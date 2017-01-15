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 Две легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

В центре Киева столкнулись два автомобиля. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, Skoda ехала по улице Владимирской, Toyota - по бульвару Шевченко. В результате сильнейшего удара в левый бок Skoda отбросило метров на 30 в ограждение. Туда же вылетела и Toyota.

Погибла пассажирка Skoda 1991 г. р. Она сидела сзади, не была пристегнута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за столкновения трех автомобилей в Харькове погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

В тяжелом состоянии в реанимацию 17-й больницы забрали водителя и пассажира Skoda.

Водитель Toyota отделался ссадинами и ушибами. По предварительной информации, именно он проехал на красный сигнал светофора.

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Утренние новости цензора прямо заряжают оптимизмом на пару дней!
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на Цензоре уже три года только такие новости,позитива нет практически
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нехило пидор летел, только очень низко над землёй
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Думал, что он Рубенс Баррикелло, а оказалось, что Гастело!
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серая погода... серая машина... и уверенный в себе водитель тойоты что он снова проскочит на красный....
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А что,у полицаев уже Приусы закончились,опять на Жигули перешли?
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Этим уродам как раз жигули и буханки надо давать.На дорогу страшно выехать стало.
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мразь на тойте забрала чью-то жизнь, бо оно падло спешило куда-то !
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Водятла з Тойоти обов"язково треба добити чи коліна поламати щоб воно більше ніколи за кермо не сіло!
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пешеходы до сих пор считают что им кто то обязан ? да тут водители даже друг другу не обязаны, как видите. полторы тонны металла размолотило и человека внутри убило.

при переходе дороги надо смотреть на машины а не на светофор, светофор никого еще не задавил.
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до чого тут пішоходи? воно на червоне летіло
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Ужасная авария, я тоже когда езжу сзади на пассажирском сидении, не пристегиваюсь. Теперь наверно задумаюсь об этом!
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Любитель волевых решений,целеустремленный,амбициозный....иначе как сучьим потрохом не называется в след.Гадина...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж
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