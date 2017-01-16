 У границы с чернобыльской зоной задержаны 6 "сталкеров". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе села Млачевка (Киевская область) правоохранители обнаружили шестерых граждан Украины, которые шли к заградительному забору тыловой границы зоны отчуждения. Правонарушителями оказались жители Киева. Они пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на граждан оформлены административные документы.
(Фото Госпогранслужбы)
809 13
В ходе контрразведывательных мероприятий полиция Донетчины выявила 3 бывших боевиков "ДНР"(95)
Пограничники задержали разыскиваемого полицией жителя Днепра(11)
Два угнанных автомобиля, числившиеся в базе Интерпола, задержаны на границе(8)
В одесской нарколаборатории изъяли "товара" на 150 тыс. грн(6)
Ляшко и Ко уничтожают заповедное озеро в Клавдиево. ВИДЕО(0)
Опасный рецидивист, находившийся в розыске, задержан на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(19)
Стала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО(87)
Ответить
Ответить
Istoryk @ictopyk 2h2 hours ago
Istoryk Retweeted Christopher Miller
Перед своїм відлетом з України, Байден запросив Яценюка для приватної бесіди на борт літака, до своєї приватної кабіни.
Ответить
Ответить
Ответить
Там уже давно все поделено)))
Рыба...
Лес...
Живность...
Металл...
Строй материал...
Грибы-ягоды...
И прочие гишефты))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить