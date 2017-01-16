EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  972  4
Все про:авто (3938) пожар (2927) Запорожская область (479) ГСЧС (641)

 На трассе под Мелитополем сгорел грузовик. ФОТО

В Запорожской области сгорел грузовой автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на Каховском шоссе, в 15 км от Мелитополя, загорелась кабина и кузов грузового автомобиля MAN.

В 6:50 спасатели потушили огонь. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных.

Читайте также: Российская фура сгорела на Закарпатье. ФОТОрепортаж

пожарпожар

(Фото Главного управления ГСЧС в Запорожской области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа трассе под Мелитополем сгорел грузовик. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Житомирщина задержание Крым Мининфраструктуры минские соглашения Мотузяник Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры Порошенко потери реформы Россия санкции сепаратизм смерть СТБ стрельба США Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти