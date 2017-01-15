 Два автомобиля, угнанные в Болгарии, задержаны при прохождении погранконтроля, - ГПСУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
В частности, в пункте пропуска "Вильча" на украинском-белорусской границе на въезд в Украину пограничники остановили автомобиль "Фольксваген Таурег" белорусской регистрации под управлением гражданина Беларуси. Во время проведения пограничного контроля сотрудниками Житомирского отряда по данному автомобиля произошло срабатывания базы данных Интерпола. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что данное транспортное средство 2008 года выпуска числится как похищенное с 2014 года.
Еще один похищенный в Болгарии автомобиль пограничники Чопского отряда обнаружили по базе данных Интерпол в пункте пропуска "Тиса". Въехать в Украину на автомобиле "Ленд Ровер" итальянской регистрации, также 2008 года выпуска, пытался гражданин Италии.
По фактам данных задержаний проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобили установленным порядком переданы представителям Национальной полиции.
Всего в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы выявили около 100 автомобилей, которые по базе данных Интерпола находились в международном розыске.
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