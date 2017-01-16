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 Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей трех предприятий, которые уклонились от уплаты более 4,5 миллиона гривен налогов при ввозе транспортных средств из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица трех компаний, зарегистрированных в Киеве, Устилуге и Луцке, и которые занимаются торговлей легковыми автомобилями и сельскохозяйственными машинами, при ввозе в Украину из Германии, Польши и Италии транспортных средств внесли в документы недостоверные сведения, а именно занизили стоимость ввозимого товара более чем в пять раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили руководителей двух компаний, присвоивших более 15 миллионов гривен

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.

В результате проведенных в складских помещениях трех обысков были обнаружены и изъяты 20 квадроциклов и багги, без каких-либо подтверждающих документов относительно официального пересечения транспортными средствами границы, на общую сумму около 8,5 миллионов гривен.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили сельхозпроизводителей из Днепра, не заплативших более 3,6 млн грн налогов

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.
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а что вы хотели с такими налогами? подняли вдвое-так что захлопнитесь!
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покуй. Если бы они их производили, тогда, да, а давать льготы тем кто тупо ввозит... пускай платят!
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Так что, взвинтим цены на импортные авто в 100 раз и будем копить на мерседес поколениями, а пока ездить на конченном ланосе, потому что его тут производят?

Иди ты нах, дятел!
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Кстати, объясните.

Когда налоговая в Украине стала выполнять функции суда?
Человек невиновен, пока суд не постановил обратное. Суд не постановил.

На каком основании утверждается, что кто-то уклонился от уплаты налогов?
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Гыыы...)))
По вашему, (акцентирую) "НАЛОГОВАЯ" не в курсе, заплатил этот человек налоги или нет?...
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Ти сторонник порушення законодавства? То може варто всім порушувати його, і чекати що прийде Святий Миколай, і подарує нам нову європейську державу?
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да. и всем рекомендую пока у нас такая власть дегенератская - делать с ней точно так же как они с нами.
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мда... Під час війни, такі слова, прирівнються до державної зради. Розстріл на місці!!! (а ще є підозра що ти разом з Анастасія Р - Путінські щурі)!
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про войну расскажи своему выродку порошенку,который налоги в рашке платит. сдохни рошеновская уродская гнида!
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+1

президент платит налоги врагу, а этот дятел что-то про предательство вещает

1. И что значит, сторонник нарушения законов? Если мне 450 воров придумали закон за импортную машину втридорога платить, чтоб свой карман набить - я его приветствовать должен?

2. А что, Европейское государство - это когда все законы соблюдаются? Африканское племя тоже имеет свои законы и там их соблюдают. Только это не значит, что оно имеет отношение к европейскости, потому что законы - африканские.

3. И пошёл ты нахер, мудлан, про путиноидов вещать, когда мнение людей вразрез с мнением 450 воров в парламенте идёт.
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а поднятие тарифов и налогов во время войны - за это головы рубать надо!
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Підвищення податків під час війни: закономірно, народ таким чином допомагає боротись з агресором не тільки на передовій, а й в тилу.
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балабол ты гнилой. за такое всегда расстреливали.и твоем порошенку за бизнес в рашке давно пора отрубить башку и играть ею в футбол на майдане,курва шоколадная!
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Дай мені свій адрес проживання, і докажу, що я не "балабол". А на рахунок бізнесу в Росії, то можливо це досить хороше прикриття агентурної мережі??? Можеш піти доложити про це Путіну. Ну і наостаток, твої бать мабуть і не думали, що з такої милої дитинки виросте таке тугодумне створіння? Мені тебе шкода, але як я вже не раз говорив таким як ти: лікуватись пізно!!!
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ти тупий пентюх. агентурна мережа..фабрика рошен))) ти точно чпоканий в свою тупу башку)) і податки в рашку-то теж так агенти прцюють)) ото ти курво,дебіл)))
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Ти забув написати свій адрес! Хоча по IP також можна глянути, просто буде трохи довше, ну все чекай в гості, будемо вчити тебе відповідати за свої слова )))
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о еще одно опущеное "вычислю по айпи" иди в школу даун недорезаный))

