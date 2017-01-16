 При продаже боеприпасов на Сумщине задержано два человека. Изъято 6 гранат, более тысячи патронов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области
В сообщении отмечается: "Шесть гранат, более тысячи патронов калибра 7,62 и 9 мм обнаружили и изъяли шосткинские правоохранители во время санкционированного обыска в квартире и в частном домохозяйстве в райцентре.
Владелец обнаруженного "арсенала", 24-летний военнослужащий одной из местных воинских частей, пытался заработать продажей боеприпасов, однако его замыслу помешали правоохранители.
Шосткинским полицейским стала известна информация, что один из военнослужащих пытается продать крупную партию боеприпасов. Правоохранители немедленно посетили 24-летнего молодого человека по месту проживания. Во время санкционированного обыска квартиры, которую снимал вместе со своими коллегами мужчина, полицейские нашли и изъяли 2 боевые гранаты.
Однако по оперативным данным правоохранителей запрещенного товара было значительно больше. Поэтому провели обыск и по месту жительства товарища подозреваемого.
"В подвале частного домохозяйства наши сотрудники нашли сумку и рюкзак, заполненный боеприпасами, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Владелец дома уверял, что не подозревал о содержимом сумок, которые оставил на хранение его коллега". Во время беседы с подозреваемым правоохранители выяснили: мужчина использовал свое служебное положение, чтобы похитить боеприпасы со склада воинской части с целью дальнейшей их продажи. Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, которые возникли в его семье.
Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Санкция этой статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет".
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