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Все про:взрывчатка (666) СБУ (12995)

 Схрон со взрывчаткой обнаружен в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Из схрона, который был оборудован между н.п. Ивановка и Тимофеевка на Донетчине, правоохранители изъяли две противопехотные мины МОН-50, два самодельных взрывных устройства, шесть четырехсотграммовых шашек тротила, три гранаты Ф-1, огнепроводящие шнуры, детонаторы и более двух тысяч патронов калибра 5,45 мм.

Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины".

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взрывчатка схрон

взрывчатка схрон

взрывчатка схрон

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Представители Южного машиностроительного завода с горечью констатируют, что их предложения об оснащении украинской армии новым вооружением остались без внимания государства. Об этом пишет региональное издание ДнепрЧас, ссылаясь на пресс-службу предприятия.
«К сожалению, наши предложения по производству стрелкового оружия, модульных казарм, беспилотников и сверхлегких самолетов пока не превратились в контракты. А разработанный бизнес-план организации производства патронов был проигнорирован, несмотря на уже намечающийся в стране дефицит боеприпасов», - говорят в пресс-службе предприятия.
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столько снега , влаги ...а ящичек как только из каптёрки вынесли , хватит ерундой страдать , займитесь делом ...захарченко грохните или в плен кацапа возмите !
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Если в снегу, то значит недавно. А это значит что грош цена всем этим постам и кордонам, раз сепары шляются соружием где хотят.
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И как они это туда пронесли??? Через Приднестровье или Беларусь???
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Через КПП. На одном КПП в день легко шатается туда-сюда более 50 тысяч чек почти без всякого досмотра
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Угу,передайте в музей " Поля Чудес " ! До матиоса !
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Це шош, біндери вже на Дамбасі влаштовують схрони?
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Арка́дий Влади́мирович Дворко́вич (26марта 1972, Москва) - российский экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004). Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 22 июня 2015 года.
Помощник президента Российской Федерации с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года.

Приперся на балет "Спартак" в шарфике ФК Спартак

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Шедеврально. Интересно, на "Мадам Батерфляй" он в чем бы приперся?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСхрон со взрывчаткой обнаружен в Донецкой области, - СБУ. ФОТО
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