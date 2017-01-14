 Микроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет", - сказано в сообщении.

Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает.



Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА



Читайте на "Цензор.НЕТ": Легковой автомобиль в Черновицкой области выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус: 4 человека погибли, 4 - ранены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

