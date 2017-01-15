 Неизвестные повредили мемориальную доску Вацлаву Гавелу в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Доска провисела меньше месяца, ее сделал известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.
Скорее всего, злоумышленники планировали сорвать доску и сдать в пункт приема лома цветных металлов, но увидев материал, оставили ее в покое.
Напоминаем, 16 декабря в Киеве открыли мемориальную доску Вацлаву Гавелу, она находится на бульваре, переименованном в его честь, бывшем Лепсе. В церемонии принимал участие министр культуры Чехии.
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Кацапсина,вот объясни,нахера ты написал то,что написал?
Для самоутверждения?
Ну,здесь подобные тебе персонажи самоутверждаются в спаме.
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персен заспокоїть
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рівно кацапнею...
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