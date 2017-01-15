 Задержаны трое мужчин, собравшие 80 кг металлолома в чернобыльской зоне. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители остановили мужчин возле н. п. Луговики Полесского района, в 100 метрах от зоны отчуждения. Злоумышленники перемещали около 80 килограммов металлолома.
Задержанные оказались местными жителями, которые хотели собрать металлолом для дальнейшей реализации.
(Фото Госпогранслужбы)
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А тем временем импортозамещение шагает по просторам великой и необъятной...
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Как сообщили «Эху москвы» в пресс-службе аэропорта, лайнер выехал на техническую полосу движения, которая предназначена для проезда спецтранспорта. Там самолет наехал на стоявший на выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик. В результате инцидента люди не пострадали, у самолета Ан-148 было повреждено крыло. Инцидент произошел накануне днем. Лайнер должен был вылететь в Саратов.
"В деревню к тётке-в глушь, в Саратов!".
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И коль здесь заработок утратят, то как бы не начали они с этой поры люками канализационными металлургию снабжать. А это для куда вреднее и опаснее.
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Номинанты на премию Дарвина.
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