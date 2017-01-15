 Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая, еще в пяти - напряженная. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
(Инфографика Нацполиции)
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И что если приравнять мопеды к машинам , так их и вообще не будет !
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Отобранные машины передать, судьям, прокурорам, ментам, чтобы они могли быстро и без проблем, выполнять свои должностные обязанности по охране закона, а не стоять в пробках на перекрестках.
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Ишачёк - вот спасение Украины !
Христос ездил - не стеснялся ...
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