 Две легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, Skoda ехала по улице Владимирской, Toyota - по бульвару Шевченко. В результате сильнейшего удара в левый бок Skoda отбросило метров на 30 в ограждение. Туда же вылетела и Toyota.
Погибла пассажирка Skoda 1991 г. р. Она сидела сзади, не была пристегнута.
В тяжелом состоянии в реанимацию 17-й больницы забрали водителя и пассажира Skoda.
Водитель Toyota отделался ссадинами и ушибами. По предварительной информации, именно он проехал на красный сигнал светофора.
4805 20
Материалы по теме: ДТП
Микроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж(49)
В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА(10)
Из-за столкновения трех автомобилей в Харькове погибли 2 человека. ФОТОрепортаж(25)
Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая. КАРТА(10)
Турецкая полиция обнародовала обновленные данные о жертвах теракта в Стамбуле(0)
Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора: Луценко и Троян взяли под личный контроль ход расследования. ФОТО(0)
В Киеве водитель легковушки вылетел в отбойник, автомобиль разорвало надвое(70)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
при переходе дороги надо смотреть на машины а не на светофор, светофор никого еще не задавил.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить