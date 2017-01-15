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 Память бойца Тараса Дороша, погибшего в зоне АТО, почтили на Львовщине. ФОТОрепортаж

Во Львовской области состоялась панихида по сотруднику полиции Тарасу Дорошу, погибшему в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в селе Малехов состоялась панихида по бойцу батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Нацполиции во Львовской области Тарасу Дорошу, который погиб от пули вражеского снайпера в зоне АТО.

На панихиде присутствовали боевые побратимы Тараса и правоохранители Львовщины.

В мае 2014-го Дорош добровольно поступил в батальон патрульной службы полиции особого назначения "Львов". После обучения был отправлен в зону АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Память погибших за независимость почтили в Киеве на Институтской. ФОТОрепортаж

Тарас Дорош погиб 14 января 2015 года во время выполнения боевого задания в Луганской области. Ему было 27 лет.

Дорош посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Во львовской школе №42, где он учился, установлена ​​мемориальная доска.

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(Фото полиции Львовской области)
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