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Все про:задержание (4801) Киевская область (1321) пограничники (1023) Нацполиция (5462) Зона отчуждения (54) металлолом (76)

 Задержаны трое мужчин, собравшие 80 кг металлолома в чернобыльской зоне. ФОТО

В Киевской области пограничники и полицейские задержали трех человек, которые пытались вынести металлолом из зоны отчуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители остановили мужчин возле н. п. Луговики Полесского района, в 100 метрах от зоны отчуждения. Злоумышленники перемещали около 80 килограммов металлолома.

Задержанные оказались местными жителями, которые хотели собрать металлолом для дальнейшей реализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель прифронтовой Авдеевки разгуливал с гранатометом, который собирался сдать в металлолом. ФОТО

металлолом

(Фото Госпогранслужбы)
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Раскрыто акуенное преступление...
А тем временем импортозамещение шагает по просторам великой и необъятной...

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ну да, пришлось задействовать большие силы... - "пограничники и полицейские задержали трех человек". Без воздушной поддержки тоже не обошлось наверное...
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странно, что нацгвардию не задействовали..
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Поліція для того аби бабушек і дєдушек шугати,більше квАковська гамадрилья ні на що не спосібна,ну ще можуть один одного перестріляти в разі чогось.
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Стали известны подробности столкновения самолета с автопогрузчиком в «Домодедово»

Как сообщили «Эху москвы» в пресс-службе аэропорта, лайнер выехал на техническую полосу движения, которая предназначена для проезда спецтранспорта. Там самолет наехал на стоявший на выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик. В результате инцидента люди не пострадали, у самолета Ан-148 было повреждено крыло. Инцидент произошел накануне днем. Лайнер должен был вылететь в Саратов.
"В деревню к тётке-в глушь, в Саратов!".
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Добре діло роблять-збирають заіржавілий непотріб,але в нас "дуже оперативна"поліція.
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НАТОвские армейские ботинки для ВСУ глазами кисельова

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Можна лише здогадуватись про те скільки вони вже витягли металу звідтіля.........
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Налоги пусть бы заплатили - и трудились бы себе на благо металлургии эти поставщики и дальше.
И коль здесь заработок утратят, то как бы не начали они с этой поры люками канализационными металлургию снабжать. А это для куда вреднее и опаснее.
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так кто виноват что дерьмово живем))))да не повезло парням из под залог не выпустят
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Трусы то у них хоть свинцовые были?
Номинанты на премию Дарвина.
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камикадзе хреновы сколько людей из-за них получит свою дозу облучения и рак?
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80кг брухту це максимум 240грн, а то і 200. Я лиш не розумію, навіщо! Це ж день роботи, поїхати, настягати, вивезти, а потім ще й здати другого дня, тобто реально 1,5 дня!. Виходить люди працюють за 40-55грн/день, якщо на 22 робочі дні то вийде по 900-1200грн міс. Не вірю, щоб роботу на такі гроші вони не могли знайти!
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержаны трое мужчин, собравшие 80 кг металлолома в чернобыльской зоне. ФОТО
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