 За госизмену и дезертирство экс-заместитель начальника крымского Центра подготовки личного состава получил восемь лет, - Матиос. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос

Он отметил: "Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом г. Киева за совершение госизмены и дезертирство, а также переход на службу в Российской армии в период аннексии Крыма.

Государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона г. Киева Николай Петришен.

Суд сегодня огласил приговор - по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы.

Все предатели Отечества получат свое по заслугам".

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