 Жительница Мариуполя 8 лет почти ежедневно транслировала в Интернет "клубничку" за вознаграждение, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Как объясняет подследственная, такой вид заработка нашел и предложил ей ее муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц. После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти каждый день. В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть - хранила видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность посмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию - в онлайн-режиме она транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер.
Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием.
Во время обыскиваемым мероприятий изъято диски с записями, технику, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.302 "Создание или содержание мест разврата, совершенные с целью наживы" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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Один вопрос? Что эта женщина,кому сделала плохого?
С мусорами суками не поделилась,или у зам министра МВД кусок хлеба отобрала?
Зарабатывала как могла,никому ничего плохого не далала.
Вонючий совдэп из мусорской и общественной среды фиг вырежешь.Пока будет ответственность за проституцию,мусора так и будут хлеб с маслом кушать,И что интересно тае эта женщина даже проституцией и не занималась,а показывала свое тело.Её тело и её право что с ним делать!!!!
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Давайте ще більше зарплатні новій реформованій поліції!!!!!!!
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А толку? Законом не запрещается свое тело демонстрировать за деньги, привлекать не за что. Ну заберут у неё оборудование, будут мониторить эти самые трансляции - так она уедет куда-нибудь в Рашу и там будет заниматься своим делом, а экономика не получит её 700 долярив.
Перемога? Перемога.
Такое впечатление, что уёпищная государственная система делает все, чтобы из этой страны валило население, способное зарабатывать. Даже красивые девки.
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Толку с работы циркачей, актеров и прочих артистов?
Это все зрелище - каждому - свое.
А "преступление" весьма сомнительное и уж точно не достойно новости.
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Одна настюха деева чего стоит!
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