EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Общество
  659  9
Материалы по теме:
Все про:дороги (1538) ДТП (5361) Нацполиция (5464) статистика (245) жертвы (789)

 Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая, еще в пяти - напряженная. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки в результате ДТП на дорогах Украины погибли 9 человек, травмированы 66. Критический уровень аварийности - в пяти областях, напряженная обстановка - еще в пяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

карта

(Инфографика Нацполиции)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Критический уровень аварийности - в пяти областях" ---- В головах у водителей критический уровень дебилизма !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дорог нет,готовность к зиме ноль,зато миллионы полицейских.Это какой-то каменный век,зима,снег-у нас стихийное бедствие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я вот помню , когда повышали штрафы с 17 гривен до 1700 , они нам говорили , что аварий не станет ...
И что если приравнять мопеды к машинам , так их и вообще не будет !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На самом деле,все аварии - это вина исключительно правительства.- Дороги херовые.Не чистятся должным образом.Не посыпаются песком в гололед и т.д. Остальные причины - мизер.Никто не хочет подыхать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отобрать у всех машины, пусть пешком хлеб, молоко и другие продукты разносят, а также возят в тачках строительные материалы, руду, трубы и другие промышленные товары. Между городами проложить метро, чтобы все на общественном транспорте под землей ездили, вот тогда на дорогах будет спокойно и статистика отрапортует, о сокращении нарушений ПДД.
Отобранные машины передать, судьям, прокурорам, ментам, чтобы они могли быстро и без проблем, выполнять свои должностные обязанности по охране закона, а не стоять в пробках на перекрестках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно - пешком !
Ишачёк - вот спасение Украины !
Христос ездил - не стеснялся ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, я всегда представлял себе климат в Украине как идеальный, но смотрю - у нас он более умеренный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соблюдайте 60 км/ч если это написано на знаке. За превышение более чем на 3 к/ч - штраф в размере недельной зарплаты. Вы увидите результат буквально за несколько недель: а) резкое улучшение статистики ДТП, и 2) существенное пополнение госбюджета.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоАварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая, еще в пяти - напряженная. ИНФОГРАФИКА
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ водители Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел погода поезд потери ранение Розенко Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти