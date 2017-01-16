 Жительница Мариуполя 8 лет почти ежедневно транслировала в Интернет "клубничку" за вознаграждение, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает

ГУ НП В Донецкой области, передает

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"Как объясняет подследственная, такой вид заработка нашел и предложил ей ее муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц. После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти каждый день. В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть - хранила видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность посмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию - в онлайн-режиме она транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер.

Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием.

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Во время обыскиваемым мероприятий изъято диски с записями, технику, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.