 Украинские офицеры Литовско-польско-украинской бригады приняли участие мероприятиях по случаю прибытия в Польшу военных США, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Среди прочего, офицеры Вооруженных сил Украины, Республики Польша и Литовской Республики представили репрезентационный стенд многонациональной воинской части. Также, они ознакомили горожан и гостей Люблина с аспектами функционирования бригады и приобретения ею полных операционных способностей. Нужно отметить, что мероприятия "Безопасная Польша" проходили во всех крупнейших городах Республики по случаю прибытия американских военнослужащих и развертывания в Польше одного из подразделений НАТО. В Люблине мероприятие было организовано в помещении воеводства. Кроме просмотра репрезентационной выставки воинских частей Люблинского гарнизона, посетители насладились образовательными и развлекательными программами. Люблинский гарнизонный оркестр дал концерт, а коллективы из городов Демблин, Люблин и Замостье продемонстрировали свои творческие выступления. День завершился угощением всех желающих традиционным местным армейским супом "Грохувка", - сказано в сообщении.
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