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 Микроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж

В Покровском районе Донецкой области водитель выехал на пешеходную зону и сбил маму с дочкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет", - сказано в сообщении.

Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.

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дтп

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дтп

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Следующим президентом будет Саакашвили - Хочу посмотреть как зрадофилы обгоняя один одного будут драпать из Украины.
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а він за нашими критеріями до кандитата підходить ?
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Амёба порошеновская, не сри хоть в такой теме.
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Вимоги до кандидата на пост Президента України, а відтак і Президента України ( далі - президент) містяться в Конституції України (ст. 103) та Законі України «Про вибори президента України» (ст. 9). Згідно яких кандидатом в президенти може бути зареєстрована особа, яка одночасно відповідає таким вимогам:- Досягла 35 років, в Законі України «Про вибори президента України» є уточнення, яка на день виборів досягла 35 р.;- Має право голосу (згідно ст. 2 Законі України «Про вибори президента України», правого голосу на виборах президента є загальним, тобто голосують на виборах особи, які на день виборів досягнули 18 р., очевидно формулюючи таку вимогу до кандидатів на пост президента законодавець врахував інший аспект «права голосу», а саме те, що не мають право голосу недієздатні особи (ч. 5 ст. 2).- Проживає в Україні протягом десяти останніх років (особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. Тобто для дотримання цієї вимоги потрібно, щоб кандидат на пост президента відповідав двом критеріям: а) був зареєстрований на території України, як такий, що проживає в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці та б) реально проживає на території України більше ніж 6 місяців на рік).- Володіє державною мовою- Не можна висувати на пост президента кандидатом особу, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, тобто на «третій строк».
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Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вібари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламенте, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіни!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
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Вон один уже обогнал. Теперь следствие будет выяснять, алень он ттупой или зрадофил
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Не на Донетчине - а в Донецкой области. Не на Украине , а в Украине. Зато на кацапстане или на москальщине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМикроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж
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