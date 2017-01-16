EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  1207  7
Все про:НАТО (5127) Польша (3576) ЛитПолУкрБриг (31)

 Украинские офицеры Литовско-польско-украинской бригады приняли участие мероприятиях по случаю прибытия в Польшу военных США, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В эти выходные в Люблине военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады приняли участие в военно-торжественных мероприятиях под названием "Безопасная Польша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Среди прочего, офицеры Вооруженных сил Украины, Республики Польша и Литовской Республики представили репрезентационный стенд многонациональной воинской части. Также, они ознакомили горожан и гостей Люблина с аспектами функционирования бригады и приобретения ею полных операционных способностей. Нужно отметить, что мероприятия "Безопасная Польша" проходили во всех крупнейших городах Республики по случаю прибытия американских военнослужащих и развертывания в Польше одного из подразделений НАТО. В Люблине мероприятие было организовано в помещении воеводства. Кроме просмотра репрезентационной выставки воинских частей Люблинского гарнизона, посетители насладились образовательными и развлекательными программами. Люблинский гарнизонный оркестр дал концерт, а коллективы из городов Демблин, Люблин и Замостье продемонстрировали свои творческие выступления. День завершился угощением всех желающих традиционным местным армейским супом "Грохувка", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Церемония встречи военных США с участием приемьер-министра Шидло прошла в Польше. ФОТОрепортаж

литполукрбриглитполукрбриглитполукрбриг

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда они уже встретятся в провинциальном городке на окраине Украины Москве?....)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда , на Донбассе , хоть несколько дней повоюют ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Американские военные будут в шоке когда увидят заплывшего жиром польского вояку со стендом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слава Intermarium, Межморья, от моря Балтийского до моря Чорного, славянскому союзу обороны от Орды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские офицеры Литовско-польско-украинской бригады приняли участие мероприятиях по случаю прибытия в Польшу военных США, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Житомирщина задержание Крым Мининфраструктуры минские соглашения Мотузяник Нацполиция оккупация Омелян Пашинский переговоры Порошенко потери реформы Россия санкции сепаратизм смерть СТБ стрельба США Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти