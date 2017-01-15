 Полиция задержала водителя, который сбил пешехода в Донецкой области и скрылся. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на проезжей части в поселке Резниковка (Бахмутский район) был найден труп 58-летнего мужчины. На месте ДТП было найдено вещественное доказательство - фрагмент системы охлаждения автомобиля.
Правоохранители опросили жителей Резниковки. В результате они нашли свидетеля, который примерно в это время видел автомобиль ВАЗ-21063. Было установлено, что водитель живет в соседнем населенном пункте, в Лиманском районе.
Сотрудники нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина. При осмотре машины правоохранители зафиксировали отсутствие фрагмента системы охлаждения - того самого, который остался на месте гибели мужчины.
Парень признался в содеянном. Водитель и транспортное средство доставлены в Бахмутский отдел полиции.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Донецкой области)
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Фото на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка Христина Бондаренко.
У коментарях кияни запропонували відразу кілька способів, як можна розібратися з водієм машини. Однак всі зійшлися на одному - спускати такі витівки з рук автомобілістам не можна.
http://mmr.net.ua/autoworld/news/38839
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