euvsdisinfo)
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Ваш пост мне напомнил одну весьма скандальную особу, любимая фраза которой: "Все сволочи, все быдло" просто позволяет ей менее остро чувствовать низость собственных поступков.
Пропаганда, к вашему сведению, работает не от страха, а за бабло, и "надувает" инфу ровно настолько, насколько хочет хозяин.
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Транспортное судно под названием "Resolve" ("Решимость") пришвартовалось в немецком порту еще 4 января. Суда "Freedom" ("Свобода") и "Endurance" ("Стойкость") должны достичь берегов Германии не позднее 8 января. Основную часть из более чем 4000 военнослужащих бригадной группы доставят самолетами в Польшу, где и будет находиться их штаб-квартира.
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Стреляет тёткой с трусами на одной ноге, убивает сразу двух мужикоф и тапки...
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На фоне продолжающегося два года подряд падения реальных доходов населения правительство РФ вновь решило обратиться к карманам граждан для латания дыры в бюджете. Как сообщают в понедельник "Ведомости" со ссылкой на четырех федеральных чиновников, Минфин и Минэкономразвития прорабатывают повышение налогов на потребление базовых товаров.
Речь идет о том, чтобы увеличить ставку НДС для потребителей при продаже основных продуктов питания (кроме деликатесов ).
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"Сумна новина, яку ми с жахом чекали… прийшла. Горлівка більше не Шахтарське місто…
Наказом «міністерства вугілля та енергетики люмпенської республіки» усі шахти міст Горлівки та Єнакієво ЗАКРИТІ!!!
З цим «вітаєм» усіх «любителів руського міра», «путин прийди, росия помоги», «мы сами свой новый мир построем, кто был ничем, умрёт никем»….
Остання шахта яка працює напівлегально та гаманець «володарів» - «Калініна».
Шахтарям по всіх шахтах наказано - йти «звідси»… альтернативи нема.
На біржі (центр зайнятості), їх одразу попереджають про те, що грошей для них НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО !!!
Розуміємо так, зроблено це для того, щоби для "вижити", чекає на шахтарів "зелена роба", автомат калашнікова та окоп... в якому потім й поховають..."
Взято отсюда:
Сумна новина
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После проведенного в оккупированном Донецке совещания главари сепаратистских республик находятся в полном шоке. Сурков, не скрывая злости и негодования по поводу происходящего в сепаратистских образованиях, открыто заявил, что в Кремле недовольны действиями некоторых "министров".
Кроме того, Сурков рассказал, что "силовому блоку" стоит пересмотреть свою работу, которую очень жестко критикуют в РФ.
Источники в СБУ проинформировали, что даже не этот нагоняй от куратора "республик" удручил боевиков. Сепаратисты запаниковали после того, как Сурков во всеуслышание объявил, что Кремль в два раза намерен сократить финансирование "недореспублик".
Более того, оккупантам было приказано начать подготовку процесса возвращения оккупированных территорий в состав Украины.
По словам источника, процесс реинтеграции неизбежен, просто Москва пытается выторговать себе некоторые условия: среди них - особый статус Донбасса и амнистия боевиков.
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https://www.google.com/search?q=%22%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%22+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8
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"... со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении Euvsdisinfo, которое занимается опровержением кремлевской пропаганды..."
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