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Все про:боеприпасы (813) Нацполиция (5472) продажа (395) Сумщина (515)

 При продаже боеприпасов на Сумщине задержано два человека. Изъято 6 гранат, более тысячи патронов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Сумщине Нацполиция задержала двух людей,торговавших крадеными боеприпасами из воинской части.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области

В сообщении отмечается: "Шесть гранат, более тысячи патронов калибра 7,62 и 9 мм обнаружили и изъяли шосткинские правоохранители во время санкционированного обыска в квартире и в частном домохозяйстве в райцентре.

Владелец обнаруженного "арсенала", 24-летний военнослужащий одной из местных воинских частей, пытался заработать продажей боеприпасов, однако его замыслу помешали правоохранители.

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Шосткинским полицейским стала известна информация, что один из военнослужащих пытается продать крупную партию боеприпасов. Правоохранители немедленно посетили 24-летнего молодого человека по месту проживания. Во время санкционированного обыска квартиры, которую снимал вместе со своими коллегами мужчина, полицейские нашли и изъяли 2 боевые гранаты.

Однако по оперативным данным правоохранителей запрещенного товара было значительно больше. Поэтому провели обыск и по месту жительства товарища подозреваемого.

"В подвале частного домохозяйства наши сотрудники нашли сумку и рюкзак, заполненный боеприпасами, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Владелец дома уверял, что не подозревал о содержимом сумок, которые оставил на хранение его коллега". Во время беседы с подозреваемым правоохранители выяснили: мужчина использовал свое служебное положение, чтобы похитить боеприпасы со склада воинской части с целью дальнейшей их продажи. Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, которые возникли в его семье.

Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Санкция этой статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет".

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сумщина боеприпасы

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри продаже боеприпасов на Сумщине задержано два человека. Изъято 6 гранат, более тысячи патронов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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