твою мать черти в гробу уже вертят по кругу)) давай заходи. жду, петух ты гнилой))
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Регистрация фирм в офшорах тоже помогает бороться с агрессором ?
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Ну все, теперь год можно отдыхать, такое "Великое" дело сделали!
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С такими ублюдочными налогами на ввоз транспорта, только так и можно работать.
Ах простите, я забыл, что все это, направленно на поддержку "отечественных производителей" и на строительство лучших в Европе, автомобильных дорог...
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Порушення закону - є порушення закону. Перш ніж хаяти закон, подумай, що хорошого ти зробив за своє життя для України???
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Если меня волнует тот факт, что государство издевается над своими гражданами, обкрадывая их в пользу кучки олигархов, то судя по всему, я делаю больше чем ты.
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Так-так, все з цього і починається (а судячи по кількості техніки на складах, ті люди також вже були причислені до олігархів). А тобі з втоїми знаннями російської мови, рекомендую переїхати жити в Росію. І буде тобі щастя. Бо тут залишаться ті, хто буде цінувати і поважати Закон.
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Не тебе решать, где мне жить и на каком языке говорить, законник доморощенный.
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Ну звісно, що не мені. Поки ти мені в руки не попадешся...
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О, интернет-герой, участник многих битв, гроза всех и вся!
А может просто индейский петух (что бывает в 99,99% случаев)?
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Я проста людина, котра нікого не ображає першою. А от таких щурів як ти, просто ненавиджу, і буду давити ногами при першій можливості. В тому числі й в інформаційній війні.
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слышь,.а хрена ты перекладываешь обязанности власти на других? офигел вкрай?
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ну да, ну да... плятские судьи и прокуроры... ой, о чем это я? Это же вы им носите? не правда ли?
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А ты, безусловно - образец для подражания?
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Но остальных ты обвиняешь в попустительстве коррупции, а сам открещиваешься от этого.
Пиши МЫ носим, тогда это будет честно.
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Мы носим, причем я, это делаю по минимуму и только в исключительных случаях, в основном в медицине, потому что жду не дождусь, когда она станет платной!
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Ну, медицина платная есть - появилось довольно много платных клиник.
Правда, качество услуг в большинстве этих клиник, оставляет желать лучшего, (либо цена, совсем уже астрономическая)...
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У нас с качеством проблем нет, с ценой тоже, есть определенная проблема с хирургией. Но вроде бы и там наметился сдвиг. Но поскольку до этого все что связано с стационаром было "государственным" вынужден был платить.
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теперь шо,их можно купить на аукционе как конфискат?
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Нехрен ездить на дешевом европейском металлоломе!! Только качественный и дорогой китайский автопром!!
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Своє потрібно розробляти! Скоро так і буде, якщо кожен буде дотримуватись законодавства!
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В китайской обуви ( это при том , что качественную обувь легче научиться делать чем авто ) . Ешь с китайской тарелки , одежда - китайская . Так может для начала научиться качественно делать простые вещи , а не лезть туда , где отставание 50 лет и нам никогда не догнать .
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Взуття українське (шкіряне) хороше, одяг також, потрібно якісно робити все своє, заводи для цього в нас є, розумних винахідників, вчених, молоді також досить. Залишилось припинити війну... Та й мова йшла про те, що всі перед Законом рівні, отже не потрібно шукати відмазки, чому хтось його порушив, а потрібно карати всіх порушників, без винятку.
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Тогда офшоренка первого ( уклонение от налогов , которые его правительство и ввело . "Оптимизация налогообложения через офшеры " и есть уклонение от налогов ).
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Всіх!!! Немає значення офшоренко чи не офшоренко. Кожен злодій знайде 10 виправдань чому він почав красти. Але злодій, є злодій, і він повинен за це відповісти. Не хочеш красти, вчи наприклад програмування = 50 000 грн./міс. Чесно і достатньо для себе і сім'ї.
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Я занимаюсь тем - чем занимаюсь ( производитель ) , но вынужден уходить от налогов , потому что если буду делать все по-закону , то ничего не заработаю ( это при том , что при Овоще я работал полностью в правовом поле и имел доход в 2 раза выше чем сейчас уходя от налогов).
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И все не могут быть программистами ( их сколько не надо ). И "терзают меня смутные сомнения " насчет левых доходов программистов ( налоги платят? Обязаны).
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Так платять (зарплата офіційна), роботи на даний момент (і думаю в майбутньому так і залишиться) є більше, аніж працівників. А на рахунок того, що ви уникаєте сплати податків, то це Ваше рішення, і Ви самі знаєте, що вся відповідальність на Вас самих. Кожен відповідає перш за все за себе.
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Коли вивчите програмування, (раджу почати з мови Python), знайдете роботу без проблем (офіційно). Гарантую! )
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Мне 45 )). Поздновато ( да и зарплата для меня маловата ). Дело не в уклонении от налогов , а в самих налогах . Пока они " невменяемые " , до тех пор от них будут уклоняться . Чем меньше налоги - тем динамичнее развиваться экономика ( у нас налоги платит средний бизнес . Крупный работает через офшеры . Мелкий платит фигню и ноет при этом ).
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Таможня должна бьіть только на границе как во всех цивилизованньіх странах.
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Это в каких странах таможня только на границе?В странах ЕС отделения таможенной службы есть в каждом городе.Но туда заезжаешь если что то ввозишь/вывозишь за пределы ЕС.Перемещения грузов внутри ЕС ведуться по одной бумажке с штрих-кодом.Тогда тех таможен и в упор не видишь.
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А если ставишь реальную цену и есть все подтверждающие документы что ты купил вещь именно за эту цену,то один хрен не оформишь пока не дашь испектору денег.Он будет упорно доказывать что "цена занижена и система такую операцию не пропускает".
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Давай мені факти, я розберусь з цією справою, і з цим "таможенником"!!! А не просто слова закидай!
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Факты были летом когда грузовик с прицепом растомаживали для себя и в ноябре когда я с грузом трактор и погрузчик в фуре стоял на таможне в Городке 3 дня пока "система операцию пропускала".Один хрен растаможить по-честному у владельца того груза не получилось и пришлось давать денег.
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Якщо таке повториться, раджу звертатись в НАБУ м.Київ. Повірте винні будуть покарані!
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на жаль в Україні і досі транспортний засіб - предмет розкоші, а не засіб для пересування, як у Європі
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Зато китайское барахло ввозится тысячами контейнеров потому что взятки китайцы щедро "надають".
А здесь быушные полутранспортные средства (которые, конечно. в десятки раз лучше китайского барахла, производимого для таких стран как Украина) "нэдооподаткувалы".
Почему?
Потому что "Майдан зробыв свою справу, Майдан можэ розходытысь".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж
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