 С морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Сергея мобилизовали весной 2015 года. Он был старшим стрелком, а также санитаром морской пехоты. После демобилизации подписал контракт. Вернулся на службу в своей части.
Трубин и двое его побратимов пропали 8 января в так называемой серой зоне близ Мариуполя. Позже стало известно, что они подорвались на мине и их тела забрали боевики. Позднее тела передали представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200".
Сергей Трубину было всего 29 лет. У него остались родители и сестра.
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https://www.youtube.com/watch?v=BLkzxVS9VyE
Это единственный коммет , который могу дать по такому поводу.
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