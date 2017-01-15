EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  1405  19
Материалы по теме:
Все про:авто (3931) ДТП (5355) пешеход (105) Донецкая область (3530) водители (485) жертва (126)

 Полиция задержала водителя, который сбил пешехода в Донецкой области и скрылся. ФОТОрепортаж

В Донецкой области водитель сбил мужчину и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Нарушитель задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на проезжей части в поселке Резниковка (Бахмутский район) был найден труп 58-летнего мужчины. На месте ДТП было найдено вещественное доказательство - фрагмент системы охлаждения автомобиля.

Правоохранители опросили жителей Резниковки. В результате они нашли свидетеля, который примерно в это время видел автомобиль ВАЗ-21063. Было установлено, что водитель живет в соседнем населенном пункте, в Лиманском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный пешеход-нарушитель попал под колеса в столице. ФОТОрепортаж

Сотрудники нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина. При осмотре машины правоохранители зафиксировали отсутствие фрагмента системы охлаждения - того самого, который остался на месте гибели мужчины.

Парень признался в содеянном. Водитель и транспортное средство доставлены в Бахмутский отдел полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).


машина автомобиль жигулимашина автомобиль жигулимашина автомобиль жигулимашина автомобиль жигули

(Фото полиции Донецкой области)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Могло такое произойти где угодно, ведь давно выдают правы неадекватным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как отличить адекватного от неадекватного? даже серийными убийцами стают вполне образцовые люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю, что если кто-то знает о фактах выдачи прав "неадекватным" то об этом нужно не на Цензоре вякать а идти в соответствующие органы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы их назвала "половые". И уточнила - мужские.. Если уж по сути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тачка, блин! Туши свет- сливай бензин. "Я тебя слепила из того, что было"(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня- великолепный ушастик! Заявляю ответственно. Сияющий хромом, никелем, ванадием. Без всякого признака ржавчины! Это- моя Гордость!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Києві водій Bentley припаркувала свою елітну машину посеред тратуаре, що викликало неабиякий ажіотаж в мережі, пише obozrevatel.com.
Фото на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка Христина Бондаренко.
У коментарях кияни запропонували відразу кілька способів, як можна розібратися з водієм машини. Однак всі зійшлися на одному - спускати такі витівки з рук автомобілістам не можна.

http://mmr.net.ua/autoworld/news/38839
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так такое годами по всему Киеву и новая полиция ничего с этим не делает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Недавно в Волчанске менты задержали синего водителя.Стали оформлять,нужны свидетели.Тормознули первого попавшегося,опять синий,и так 17 человек.поняли,что устанут оформлять и перестали тормозить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала водителя, который сбил пешехода в Донецкой области и скрылся. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги ДТП задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Минобороны Нацполиция непогода обстрел погода потери разведка Розенко Россия снегопад США терроризм Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти