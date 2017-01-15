 Украина открыла почетное консульство в польском городе Лодзь. ФОТО

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Расширяем возможности консульской защиты прав украинцев в Польше: 14 января в городе Лодзь открыто почетное консульство Украины", - говорится в сообщении.
Это уже десятое почетное консульство Украины в Польше. Консульства работают также в Быдгоще, Тарнуве, Вроцлаве, Зелёна-Гуре, Перемышле, Познани, Жешуве, Хелме, Щецине.
980 6
Мы будем работать, чтобы голосование по резолюции в Совбезе ООН не сказалось на соглашениях с Украиной, - почетный консул Израиля Вишняков(47)
Власти РФ отказали украинскому консулу во встрече с незаконно осужденным Клыхом, - МИД(9)
Полозов рассказал подробности операции по вывозу Хайсера Джемилева из России(50)
Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ, - МИД(8)
На презентацию Это'О почетный консул Украины в Турции явился в футболке с изображением Путина. ФОТО(17)
Консулы посетили в колонии незаконно осужденных в РФ украинцев Литвинова и Чирния, - МИД(0)
Россия не пустит консула на суд к журналисту Сущенко(17)
Ответить
Как вам так ?
Ответить
Жилье для инвалида. Ужасы Сыктывкара
https://www.youtube.com/watch?v=SXSa8rr11t8
Ответить
Ответить
Ответить
- чмобама.
Ответить