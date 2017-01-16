 Схрон со взрывчаткой обнаружен в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Из схрона, который был оборудован между н.п. Ивановка и Тимофеевка на Донетчине, правоохранители изъяли две противопехотные мины МОН-50, два самодельных взрывных устройства, шесть четырехсотграммовых шашек тротила, три гранаты Ф-1, огнепроводящие шнуры, детонаторы и более двух тысяч патронов калибра 5,45 мм.
Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины".
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«К сожалению, наши предложения по производству стрелкового оружия, модульных казарм, беспилотников и сверхлегких самолетов пока не превратились в контракты. А разработанный бизнес-план организации производства патронов был проигнорирован, несмотря на уже намечающийся в стране дефицит боеприпасов», - говорят в пресс-службе предприятия.
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Помощник президента Российской Федерации с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года.
Приперся на балет "Спартак" в шарфике ФК Спартак
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