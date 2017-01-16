 Две легковушки сбили трех детей на переходе в столице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на Отрадном проспекте на нерегулируемом пешеходном переходе сразу два автомобиля сбили трех детей. Все пострадавшие госпитализированы в Охматдет.
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а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід...
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Но есть гении увереные, что пешеходы имеют иссключительно права, но никак не обязаности, рембо с цифрами вместо имени и лайкнувшие реальный пример...
Да и если совсем честно, то в Украине есть неслабые штрафы для водителей нарушающих ПДД, но никак не для пешеходом
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18.1. Водитель транспортного средства, которое приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.
А проще говоря, надо максимум внимания, когда впереди пешеходный. Именно из-за того, что кто-то может резко перебегать, переезжать на велике и т.д.
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Помню новость, о том, что "девочку сбили на зебре на Гончара", а на видео видео-регистратора девочка стрелой выбежала на зебру и влупилась в правый бок иномарке, которая вильнула влево, чтобы избежать удара, но там было мало места из-за припаркованных прямо у "зебры" машин.
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