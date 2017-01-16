 В Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказал депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук, который принимал участие в митинге.
"Собралось до 300 человек - это жители города Олевска и района, которые выражали свое недовольство относительно событий, происходящих в Олевске, в частности последние два года: ограбления, разбои, запугивание людей, которые осуществлялись приезжим криминалитетом. Как видим, вчерашние события - тому доказательство. Люди требуют побороть преступность, гарантировать безопасность олевчанам, навести порядок в районе и создать пункты безопасности в Олевске. То, что произошло вчера, как говорят, накипело. И главное, нужно отметить, что стрельбу организовали не местные бандиты
По его словам, митингующие предупреждают, что в худшем случае готовы перекрыть международную автодорогу Киев-Коваль-Ягодин ("Вашкавка").
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.
Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.
Также Николайчук выложил фото сегодняшнего митинга в Фейсбуке.
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Это вон распоследний хуторской оналитег знает, а ты не в курсе.
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А це називається, Жити по-новому, пілять...
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Дурной ты,а воарос риторический.
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Перестрелка в Олевске, янтарная война (фото)
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Врадиевка...
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Я не знаю ни одного кристально честного согражданина, которого при желании нельзя было бы уличить в неуплате, воровстве, мошенничестве. Эко вам все время везет на честных "простых людей".
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Вам везёт ? Если так - чем не довольны ?
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Или забыли , что ещё 2,5 года назад , он рвал волосы на груди - на всю Украину обещал навести там порядок ...
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Меня должны колбасить проблемы людей, которые умеют только копать?
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Я тебе ответил,внимательным нужно быть,а не дурным
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Марш проституток, требующий у полиции защиты от сутенеров.
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так главная проблема что не местные?
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Функция " ответить" не работает с телефона,не был бы ты дурным,знал бы
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