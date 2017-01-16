 Безъязыков потребовал отвода судей: "Они необъективны". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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"Обвинение базируется только на показаниях двух свидетелей - Горковенко и Косинского. У стороны защиты есть подозрения относительно их достоверности. Горковенко после возвращения из плена угрожал Безъязыкову и его жене. А в плену сообщал, что не хочет возвращаться и перешел на сторону боевиков", - заявил адвокат Безъязыкова Валерий Лавринов. Якобы в своих показаниях этот свидетель утверждал, что Иван Безъязыков работал на боевиков, сообщает корреспондент " Цензор.НЕТ "."Его показания, которые содержатся в материалах дела, противоречивые, они вызывают у нас сомнения, давайте допросим его в суде!" - сказал адвокат. Также сторона защиты ходатайствует о том, чтоб посмотреть видео, где запечатлен свидетель Горковенко.Эти ходатайства поддержал и сам подозреваемый."Мне ничего не остается кроме как поддержать своих защитников. Потому, что иначе, я вижу, пути нет другого", - сказал Безъязыков в своем слове, аргументировав свои сомнения в достоверности показаний свидетелей.Прокурор высказался против. "По моему мнению, сторона защиты предлагает нам сразу перейти к допросу свидетелей - это стадия судебного следствия, мы же пока на стадии досудебного расследования и рассматриваем вопрос о мере пресечения", - сказал прокурор Олег Пересада.

Судьи ходатайство защиты отклонили. "Эти ходатайства выходят за рамки исследования на данной стадии расследования. Нам предлагают уже проводить судебное следствие, а мы исследуем существование рисков и обоснованность подозрения", - сказал один из трех судей в коллегии.После этого адвокаты и Иван Безъязыков заявили об отводе судей. "Суд необъективен, я вынужден просить отвода!" - заявил Безъязыков. Люди, которые пришли его поддержать, стали аплодировать. "Гнать таких быков!" - выкрикнул мужчина из зала. Судьи ему сделали замечание.Выйдя из совещательной комнаты, судьи сообщили: ходатайство об отводе не удовлетворяют, так как оснований для него не видят.Сейчас в апелляционном суде Киева продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на решение Шевченковского суда об избрании меры пресечения Ивану Безъязыкову в виде ареста.