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Все про:авто (3936) Болгария (287) граница (2727) Интерпол (318) пограничники (1025) угон (194)

 Два автомобиля, угнанные в Болгарии, задержаны при прохождении погранконтроля, - ГПСУ. ФОТО

Вчера в ходе проверки документов в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы задержали два автомобиля, которые были похищены в Болгарии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

В частности, в пункте пропуска "Вильча" на украинском-белорусской границе на въезд в Украину пограничники остановили автомобиль "Фольксваген Таурег" белорусской регистрации под управлением гражданина Беларуси. Во время проведения пограничного контроля сотрудниками Житомирского отряда по данному автомобиля произошло срабатывания базы данных Интерпола. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что данное транспортное средство 2008 года выпуска числится как похищенное с 2014 года.

угон

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Угнанный в Португалии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

Еще один похищенный в Болгарии автомобиль пограничники Чопского отряда обнаружили по базе данных Интерпол в пункте пропуска "Тиса". Въехать в Украину на автомобиле "Ленд Ровер" итальянской регистрации, также 2008 года выпуска, пытался гражданин Италии.

По фактам данных задержаний проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобили установленным порядком переданы представителям Национальной полиции.

Смотрите: Гражданин Украины пытался выехать в Польшу на угнанном автомобиле. ФОТО

Всего в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы выявили около 100 автомобилей, которые по базе данных Интерпола находились в международном розыске.
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Два автомобиля, три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки.
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.......не битий, не крашений,з документами все в порядку
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва автомобиля, угнанные в Болгарии, задержаны при прохождении погранконтроля, - ГПСУ. ФОТО
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