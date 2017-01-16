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Все про:Байден (370) визит (2006) Кабмин (9586) США (11672) Гройсман (1959)

 Байден прибыл в Кабмин для переговоров с Гройсманом. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

После Гройсмана у Байдена запланирована встреча с Порошенко.

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Кабинет министров Украины на встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Встреча началась в 8:25, перед этим премьер-министр Украины и вице-президент США около 20 минут беседовали тет-а-тет.

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Журналистам показали лишь протокольную часть встречи, на которой не было запланировано общение с прессой.

После этого Гройсман и Байден проведут переговоры за закрытыми дверьми. В переговорах с украинской стороны принимают участие также вице-премьер Степан Кубив и министр финансов Александр Данилюк.

байден гройсман


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"Владимир Гройсман на встрече с Джо Байденом: Спасибо за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", - написал в своем Твиттере пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчвук.

После переговоров с премьер-министром вице-президент США встретиться с президентом Украины.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБайден прибыл в Кабмин для переговоров с Гройсманом. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
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