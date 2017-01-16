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 В Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО

На центральной площади города Олевска на Житомирщине днем 16 января собрались около трехсот местных жителей, которые требуют у блюстителей порядка провести справедливое расследование ночной стрельбы, в результате которой семеро людей получили ранение и один погиб, и навести порядок в районе в целом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказал депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук, который принимал участие в митинге.

"Собралось до 300 человек - это жители города Олевска и района, которые выражали свое недовольство относительно событий, происходящих в Олевске, в частности последние два года: ограбления, разбои, запугивание людей, которые осуществлялись приезжим криминалитетом. Как видим, вчерашние события - тому доказательство. Люди требуют побороть преступность, гарантировать безопасность олевчанам, навести порядок в районе и создать пункты безопасности в Олевске. То, что произошло вчера, как говорят, накипело. И главное, нужно отметить, что стрельбу организовали не местные бандиты

По его словам, митингующие предупреждают, что в худшем случае готовы перекрыть международную автодорогу Киев-Коваль-Ягодин ("Вашкавка").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельбу в Олевске устроили "гастролеры" из Львовской области, - глава Нацполиции Житомирщины Печененко

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.

Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.

Также Николайчук выложил фото сегодняшнего митинга в Фейсбуке.

стрельба олевск

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Янтарные" разборки в центре Олевска: неизвестные открыли стрельбу из пистолетов и винтовок по группе молодых людей, есть жертвы, - активист. ФОТОрепортаж

стрельба олевск

стрельба олевск


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це називаєтся здраствуй шоколад , от тобі і врадіївка....
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Тах урків мусора постріляли чи інші урки?
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та по фіг.... гірше те шо ситуація вийшла з під контролю..... і розборки проходять не гірше початку 90-х . а мінти авакова , як звичайно найхитрожопіше пробують залишиться з боку і рубать бабло.
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А ті бандюки яких постріляли написали в поліцію заяву шо у них "стрела" з львівськими бандюками, чи вони думали шо приїзжі побояться іх наколок?
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Интересно будет послушать твое мнение когда их вообще не будет. А это произойдет очень скоро.
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По новому, мы заживем через два - три года. Когда полностью уничтожим правоохранительную систему не создав в замен ничего.
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А ВОНА УЖЕ ЗНИЩУЄТСЯ ... після того як пішла деконаїдзе .
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нє він так драйвує свого зама , що вже всі балони поспускав.....
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Вийшли на захист того урки з хрестом на всі груди?
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бандитизм расцвёл при Авакове , всеми цветами радуги ...что делать , что делать , может форму новую ???
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Чем министр Аваков отличается от бывшего министра Захарченко?
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у тебя есть статистика сколько украл захарченко ?
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Какой-то дурной вопрос из серии "чем круглое от мягкого отличается".
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Цветом. Чем же ещё? Сейчас у власти только "шоколадной" масти.
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Ну цветовые и вкусрвые предпочтения запоребриковых - сугубо моче-половые проблемы запоребриковых.
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Вы любитель ковыряться в дерме, так что вам снизу виднее...
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Захарченко не мог так быстро выговаривать - бе-бе-бе-бе ....
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Сами копают, сами требуют. Сами и разбирайтесь. Типа это злочинна влада заставляет их копать.
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Копать, делить, а, когда не делится, валить друг друга из нелегального оружия их постоянно заставляла влада и Аваков лично.
Это вон распоследний хуторской оналитег знает, а ты не в курсе.
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Спасите нас от львовских, мы сами хотим добывать янтарь!
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количество и качество авто местных жителей вызывает гордость за Житомирскую область.
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Ээ! эт вы уважаемый еще не были в Коростышеве. еще больше гордиться будете-гранит как никак
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Собралось до 300 человек - это жители города Олевска и района, которые выражали свое недовольство относительно событий, происходящих в Олевске, в частности последние два года: ограбления, разбои, запугивание людей, которые осуществлялись приезжим криминалитетом. Источник: http://censor.net.ua/p423468

А це називається, Жити по-новому, пілять...
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Герхард

Дурной ты,а воарос риторический.
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Сказало туловище, не знающее, как ответить на пост.
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Також мусара когось згвалтували, того урку в "христах" - тоді да почнеться всі уркаганські підари підпишуться.
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"В Олевске собралась массовая акция" - Цензор исправьте..., не массовая акция, а собрание... - акция, это когда криминал вместе с продажными ментами вешать будут...
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Тада. А собрались кристально честные люди, желающие знать, шо им светит за честное копание янтаря, если не убьют свои же.
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Именно - собрались кристально честные люди , желающие знать, когда закончится этот беспредел !
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Когда эти кристально честные люди переюьют всех тех не кристально честных. Ночью вот была попытка одни честных убить других. Чем не довольны?

Я не знаю ни одного кристально честного согражданина, которого при желании нельзя было бы уличить в неуплате, воровстве, мошенничестве. Эко вам все время везет на честных "простых людей".
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- Авакову вопросы !

