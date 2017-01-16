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Все про:Матиос Анатолий (416) государственная измена (83) дезертирство (133)

 За госизмену и дезертирство экс-заместитель начальника крымского Центра подготовки личного состава получил восемь лет, - Матиос. ФОТО

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего заместителя начальника Центра подготовки личного состава Военно-воздушных сил и Военно-морских cил Украины в Крыму за государственную измену и дезертирство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос

Он отметил: "Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом г. Киева за совершение госизмены и дезертирство, а также переход на службу в Российской армии в период аннексии Крыма.

Государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона г. Киева Николай Петришен.

Суд сегодня огласил приговор - по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы.

Все предатели Отечества получат свое по заслугам".

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приговор

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приговор

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скоро по амнистии выйдет. похоже по тому как озвучил пинчук зять кучмы и главного переговорщика мертетчука от порошенко в минске.
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Все получат по заслугам,даже те которые решили,что будут властвовать вечно !!!
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почему не получают те кто платит налоги в рашке?
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Пойдет в обменный фонд - мб хоть какой-то толк от него будет.
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коли матіос отримає свої 5 за тепловізор ім. пШокіна?
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Alex Dasty 87389d07 - там если все собрать на Матиоса, то буде три раза по 8...- но кто же его посадит? Наступник разве..
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он спьяну приехал в материковую Украину ????
дебил бл
и предатель
8 лет - кормить теперь его на нарах
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Я також так думаю, ножичком по горлі і прикопати десь неглибоко на радість собакам.
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там пол-армии перешло...под следствием единицы....
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Помню его. Когда перед прыжками на воду в Судаке "на выживании" комиссию проходил.
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Существует Завод в Крыму - Фиолент называется который продает свою продукцию в Украину. Так вот место расположение этого завода не Украина, а "россия" как указанно в документации...
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Говорите это по радио,каждый день,которое вещает на Крым.
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И как только украинские тюрьмы всех их вмещают. Все время кого-то сажают сажают сажают.... позорные изменники родины.
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Совок вырости поколение воров,предателей и жополизов.
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А что там с адмиралом Денисом Березовским? Который чейчас занимает должность заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ Российской Федерации ???

Как по мне, таких нужно расстреливать без суда и следствия.
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Странная должность для подполковника медицинской службы.
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А сколько дали "Няше-Мяше" её "гоблину", депутатам ВР АР Крым???
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Редкая хорошая новость. Непонятно, правда, лишен ли осужденный воинского звания и наград, и осужден он очно или заочно ?
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т.е., через 8 / 2 = 4 года он выйдет на удо.
минус в двойном размере срок в сизо - реально через 2 года чувак на свободе...
недорого нынче стоит родину продать !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа госизмену и дезертирство экс-заместитель начальника крымского Центра подготовки личного состава получил восемь лет, - Матиос. ФОТО
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