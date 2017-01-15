 Полицейские Донецкой области задержали четверых квартирных воров с "добычей" на 350 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, "промыслом" занимались четверо жителей Константиновки, трое из которых уже имели судимости. Самому младшему - 23 года, самому старшему - 31.
Трое злоупотребляли наркотическими средствами. Как впоследствии установили полицейские, именно это вновь подтолкнуло мужчин переступить через закон: нужны были деньги на "кайф".
В октябре 2016 года сотрудники полиции получили информацию о кражах из домов в Краматорске, Славянске и Бахмуте. Правоохранители быстро поняли, что имеют дело с одной и той же группой злоумышленников. Воры действовали аккуратно, уничтожая малейшие зацепки.
Один из злоумышленников был задержан "на горячем". Он пошел "на дело" один и попал к оперативникам как раз тогда, когда выходил из только что обворованной квартиры в Славянске.
Правоохранители установили, что злоумышленники постоянно меняли состав группы - совершали преступления вдвоем или втроем, меняясь друг с другом.
В ходе документирования деятельности преступной группы были установлены и пособники - два работника службы такси, которые по договоренности отвозили злоумышленников из Константиновки в другой город, чтобы те совершали кражи. Преступники на место ехали через блокпост, а возвращались с наворованным объездным путем.
Помогала ворам и девушка одного из них. Она не раз сбывала краденое - относила вещи в ломбард.
Установили правоохранители места сбыта краденого и скупщиков: пока выявлены трое таких лиц.
Вчера по местам проживания злоумышленников, в магазинах, где сбывалось краденое, транспортных средствах таксистов были проведены обыски - всего 21. Правоохранители обнаружили похищенные золотые и серебряные украшения, столовые приборы, иконы, картины, компьютеры, фотоаппараты и другую технику. Злоумышленники брали в том числе одежду и обувь, а также деньги.
Сейчас установлена причастность злоумышленников к 17 эпизодам краж. Общая сумма похищенного составляет более 350 тыс. гривен. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
(Фото полиции Донецкой области)
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