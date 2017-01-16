 Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица трех компаний, зарегистрированных в Киеве, Устилуге и Луцке, и которые занимаются торговлей легковыми автомобилями и сельскохозяйственными машинами, при ввозе в Украину из Германии, Польши и Италии транспортных средств внесли в документы недостоверные сведения, а именно занизили стоимость ввозимого товара более чем в пять раз.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.
В результате проведенных в складских помещениях трех обысков были обнаружены и изъяты 20 квадроциклов и багги, без каких-либо подтверждающих документов относительно официального пересечения транспортными средствами границы, на общую сумму около 8,5 миллионов гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.
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Иди ты нах, дятел!
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Когда налоговая в Украине стала выполнять функции суда?
Человек невиновен, пока суд не постановил обратное. Суд не постановил.
На каком основании утверждается, что кто-то уклонился от уплаты налогов?
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По вашему, (акцентирую) "НАЛОГОВАЯ" не в курсе, заплатил этот человек налоги или нет?...
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президент платит налоги врагу, а этот дятел что-то про предательство вещает
1. И что значит, сторонник нарушения законов? Если мне 450 воров придумали закон за импортную машину втридорога платить, чтоб свой карман набить - я его приветствовать должен?
2. А что, Европейское государство - это когда все законы соблюдаются? Африканское племя тоже имеет свои законы и там их соблюдают. Только это не значит, что оно имеет отношение к европейскости, потому что законы - африканские.
3. И пошёл ты нахер, мудлан, про путиноидов вещать, когда мнение людей вразрез с мнением 450 воров в парламенте идёт.
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твою мать черти в гробу уже вертят по кругу)) давай заходи. жду, петух ты гнилой))
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Ах простите, я забыл, что все это, направленно на поддержку "отечественных производителей" и на строительство лучших в Европе, автомобильных дорог...
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А может просто индейский петух (что бывает в 99,99% случаев)?
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Пиши МЫ носим, тогда это будет честно.
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Правда, качество услуг в большинстве этих клиник, оставляет желать лучшего, (либо цена, совсем уже астрономическая)...
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А здесь быушные полутранспортные средства (которые, конечно. в десятки раз лучше китайского барахла, производимого для таких стран как Украина) "нэдооподаткувалы".
Почему?
Потому что "Майдан зробыв свою справу, Майдан можэ розходытысь".
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