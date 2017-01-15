EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  2838  27
Все про:Гавел (19) Киев (15812) мемориальная доска (79) вандализм (319)

 Неизвестные повредили мемориальную доску Вацлаву Гавелу в Киеве. ФОТО

В Киеве повредили новую мемориальную доску первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Доска провисела меньше месяца, ее сделал известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.

Скорее всего, злоумышленники планировали сорвать доску и сдать в пункт приема лома цветных металлов, но увидев материал, оставили ее в покое.

вандализм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бульвар Ивана Лепсе в Киеве переименовали в честь Вацлава Гавела

вандализм

Напоминаем, 16 декабря в Киеве открыли мемориальную доску Вацлаву Гавелу, она находится на бульваре, переименованном в его честь, бывшем Лепсе. В церемонии принимал участие министр культуры Чехии.

Смотрите также: Обновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он на такие мелочи не обращает внимания,вон мусора друг друга постреляли и хоть бы хны ему,канады-рестораны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВО КАЦАПЬЕ ПОВЫЛАЗИЛО, ПОХМЕЛИЛИСЬ БОЯРЫШНИКОМ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю тоже ,что это российские спецслужбы организовывают и оплачивают в Украине такие погромы,чтобы поссорить Украину с Европой.А что наша власть? А ей похеру. Нет даже визового режима с агрессором.Позор! Олигархическая власть заинтересована торговать с агрессором и она глубоко преступна и предательская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он еще до фейсбука не дошел--скоро отчитается(и вандалов поругает заодно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ответка, за осквернение могилы великого Украинца. Тут нет вопросов ни для кого, а тем более для Авакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Витольд Лемешев

Кацапсина,вот объясни,нахера ты написал то,что написал?
Для самоутверждения?
Ну,здесь подобные тебе персонажи самоутверждаются в спаме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапсячему лишь бы нас рать, от этого он самоудовлетворяеЦа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
москальське падло ніяк не натішиться
персен заспокоїть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РигоАнальні сволочі ніяк не устаканяться,але шо,як влада вся така.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно . Обыкновенные алкаши пытались стащить на цветняк. Захотели осквернить - раз были или залили чем нибудь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоже новость,повредили-садитесь в буханку и ищите,пока не найдете.Наверняка кто-то видел,камеры,регистраторы и так далее,как дети.Или это сложнее чем по 15 тыс человек на праздники стадом авакова охранять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели "мемориальную"? Текста на фото не видно, но, скорее,повредили анотационную доску с объяснением названия бульвара? Или, все-таки Гавел жил в доме, на котором установлена доска? Тогда она действительно "мемориальная"! Господа "цензорщики" в том, о чем вы пишите, надо РАЗБИРАТЬСЯ!!! Цензор - взрослей!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А ГДЕ петина "доска"???...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там, где и Ваша, господин "совок". Приплел хрень какую-то...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хотел я это обсуждать. Но реальность такова. У нас ваты 20% в стране. Плюс открытая граница с кацапстаном. И в добавок службы ГРУ и ФСБ в лице Посольств РФ и УПЦ МП. Тут нечему удивляться. У нас гибридная война с Москалями. Такое есть и будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Найти и реальный срок впаять,сразу попустит любителей кремлевского педофила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши СМИ ищут дрислю в куче гамна. Я бы этих продажных стрелял!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть ли в этом происшествии политический подтекст или просто жажда наживы-непонятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
наши курчавые поводыри не стоят и чешуйки перхоти вацлава.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные повредили мемориальную доску Вацлаву Гавелу в Киеве. ФОТО
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ водители граница ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Крым Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел потери проверка Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти