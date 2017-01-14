 Микроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж

"23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет", - сказано в сообщении.
Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.
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Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вібари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламенте, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіни!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
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