 Церковь УПЦ МП в столице забросали "коктейлями Молотова", - настоятель. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УПЦ МП, об этом заявил настоятель храма Иоанн Тронько.
Он рассказал, что около 4:00 злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью. "Храм остался невредимым: бутылки не разбились и отлетели от стен", - отметил священник. По его словам, о попытках поджога свидетельствуют выгоревшие следы от попадания "коктейля Молотова".
Протоиерей предполагает, что попытка поджечь храм связана с намерением забрать дорогостоящую землю, на которой он находится. По информации настоятеля, уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые хотят построить многоэтажку на месте храма.
Напомним, этот храм уже второй раз пытаются сжечь. Предыдущая попытка была осуществлена в январе 2016 года.
(Фото УПЦ МП)
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Пока эти 3/14дарасы сюда не лезли, всем было глубоко и плодотворно насрать, какого там "патриархата" эта церковь...
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Ага...
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Патриарх Кирилл назвал славян животными и людьми второго ...
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http://rusukraine.com/mythology/mify-tretego-rima-mif-17-pravoslavnaya-rus
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Пусть там обойдёт посмотрит, может ещё где "мальчика фтрусиках" прибили, или банок консервных, из под "тушёных снегирей" оставили, ну или "визитку яроша" на крайняк...
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На теренах України повинна бути єдина помісна українська християнська православна церква.
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