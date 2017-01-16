 "Янтарные" разборки в центре Олевска: неизвестные открыли стрельбу из пистолетов и винтовок по группе молодых людей, есть жертвы, - активист. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал местный активист Александр Николайчук.
По мнению активиста, инцидент связан с нелегальной добычей янтаря в регионе.
"Около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее 3 автомобиля, среди которых микроавтобус. С авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят которые находились вблизи кафе и парковки", - написал он.
Николайчук отметил, что во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие много молодых людей получили ранения различной степени: "Кого забрала скорая, кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие - разбежались и занимаются самолечением".
"Бандиты сели в машины и поехали за город. Насколько мне известно в Житомирской области введен план "Сирена", а в Олевск отправлен спецотряд полиции", - сообщил Николайчук, добавив, что местная районная больница, куда доставляют тяжело раненных, находится под усиленной охраной.
"Возле больницы собрались десятки возмущенных ребят из всего района, они оказывают помощь своим друзьям и требуют беспристрастного расследования дерзкого преступления. На территории больницы лично находится начальник Олевского райотдела полиции и главный прокурор. Происходит документирование факта. Медперсонал напуган, потому что бандитов на территории больницы видели с автоматами, так как среди тяжело раненых по меньшей мере два не местных. Кто они - догадаться не трудно, подобные жуткие наколки носят не все", - добавил активист.
Он сообщил, что сегодня в 11.00 "на месте расстрела" состоится акция протеста, чтобы "привлечь внимание к янтарному краю, который два года терроризируют бандиты".
Позже Николайчук сообщил, что из районной больницы поступила информация о смерти одного из участников инцидента.
"На часах почти 5 утра, в Олевск стягивают дополнительные силы. Место расстрела ограждено, там работают следователи ГУ Нацполиции Житомирской области. Только что с Олевской ЦРБ получили информации о смерти одного из участников разборок.
P.S. Юрий Луценко, Арсений Аваков, Василий Грицак, ждем реакции", - написал активист.
Фото: Facebook/ Олександр Ніколайчук
Как известно, в Житомирской, Ривненской и Волынской областях Украины происходит незаконная добыча янтаря, которая наносит непоправимый вред природе.
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