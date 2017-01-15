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Все про:сепаратизм (12607) СТБ (26) телевидение (335) Береза Борислав (95)

 Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?". ФОТОрепортаж (обновлено)

В "Битве экстрасенсов" на СТБ показали российских военных, один из которых признался в том, что служил в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, в воскресенье вечером на телеканале СТБ был показан выпуск российской версии проекта "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие российские военные. При этом, один из них признался, что служил "на Украине", где его "заставляли себе могилу копать". Этот момент в эфире показан не был. Его можно посмотреть здесь (начиная с 1:10:00).

Эта ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. В частности народный депутат Борислав Береза у себя в Facebook написал: "Гребаные сепары в "Битве Экстрасенсов" на СТБ??? Программу сняли с сепарьем в главной роли и крутят по украинскому каналу. Я правильно понимаю, что Пинчук делает теперь все чтобы на его завтрак в Давосе никто не пришел? Или это был тест на терпимость украинцев и Нацрады? Если сепарье появится в "Україна має талант" то это будет утвердительный ответ на все вопросы".

стб

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сепаратизм стб


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Типа - убил,украл и т.п., но больше не буду. Простите меня убогого...
Проходили! С Интером!
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Так как он дома очутился, если яму заставляли копать?
Пы.Сы. Интересно, а Пинчук Цензор читает? А видел он какое видео эти "герои" в соцсетях выкладывают? Я про недавно выложенное с бойцами 30-ки...
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Тесть Кучма убил Гонгадзе, привел ко власти зека с Донбасса, зять Пинчук рекламирует российского оккупанта в разгар военных действий. Вопрос, когда они будут висеть на столбах? Оба
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Коли влада бездіяльна то саме такі програми з'являются ,адже канал стб переи'шов всі межі дозволеного ,я вже не кажу ,що за остані три роки з каналу зникла українська мова ,окрім хіба що новин "Вікна" ,на яку країну працює канал не важко здогадатись ,а ми і далі будем мовчати ?
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как хорошо шо у меня нет телевизора,уже лет 7 и я не жалею)
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жидо мразь пинчюк полностью начал играть под дудку ботаксного педофла,этого следовало ожидать при таком Барыге и Балаболе ПАРАШЕ!!!!!
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Невже немає патріота профі щоб зажмурив пінчука?
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Могилки сотоварищей по разуму что ли разыскивали ?
пс. Это ошибка или сознательная попытка включить мразей в наше информ. пространство?
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Это был тест на терпимость зрителей.Вчера первый раз за две недели включила тв и попала...на ЭТО.
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вообще уже с катушек слетели?! а еще 1+1 хотят закріть...
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...сепаратисты под крышей барыг живут припеваючи и не только на тв.
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Червоненко любит напоминать что " в гробу карманы не предусмотрены" - наверное завещал похоронить себя в сейфе... Нет такой мерзости и подлости на которую не способен коррумпированный олигархический жид. Мне иногда даже кажется что они не люди. Какая то липкая слизь и плесень разъедающая страну. Мне интересно когда до нашего народа дойдет что жидов на пушечный выстрел нельзя допускать к трем вещам - к масс медиа, силовым структурам и к государственному управлению. А для этого, для начала, необходимо восстановить пятую графу в паспорте и ни в коем случае не голосовать за них. Где бы они не просачивались во власть (СССР, Израиль, Украина) всегда получается тоталитарный и коррумпированный режим для нищего населения + перманентное состояние войны...
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Наша нацрада має такий порог толерантності, що могли самого бєса запросити і інічого не трапилось. У нас просто філіали рашко-тб. На всіх каналах! Що тестувати?!!

Стб "вибачилось" та обіцяло когось звільнити? Тобто ніхто не знав що це гімно будуть транслювати? Та не смішіть мене.
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Такая фигня,а то что практически все шоу на стб ведет жена медведчука,путинская кума это всяких там берез не беспокоит?Никого не защищаю,но у стб есть выпускающие редакторы,раз выпустили-значит всеми одобрено.Эти вопли-это всего лишь игра в патриотизм,заметьте,наши передачи не показывают АТОшников совсем,разве что в новостях и то вскользь.
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гребаное стб ! шоколадные барыги боятся слово сказать пинчуку - идет война с рашистской нечистью но кто то живет в другом мире
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Поросёнко как всегда сохраняе молчание. Это он только проти Савика Шустера героем выглядит.
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битва экстрасенсоров как и прочая потусторонняя хуйня это шоу для АБСОЛЮТНЫХ дебилов. разрешение подобного есть действие направленные на деградацию нации. или хуй с ней?
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пинчук особый агент кегебешников-"кучма-зять".Отбирал цивильно активы и исподтишка,а теперь начал работать в открытую-завершающий этап по развалу Украины.Наблюдаем остальных "патриотов"по Давосу...и агент влияния -пинчук и скольких участников задобрил деньгами....и это его канал и можно срать.... и вещать дурь...
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Цензор.НЕТФотоОбществоТелеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?". ФОТОрепортаж (обновлено)
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