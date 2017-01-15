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Все про:героизм (123) память (666) донецкий аэропорт (534)

 В Киеве почтили память погибших в Донецком аэропорту: семьи просят сделать сквер и памятник в честь защитников ДАП. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 15 января, в Национальном военно-историческом музее Украины состоялось мероприятие, посвященное памяти защитников Донецкого аэропорта, героически погибших два года назад. Собрались бойцы, которые прошли тот ад, а также матери и родные погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие было организовано общественной организацией "Украинская ассоциация инвалидов АТО" совместно с сестрой Героя Украины киборга Ивана Зубкова - Ириной Зубковой. Она от имени всех семей обратилась к городским властям с просьбой сделать сквер и памятник в честь защитников Донецкого аэропорта.

Ровно 2 года назад 19 и 20 января, в результате подрыва терминала ДАП (Донецкого аэропорта), Украина потеряла пятьдесят восемь защитников-"киборгов", которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. Всего оборона аэропорта продолжалась 242 дня, пока здания, находившиеся на его территории, в результате длительных боев не были уничтожены полностью.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко вручил ордена "Золотая Звезда" Героя Украины матерям погибших "киборгов" Игоря Брановицкого и Сергея Колодия. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Мамы погибших в Донецком аэропорту бойцов. Крайняя справа - Нина Константиновна Брановицкая. Ее сын, Народный герой Украины, этим летом был удостоен и Звезды Героя.


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Актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев приступает к съемкам фильма о защитниках аэропорта.


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Главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, с Александром Хаджиновым, бойцом бригады быстрой пехоты, и добровольцем 11-го батальона Максимом Юшкевичем.


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Сестра погибшего в аэропорту Ивана Зубкова Ирина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему в Донецком аэропорту десантнику Бузенко открыли в его родной школе на Буковине. ФОТОрепортаж









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Просят. власть сучья какая то, просят её, сама должна давным давно это сделать. Слава героям! И живым и ушедшим от нас безвременно.
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