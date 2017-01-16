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Все про:суд (19845) Ромалийская Ирина (98) Безъязыков (23)

 Безъязыков потребовал отвода судей: "Они необъективны". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Защита Безъязыкова потребовала вызвать в суд и допросить свидетелей обвинения и защиты – Косинского, Горковенко, Ланового, Кулиша, Букия.

"Обвинение базируется только на показаниях двух свидетелей - Горковенко и Косинского. У стороны защиты есть подозрения относительно их достоверности. Горковенко после возвращения из плена угрожал Безъязыкову и его жене. А в плену сообщал, что не хочет возвращаться и перешел на сторону боевиков", - заявил адвокат Безъязыкова Валерий Лавринов. Якобы в своих показаниях этот свидетель утверждал, что Иван Безъязыков работал на боевиков, сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

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"Его показания, которые содержатся в материалах дела, противоречивые, они вызывают у нас сомнения, давайте допросим его в суде!" - сказал адвокат. Также сторона защиты ходатайствует о том, чтоб посмотреть видео, где запечатлен свидетель Горковенко.

Эти ходатайства поддержал и сам подозреваемый.
"Мне ничего не остается кроме как поддержать своих защитников. Потому, что иначе, я вижу, пути нет другого", - сказал Безъязыков в своем слове, аргументировав свои сомнения в достоверности показаний свидетелей.
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Прокурор высказался против. "По моему мнению, сторона защиты предлагает нам сразу перейти к допросу свидетелей - это стадия судебного следствия, мы же пока на стадии досудебного расследования и рассматриваем вопрос о мере пресечения", - сказал прокурор Олег Пересада.

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков



Судьи ходатайство защиты отклонили. "Эти ходатайства выходят за рамки исследования на данной стадии расследования. Нам предлагают уже проводить судебное следствие, а мы исследуем существование рисков и обоснованность подозрения", - сказал один из трех судей в коллегии.

После этого адвокаты и Иван Безъязыков заявили об отводе судей. "Суд необъективен, я вынужден просить отвода!" - заявил Безъязыков. Люди, которые пришли его поддержать, стали аплодировать. "Гнать таких быков!" - выкрикнул мужчина из зала. Судьи ему сделали замечание.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи сообщили: ходатайство об отводе не удовлетворяют, так как оснований для него не видят.

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Сейчас в апелляционном суде Киева продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на решение Шевченковского суда об избрании меры пресечения Ивану Безъязыкову в виде ареста.

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков

безъязыков


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Да какой там на.куй КПК? Шоу должно продолжаться, не смотря на такие мелочи как Закон!
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вот тех трех мудаков у мантиях вместо со столом да в серую зону и обнести колючкой и на
ветру и морозе и главное высок так повесит Флаг Украины и ПС а там как мина ляжет быки нет это не быки это пиндоссы..
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Сталин говорил: у нас нет пленных, а есть только предатели. Но, ведь то были дикие времена.
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ТАК ПРРРУББИЙ НА ВЕСЬ ПАРЛАМЕНТ КРИЧАЛ ЧТО МЕДВЕДЧУК СЕПАРАТЮГА И ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ НУ И ЧЕ ПОСАДИЛИ ?
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; Уголовный кодекс Украины; /; Статья 111. ... Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное ... наказывается лишением свободы на срокот десяти до пятнадцати лет

умышленно совершенное ?
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"Дядя Ваня" хочєт на свабоду ! Певно вже в депутати збирається .
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вот скатина,сливал инфу об украинских частях,солдатах что возможно привело к их гибели и теперь сидит улыбаеться...
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Ну и что Под патронатом гаранта Торгуют с сепарами угольком Возглавляет шайку Промышляющую этим Правая рука гаранта Некий Кононенко У него тоже всегда рот до ушей А че уму кровью рыгать Что ли Пущуй лохи в окопах ей рыгают
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Умысел самое слабое звено всегда в доказательстстве НО ГЛАВНОЕ ЧТО ЧТО БОЛЬШИНСТВУ ГНИД В СУДЕЙСКИХ МАНТИЯХ ЛЮДИ НЕ ДОВЕРЯЮТ,а этим теперь будут пользоваться и настоящие преступники
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после Гади никаких спешных выводов.Определенно какая то лажа.Думаю впереди будет скандалище.А обвинять человека по чьем бы там ни было оговору....Неееееееее.Сколько у нас таких "громких разоблачений было? Помнится был такой Краснов( из ПС),ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ. Рассвистели тогда на весь мир и....тихо замяли.Так что будем посмотреть.
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Краснов зрадник і СБУ це підтвердила вже після його звільнення але суду не вистачило матеріалів для його засудження.
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как вариант можно отвести судей и вернуться к старой доброй внесудебной расправе.
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что за рожи у "судей"? это же форменные хряки, быки, бандюганы.
не лица, а хлебала просто. интеллект так и прет. позорище.
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У цього "Люсьєна - дяді Вані" є надія бо зрадника Краснова випустили хоча й там були записи його телефонних розмов з рашистськими кураторами . "Записи - фальшиві ,а свідки брешуть" ,ось його тактика захисту.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБезъязыков потребовал отвода судей: "Они необъективны". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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