 Байден прибыл в Кабмин для переговоров с Гройсманом. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

Встреча началась в 8:25, перед этим премьер-министр Украины и вице-президент США около 20 минут беседовали тет-а-тет.
Журналистам показали лишь протокольную часть встречи, на которой не было запланировано общение с прессой.
После этого Гройсман и Байден проведут переговоры за закрытыми дверьми. В переговорах с украинской стороны принимают участие также вице-премьер Степан Кубив и министр финансов Александр Данилюк.
Радий вітати @VP - великого друга України! pic.twitter.com/YNRuYgu5C3- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 января 2017 г.
"Владимир Гройсман на встрече с Джо Байденом: Спасибо за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", - написал в своем Твиттере пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчвук.
После переговоров с премьер-министром вице-президент США встретиться с президентом Украины.