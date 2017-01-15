 Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?". ФОТОрепортаж (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ
, в воскресенье вечером на телеканале СТБ был показан выпуск российской версии проекта "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие российские военные. При этом, один из них признался, что служил "на Украине", где его "заставляли себе могилу копать". Этот момент в эфире показан не был. Его можно посмотреть здесь
(начиная с 1:10:00).
Эта ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. В частности народный депутат Борислав Береза у себя в Facebook
написал: "Гребаные сепары в "Битве Экстрасенсов" на СТБ??? Программу сняли с сепарьем в главной роли и крутят по украинскому каналу. Я правильно понимаю, что Пинчук делает теперь все чтобы на его завтрак в Давосе никто не пришел? Или это был тест на терпимость украинцев и Нацрады? Если сепарье появится в "Україна має талант" то это будет утвердительный ответ на все вопросы".
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Проходили! С Интером!
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Пы.Сы. Интересно, а Пинчук Цензор читает? А видел он какое видео эти "герои" в соцсетях выкладывают? Я про недавно выложенное с бойцами 30-ки...
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пс. Это ошибка или сознательная попытка включить мразей в наше информ. пространство?
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вернулся из дурдома?
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Стб "вибачилось" та обіцяло когось звільнити? Тобто ніхто не знав що це гімно будуть транслювати? Та не смішіть мене.
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