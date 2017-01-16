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 Жительница Мариуполя 8 лет почти ежедневно транслировала в Интернет "клубничку" за вознаграждение, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Мариупольские полицейские задержали в городе местную жительницу, которая зарабатывала деньги, демонстрируя интим на сайте знакомств.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП В Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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"Как объясняет подследственная, такой вид заработка нашел и предложил ей ее муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц. После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти каждый день. В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть - хранила видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность посмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц", - говорится в сообщении.



Как сообщается, в течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию - в онлайн-режиме она транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер.

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Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием.

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Во время обыскиваемым мероприятий изъято диски с записями, технику, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.302 "Создание или содержание мест разврата, совершенные с целью наживы" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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Раздать медали за раскрытие преступления века
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У нас большинство депутатов десятилетиями "транслируют клубничку" с ТВ, не хуже любой проститутки.
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Восемь лет работала ,при этом за ней лет семь вели оперативное наблюдение с фиксацией.
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Кому она мешала? Тем более контент 100% в Европу шел. Тем более контент просто так не продашь, надо пресс-релиз делать, договор, паспорт, и в Европе этот бизнес абсолютно легальный. То, что она из Украины работала, ничего не играет.
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А какой закон она нарушила? Не отстёгивала в говно-Пенсионный Фонд?
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не законно валюту вводила в страну, у нас только в оффшоры можно выводить
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Читая эту новость,я как в сэсэрссэрэ оказался.
Один вопрос? Что эта женщина,кому сделала плохого?
С мусорами суками не поделилась,или у зам министра МВД кусок хлеба отобрала?
Зарабатывала как могла,никому ничего плохого не далала.
Вонючий совдэп из мусорской и общественной среды фиг вырежешь.Пока будет ответственность за проституцию,мусора так и будут хлеб с маслом кушать,И что интересно тае эта женщина даже проституцией и не занималась,а показывала свое тело.Её тело и её право что с ним делать!!!!
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Так валюта сюда заходила и тратилась, с нее покупки делались, с которых, с каждой операции, налоги платились. Полиции заняться нечем, нет преступлений больше, одни онлайны остались. 100% не разобралась девчонка кому отстегнуть надо, или не тому платила. Гондурас гребанный, а не страна. Когда сифилис косяком по окружной ходит, это никого не е...Т.
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по мере взросления тетки цена должна снижаться, не?
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Там же написано-"зароботок снизился до $700"
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Уррррааааа!!!!!! ПЕРЕМОГААААА! Вигнали пі...у з Інтернету!
Давайте ще більше зарплатні новій реформованій поліції!!!!!!!
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Новость государственного масштаба! вот это работу провели!
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Наверное какой-то неудовлетворенный мусор лазил по порно-чатам и наткнулся. И решил псов натравить.
А толку? Законом не запрещается свое тело демонстрировать за деньги, привлекать не за что. Ну заберут у неё оборудование, будут мониторить эти самые трансляции - так она уедет куда-нибудь в Рашу и там будет заниматься своим делом, а экономика не получит её 700 долярив.
Перемога? Перемога.
Такое впечатление, что уёпищная государственная система делает все, чтобы из этой страны валило население, способное зарабатывать. Даже красивые девки.
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Зрелище.
Толку с работы циркачей, актеров и прочих артистов?
Это все зрелище - каждому - свое.

А "преступление" весьма сомнительное и уж точно не достойно новости.
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З її роботи дуже великий толк. Куча народу - одинаки, збоченці - сидять біля моніторів і гоняють лисого, замість того, щоб іти когось гвалтувати і вбивати.
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Пздц.....сепары в открытую гнобят Украину и разгуливают по городам их не трогает полиция и СБУ, а тут сиськи с мохнаткой показывала желающим - преступление века нарыли...тьфу..
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Да ладно, а вычислил эту моль кто, аваков? Кто то же из оперов имел удовольствие вести подозреваемую, хотя учитывая "любовь" главы МВД к молодым замам- эксбигиционисткам, удивлятся нечему...
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Совок неистребим и вечен! 26 лет кошмар! Мент лукавит,если на сайты не было доступа из Украины,то это отсутствие состава преступления,а не маскировка. Доблестные менты8 лет отслеживали? Комментатору слід було б вивчити українську мову,держслужбовець категорії Б, а розмовляє на мові ворога.
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В стране война три года идет, сепаров и прочей мокшанской нечисти - вагон и тележка, а правоохоронни органы какой то хней занимаются. Ребята, вам самим не стыдно за такие здобутки в вашей деятельности? Впрочем вопрос риторический.
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Такое впечатление,что нашими мусорами и ревносными поборниками морали,из пидорасии мизулина и милонов руководят.Мусора то ведь у нас все,как один облико морале!
Одна настюха деева чего стоит!
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Деева все МВД сделала местом растления!)))...ст. 302 ч 3
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Она крутила чем умела, на шее у государства не сидела, теперь лишили тетку заработка, так дайте ей законную работу, чтобы с голоду не померла.
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Законную работу? За 3200 грн? Хех. Тетка имела 3 тыс баков.
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А в чем преступление? Никого не обворовала. Малолетних не совращала. За что ее, вообще, взяли? За неуплату налогов? Так пусть зарегистрируется как ФОП и продолжает.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖительница Мариуполя 8 лет почти ежедневно транслировала в Интернет "клубничку" за вознаграждение, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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