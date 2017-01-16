 На трассе под Мелитополем сгорел грузовик. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на Каховском шоссе, в 15 км от Мелитополя, загорелась кабина и кузов грузового автомобиля MAN.
В 6:50 спасатели потушили огонь. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных.
(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
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