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Все про:задержание (4811) Киевская область (1324) пограничники (1029) Нацполиция (5474) Зона отчуждения (56)

 У границы с чернобыльской зоной задержаны 6 "сталкеров". ФОТО

Пограничники и полицейские задержали "сталкеров", которые пытались пробраться в зону отчуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе села Млачевка (Киевская область) правоохранители обнаружили шестерых граждан Украины, которые шли к заградительному забору тыловой границы зоны отчуждения. Правонарушителями оказались жители Киева. Они пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на граждан оформлены административные документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое мужчин, собравшие 80 кг металлолома в чернобыльской зоне. ФОТО

туристы

(Фото Госпогранслужбы)
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В зоне отчуждения действует своя очень сильная и агрессивная ментовская мафия, чужие там не ходят
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Подтверждений не слышал, но все может быть:
Istoryk ‏@ictopyk 2h2 hours ago
Istoryk Retweeted Christopher Miller
Перед своїм відлетом з України, Байден запросив Яценюка для приватної бесіди на борт літака, до своєї приватної кабіни.
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))куда вы лезете АЛЕНИ?)))
Там уже давно все поделено)))
Рыба...
Лес...
Живность...
Металл...
Строй материал...
Грибы-ягоды...

И прочие гишефты))))
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За крипотой. А если ещё под косячок! "Ведьма из Блэр" наяву. За это сами деньги платят.
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каждый день кого-то задерживают. Они что, старый саркофаг разбирают?
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Алени, кто ж зимой туда лазит, вас на фоне снега видно за версту ! =)
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Стрелка отпустите - у него задание важное от Бармена !
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ границы с чернобыльской зоной задержаны 6 "сталкеров". ФОТО
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