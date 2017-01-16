 В Польше собрали более 1500 подарков для семей погибших и раненых в зоне АТО воинов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Общественная организация Инициатива "Героям Майдана", созданная в Польше мамой и дочерью Галиной Андрушков и Викторией Батрин, уже третий год подряд в Польше организуют благотворительную акцию "Праздники без папы".
Во время этой акции проводится сбор средств и подарков для детей в Украине, чьи родители погибли в зоне проведения АТО, получили тяжелые ранения, или сейчас защищают независимость и суверенитет Украины.
К акции присоединились все неравнодушные поляки и украинцы со всей Польши, а также Посольство Украины в Республике Польша.
Все собранные подарки индивидуальные, именные. Каждый такой подарок состоит из сладостей, одежды, игрушек, школьных принадлежностей, продуктов питания.
"Всего благотворителями собрано подарков для 37 семей погибших пограничников и 16 тяжелораненых. Вместе с подарками для семей пограничников организаторы акции собрали 350 подарков семьям погибших и 1200 раненых военнослужащих ВСУ. Подарки уже прибыли в Украину и направляются к своим адресатам.
Организаторы благотворительной акции "Праздники без папы" убеждены, что нельзя забывать и обделять вниманием детей, которые не смогут провести праздники в полном составе с семьей, особенно с отцом, который погиб, или защищает родной край", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
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