 Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица трех компаний, зарегистрированных в Киеве, Устилуге и Луцке, и которые занимаются торговлей легковыми автомобилями и сельскохозяйственными машинами, при ввозе в Украину из Германии, Польши и Италии транспортных средств внесли в документы недостоверные сведения, а именно занизили стоимость ввозимого товара более чем в пять раз.Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.В результате проведенных в складских помещениях трех обысков были обнаружены и изъяты 20 квадроциклов и багги, без каких-либо подтверждающих документов относительно официального пересечения транспортными средствами границы, на общую сумму около 8,5 миллионов гривен.

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В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.