Или забыли , что ещё 2,5 года назад , он рвал волосы на груди - на всю Украину обещал навести там порядок ...
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да там бандюки ( фото выкладывали), вместе с ментами заправляют всем... А "честным" людям нормально жить хочется ....Копают, а не воруют как Авакян с Геращенко...
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Ну ващето это преступление, как и браконьерство. Так что "честных" ты правильно в кавычки взял.
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Герхард - взял в кавычки, потому что нарушают конечно..., но не от хорошей жизни...Попробуйте покопать в снегу и грязи...
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Ну я так же могу посоветовать тебе попробовать поработать проституткой в мороз -15, чтобы проникнуться пониманием ее внутренних проблем и противоречий. Но зачем тебе это?

Меня должны колбасить проблемы людей, которые умеют только копать?
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Герхард - насчет проституток, не знаю - тебе виднее наверное..., но если тебя не волнует проблемы тех кто копает, может волнует проблемы тех кто прикрывает и крышует?
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наркоту на морозе тоже тяжко продавать...
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Ніколи не повірю, що вся ця вакханалія з бурштином не має прикриття на рівні високопосадовців МВС, СБУ, прокуратури та обласної державної адміністрації.
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Люди у нас глупые ,Аваков он вор ,преступник,и негодяй и ничего расследовать сам не будет и другим не даст !!! Всё сказанное в адрес Авакова,так же само относится и к другим вороохранительным органам !!!
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Если я правильно поняла со всего этого , то местный олевский мафиозно- янтарный криминалитет требует чтобы власти защитили их от нападок таких же бандюг с другого района , да собственно об этом и говорили не на камеру жители Олевска по телевидению... А может пора уже полиции прекратить идти на поводу в криминала янтарного , хотя это будет им " трудно сделать" - наверняка они их крышуют...
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Одни бандюки-перелопатили других бандюков,видимо обожравшись шоколаду.

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Герхард
Я тебе ответил,внимательным нужно быть,а не дурным
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Кнопку "ответить" туловище не осилило даже со второго раза.
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Ветка зашкаливает от количества ботов, шифрующихся под украинцев, нагоняющих истерию.
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Само общество сделало из Ми-По-лиции импотентную структуру.
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Олени требуют, чтоб охотники их защитили от браконьеров!?
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Ну вот шото вроде того.

Марш проституток, требующий у полиции защиты от сутенеров.
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Один из вчерашних "приехавших" на разборки в Олевск -

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Ті шо приїхали відстрилялися і поїхали а той з фото скоріш за все месна "кріша"
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Еще каких-то 100 лет и будем как недикий Запад.
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Нам до "дикого" Запада - как до неба раком ... Не созрели ещё ... покуда феодальный строй - это наше сегодня .
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А фейсбучный министр уже как то отреагировал?
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Нечем порядки наводить. Арсенчик все пистолеты раздал.
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надо к Деевой обращаться. только она спасет!
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Надька сАвчинкА-у всех прощения попросит.Успокойтесь уже,такие разборки всегда были,есть и будут.При любом министре и при любой власти,ну возможно окромя фашистов и коммунистов.
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Почему это произошло? Кто виноват? Что делать? Можно долго "рассказывать", "возмущаться" и "предлагать", но от этого обстановка не изменится и такие случаи скоро станет чуть-ли не "нормой жизни" в нашей стране. И так будет до тех пор, пока все мы, патриоты своей страны, не скажем "стоп" бандам преступников "у корыта" различных "рангов", убивающих нашу Независимую Украину! Может хватит сопли жевать? Или будем ждать, пока эти козлы не развалят все окончательно, возьмут свои чемоданы с "налом евробаксов" и уедут в "теплые края", оставив людей "на милость победителя" в виде ху@ла? Смотрите, соотечественники, как бы потом локти кусать не пришлось, - даже в прямом смысле! Если считаете, что хватит бездействовать, то объединяйтесь в "группы по интересам" по месту жительства и работы и готовьтесь к тому, чтобы в ближайшем будущем "помочь" нынешней "шоколадной" братии сотоварищи "освободить" занимаемые ими места и отправить туда, где им и место, - в "зону на кичу"! А Украиной пусть руководят люди, которым эта страна дорога и небезразлична, которые любят свою Отчизну и с уважениям относятся ко всем проживающим в ней людям, кроме тех, кто хочет зла своей Неньці! Радикально и "незаконно"? А эти твари у "корыта" поступают по Закону, доводя десятки миллионов людей до нищеты? Так что, все в норме! В атаку, - вперед!!!
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"И главное, нужно отметить, что стрельбу организовали не местные бандиты"

так главная проблема что не местные?
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Муж знакомой из тех краёв.Говорит,что все там погрязли в янтаре,добровольно от наживы не откажутся,будут убиваться между собой,но рыть не перестанут.Надо жесткие действия,и зачищать всех,начиная с местного начальства.Тюрьма,конфискация,по другому никак
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Герхард

Функция " ответить" не работает с телефона,не был бы ты дурным,знал бы
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО
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