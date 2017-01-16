 Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что руководители указанного предприятия пользовались услугами транзитно-конвертационной группы для неправомерного формирования налогового кредита.
В результате проведенного в офисе компании обыска были обнаружены и изъяты первичные документы, черновые записи, компьютерная техника, а также лотерейные билеты, скретч- карточки пополнения счета мобильной связи и стартовые пакеты операторов мобильной связи на общую сумму более 5,6 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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