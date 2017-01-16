 Начались переговоры Байдена и Порошенко, - Цеголко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Началась встреча Президента Украины с вице-президентом США", - сказано в сообщении.
"Продолжаются переговоры Президента с вице-президентом США". - рассказал в своем Твиттере пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
По завершению встречи состоятся украинские-американские переговоры в расширенном составе, по результатам которых запланированы заявления Президента Украины и Вице-президента США для представителей средств массовой информации.
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