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 Церковь УПЦ МП в столице забросали "коктейлями Молотова", - настоятель. ФОТО

В Киеве неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УПЦ МП, об этом заявил настоятель храма Иоанн Тронько.

Он рассказал, что около 4:00 злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью. "Храм остался невредимым: бутылки не разбились и отлетели от стен", - отметил священник. По его словам, о попытках поджога свидетельствуют выгоревшие следы от попадания "коктейля Молотова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует поджог церкви УПЦ КП в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Протоиерей предполагает, что попытка поджечь храм связана с намерением забрать дорогостоящую землю, на которой он находится. По информации настоятеля, уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые хотят построить многоэтажку на месте храма.

Напомним, этот храм уже второй раз пытаются сжечь. Предыдущая попытка была осуществлена в январе 2016 года.


церковь

(Фото УПЦ МП)
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Она не киевская, она Московского Патриархата. Священников в такие церкви частенько присылают из РФ. И в церкви нет монахов - монахи - в монастырях.
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А я не о "монахах", я о х@йловской 3/14дерации...
Пока эти 3/14дарасы сюда не лезли, всем было глубоко и плодотворно насрать, какого там "патриархата" эта церковь...
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Ага, конечно, это именно "из за земли", а не потому, что церковь х@йловского патриархата...
Ага...
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Брешет поп! Если бы кто то реально хотел сжечь к херам эту избушку странную то ее бы точно ничто не спасло!
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Одним из основополагающим мифов Третьего Рима является миф о том, что Русь Украина, Литва, Беларусь как и Москва были единой веры - православной.

http://rusukraine.com/mythology/mify-tretego-rima-mif-17-pravoslavnaya-rus



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А церковь точно деревянная?
Пусть там обойдёт посмотрит, может ещё где "мальчика фтрусиках" прибили, или банок консервных, из под "тушёных снегирей" оставили, ну или "визитку яроша" на крайняк...
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Назва церкви "Умягчение злых сердец" , мабуть таки серця ум"ягчилися, раз так халтурно кинули пляшки з коктейлем
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Рюзький пархат повинен бути вигнаний з терен України, тому що він проповідує рюзьгій мір, рюзьга церква не терпить інших вірувань і знищує їх.
На теренах України повинна бути єдина помісна українська християнська православна церква.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЦерковь УПЦ МП в столице забросали "коктейлями Молотова", - настоятель. ФОТО
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