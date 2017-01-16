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 В Польше собрали более 1500 подарков для семей погибших и раненых в зоне АТО воинов. ФОТОрепортаж

В рамках благотворительной акции "Праздники без папы" в Польше собрано более 1500 подарков для семей погибших и раненых в зоне АТО воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Общественная организация Инициатива "Героям Майдана", созданная в Польше мамой и дочерью Галиной Андрушков и Викторией Батрин, уже третий год подряд в Польше организуют благотворительную акцию "Праздники без папы".

Во время этой акции проводится сбор средств и подарков для детей в Украине, чьи родители погибли в зоне проведения АТО, получили тяжелые ранения, или сейчас защищают независимость и суверенитет Украины.

подарки
К акции присоединились все неравнодушные поляки и украинцы со всей Польши, а также Посольство Украины в Республике Польша.

Все собранные подарки индивидуальные, именные. Каждый такой подарок состоит из сладостей, одежды, игрушек, школьных принадлежностей, продуктов питания.


подарки

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"Всего благотворителями собрано подарков для 37 семей погибших пограничников и 16 тяжелораненых. Вместе с подарками для семей пограничников организаторы акции собрали 350 подарков семьям погибших и 1200 раненых военнослужащих ВСУ. Подарки уже прибыли в Украину и направляются к своим адресатам.

Организаторы благотворительной акции "Праздники без папы" убеждены, что нельзя забывать и обделять вниманием детей, которые не смогут провести праздники в полном составе с семьей, особенно с отцом, который погиб, или защищает родной край", - сказано в сообщении.

подарки
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
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Це не пашинські, гройсмани, порошенки, авакови, турчинови, ... ! Це ЛЮДИ!!!
Які не кричать постійно про свій величезний патріотизм і палку любов до України. І, навіть, не є громадянами нашої держави.
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странно что коммент о зраде только второй, я только прочёл заголовок и уже знал что о порошенке будет здесь больше чем просто благодарности и восхищения этим людям
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І симпатичні то того ж . Наші дівчата ! Не кацапки...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Польше собрали более 1500 подарков для семей погибших и раненых в зоне АТО воинов. ФОТОрепортаж
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