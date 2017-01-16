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 "Янтарные" разборки в центре Олевска: неизвестные открыли стрельбу из пистолетов и винтовок по группе молодых людей, есть жертвы, - активист. ФОТОрепортаж

Ночью 15 января в центре Олевска в Житомирской области неизвестные открыли стрельбу по группе мужчин возле кафе и парковки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал местный активист Александр Николайчук.

По мнению активиста, инцидент связан с нелегальной добычей янтаря в регионе.

"Около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее 3 автомобиля, среди которых микроавтобус. С авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят которые находились вблизи кафе и парковки", - написал он.

стрельба

Николайчук отметил, что во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие много молодых людей получили ранения различной степени: "Кого забрала скорая, кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие - разбежались и занимаются самолечением".

стрельба

"Бандиты сели в машины и поехали за город. Насколько мне известно в Житомирской области введен план "Сирена", а в Олевск отправлен спецотряд полиции", - сообщил Николайчук, добавив, что местная районная больница, куда доставляют тяжело раненных, находится под усиленной охраной.

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стрельба

"Возле больницы собрались десятки возмущенных ребят из всего района, они оказывают помощь своим друзьям и требуют беспристрастного расследования дерзкого преступления. На территории больницы лично находится начальник Олевского райотдела полиции и главный прокурор. Происходит документирование факта. Медперсонал напуган, потому что бандитов на территории больницы видели с автоматами, так как среди тяжело раненых по меньшей мере два не местных. Кто они - догадаться не трудно, подобные жуткие наколки носят не все", - добавил активист.

стрельба

Он сообщил, что сегодня в 11.00 "на месте расстрела" состоится акция протеста, чтобы "привлечь внимание к янтарному краю, который два года терроризируют бандиты".

стрельба

Позже Николайчук сообщил, что из районной больницы поступила информация о смерти одного из участников инцидента.

"На часах почти 5 утра, в Олевск стягивают дополнительные силы. Место расстрела ограждено, там работают следователи ГУ Нацполиции Житомирской области. Только что с Олевской ЦРБ получили информации о смерти одного из участников разборок.

P.S. Юрий Луценко, Арсений Аваков, Василий Грицак, ждем реакции", - написал активист.

стрельба
Фото: Facebook/ Олександр Ніколайчук

Как известно, в Житомирской, Ривненской и Волынской областях Украины происходит незаконная добыча янтаря, которая наносит непоправимый вред природе.
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Гнойсман и Аваков,вас такое положение дел устраивает?Ты Гнойсман так показываешь как управлять страной?Почему янтарный бизнес до сих пор в руках бандитов и что от этого имеете?
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А чего активисты ждут от Собакова, если он и является крышей "янтарной мафии"? о_О
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Янтарные" разборки в центре Олевска: неизвестные открыли стрельбу из пистолетов и винтовок по группе молодых людей, есть жертвы, - активист. ФОТОрепортаж
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