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 Начались переговоры Байдена и Порошенко, - Цеголко. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Началась встреча Президента Украины с вице-президентом США", - сказано в сообщении.

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"Продолжаются переговоры Президента с вице-президентом США". - рассказал в своем Твиттере пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

По завершению встречи состоятся украинские-американские переговоры в расширенном составе, по результатам которых запланированы заявления Президента Украины и Вице-президента США для представителей средств массовой информации.

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