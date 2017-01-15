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Все про:консульство (292) МИД (3771) Польша (3572) консул (16)

 Украина открыла почетное консульство в польском городе Лодзь. ФОТО

польша

Министерство иностранных дел Украины открыло почетное консульство в Польше в городе Лодзь.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Расширяем возможности консульской защиты прав украинцев в Польше: 14 января в городе Лодзь открыто почетное консульство Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польское консульство во Львове выдало рекордное количество виз в 2016 году - 500 тысяч

Это уже десятое почетное консульство Украины в Польше. Консульства работают также в Быдгоще, Тарнуве, Вроцлаве, Зелёна-Гуре, Перемышле, Познани, Жешуве, Хелме, Щецине.
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ну і що там такого жахливого..викинути увесь той мотлох, ремонт зробити і нормальне житло, головне, щоб стеля не текла і стіни цілими були
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