 В Киеве почтили память погибших в Донецком аэропорту: семьи просят сделать сквер и памятник в честь защитников ДАП. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие было организовано общественной организацией "Украинская ассоциация инвалидов АТО" совместно с сестрой Героя Украины киборга Ивана Зубкова - Ириной Зубковой. Она от имени всех семей обратилась к городским властям с просьбой сделать сквер и памятник в честь защитников Донецкого аэропорта.
Ровно 2 года назад 19 и 20 января, в результате подрыва терминала ДАП (Донецкого аэропорта), Украина потеряла пятьдесят восемь защитников-"киборгов", которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. Всего оборона аэропорта продолжалась 242 дня, пока здания, находившиеся на его территории, в результате длительных боев не были уничтожены полностью.
Мамы погибших в Донецком аэропорту бойцов. Крайняя справа - Нина Константиновна Брановицкая. Ее сын, Народный герой Украины, этим летом был удостоен и Звезды Героя.
Актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев приступает к съемкам фильма о защитниках аэропорта.
Главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, с Александром Хаджиновым, бойцом бригады быстрой пехоты, и добровольцем 11-го батальона Максимом Юшкевичем.
Сестра погибшего в аэропорту Ивана Зубкова Ирина.
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