 За госизмену и дезертирство экс-заместитель начальника крымского Центра подготовки личного состава получил восемь лет, - Матиос. ФОТО

Он отметил: "Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом г. Киева за совершение госизмены и дезертирство, а также переход на службу в Российской армии в период аннексии Крыма.
Государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона г. Киева Николай Петришен.
Суд сегодня огласил приговор - по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы.
Все предатели Отечества получат свое по заслугам".
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дебил бл
и предатель
8 лет - кормить теперь его на нарах
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Как по мне, таких нужно расстреливать без суда и следствия.
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минус в двойном размере срок в сизо - реально через 2 года чувак на свободе...
недорого нынче стоит родину продать !
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