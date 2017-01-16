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 Две легковушки сбили трех детей на переходе в столице. ФОТО

В Киеве легковые автомобили сбили детей на переходе. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на Отрадном проспекте на нерегулируемом пешеходном переходе сразу два автомобиля сбили трех детей. Все пострадавшие госпитализированы в Охматдет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО

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Два слепых аленя не видят знак, зебру и пешеходов !! Забрать у таких уродов права на пожизненный срок !
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Не уменьшая доли вины водителей, нужно установить перебегали дети дорогу или переходили её.
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Да хоть перелетали, они на пешеходном переходе
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4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід...
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а водитель обязан был снизить скорость и быть готов к перебиганию
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Да а кто с этим спорит то? Вы хоть один комент от кого-то утверждающий подобное видели?)

Но есть гении увереные, что пешеходы имеют иссключительно права, но никак не обязаности, рембо с цифрами вместо имени и лайкнувшие реальный пример...

Да и если совсем честно, то в Украине есть неслабые штрафы для водителей нарушающих ПДД, но никак не для пешеходом
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18. ПРОЕЗД ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ОСТАНОВОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
18.1. Водитель транспортного средства, которое приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

А проще говоря, надо максимум внимания, когда впереди пешеходный. Именно из-за того, что кто-то может резко перебегать, переезжать на велике и т.д.
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" переезжать на велике" ????? Серьезно? На велике можно переезжать ПП?
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я знаю прекрасно, что велик надо перекатить через переходный, но у нас все любят именно переезжать, поэтому я так написал.
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Я понимаю реалии Украины, просто надо для пешиков сделать штрафы как для ездунов. И пусть копы работают по всем учасникам ДД
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ну так у нас водил легче доить чем пешиков. Некому пешиками заниматься, поэтому имеем такие реалии.
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Ну у авакова много парниш, вот пусть занимаются, да и лучше бы он тоже сам походил по регулировал, явно толку больше было бы
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Дебил .пешеходный!!!Попрыгай .может попустит.Хотя врядли после лоботомии!!!!
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На профильном сайте пишут, что сбили только одного ребенка из трех, его забрали в больницу, а остальных двух медики осмотрели на месте.
Помню новость, о том, что "девочку сбили на зебре на Гончара", а на видео видео-регистратора девочка стрелой выбежала на зебру и влупилась в правый бок иномарке, которая вильнула влево, чтобы избежать удара, но там было мало места из-за припаркованных прямо у "зебры" машин.
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Ну не знаю... Я лично, подъезжая к зебре сбавляю скорость и держу ногу на тормозе с готовностью среагировать мгновенно. Пару жизней это уже спасло...
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Тоже помню эту новость, особенно все почему то винили водителя припаркованого на тротуаре джипа, хотя он стоял за пешеходным переходом.
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Водилы-Шмары багдасоряновы ?деткам и родителям--спокойствия и здоровья
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Блин, там обзорность перехода идеальная, что бы не заметить пешехода, надо быть полным идиотом, кроме случаев, что пешеход является сам идиотом и выбегает на дорогу. Это на Лепсе пешеходы "прячутся" за деревьями. В любом случае водила виноват.
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млять, там же школа рядом и корпуса НАУ близко, неужели так сложно положить лежачии полицейские (несколько штук)...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве легковушки сбили трех детей на переходе в столице. ФОТО
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