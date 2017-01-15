EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Общество, Фоторепортаж
  186  4
Материалы по теме:
Все про:армия (7250) Кировоградщина (216) похороны (565) Антитеррористическая операция (15555) потери (729)

 С морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

похороны3

Старшего матроса 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты Сергея Трубина провели в последний путь в поселке Знаменка Вторая на Кировоградщине. Проститься с земляком пришли почти полтысячи односельчан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Сергея мобилизовали весной 2015 года. Он был старшим стрелком, а также санитаром морской пехоты. После демобилизации подписал контракт. Вернулся на службу в своей части.

трубин

Трубин и двое его побратимов пропали 8 января в так называемой серой зоне близ Мариуполя. Позже стало известно, что они подорвались на мине и их тела забрали боевики. Позднее тела передали представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сергей Сонько, Николай Охрименко и Сергей Трубин: волонтер обнародовала подробную информацию о военнослужащих, погибших под Мариуполем. ФОТО

похороны
похороны

Смотрите: С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Сергей Трубину было всего 29 лет. У него остались родители и сестра.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучших теряем, а всякая нечисть живет. Вечная Слава тебе, Герой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В память о погибших парнях на Донбассе
https://www.youtube.com/watch?v=BLkzxVS9VyE

Это единственный коммет , который могу дать по такому поводу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вечная слава парень!!! Когда-то про таких настоящая история Украины будет вспоминать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ водители Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел пограничники поезд Польша потери проверка Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти