 Турция возвела 330-километровую бетонную стену на границе с Сирией и Ираком. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.
В Генштабе Турции сообщили, что реализация работ по строительству модульной стены завершена. Еще на 191 км отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.
Благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено 57 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 425 тыс. человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 тыс. человек) сирийцы.
При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к ИГИЛ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.
17508 163
Материалы по теме: Война в Сирии
Сирия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска. ФОТО+ВИДЕО(150)
"Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ(430)
Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ в Сирии, - глава Пентагона Картер(114)
Кремль обвинил США в ответ на заявление ЦРУ о тактике "выжженной земли" в Сирии(140)
О ситуации на Ближнем Востоке: вакуум долго не останется вакуумом(0)
Часть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада(28)
Путин решил сократить военное присутствие РФ в Сирии(123)
Ответить
Ответить
У Беларуси, впрочем, тоже.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
интересно через какие страны транзит беженцев усилится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А не ото "волшебно-заговорённое" мутиво, шо меж нами и выгребной ямой наколдовали...
Ответить
Ответить
Ответить
Или, может быть, поэтому и получилось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, а для пущей прочности (т.с. контрмера) параша изнутри создаст стенку с небольшим напряжением типа 3000 вольт, чтоб наверняка.
ЗАНАВЕС, ЖЕЛЕЗНЫЙ !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мав світ шанс, коли орки не мали ядерної зброї ,яку орки створили, як і американці за допомогою нацистів, позбавитися мордору. Чому клятий нацист Гітлер не додумався сказати, що слов"яни "адин нарот", арійська кров, чому не проводив різні референдуми, як в Криму, чому не створював ПНР, ДНР, ЛНР і інші "народні республіки" ? Чому ? Таким шляхом мали б шанс знищити мордор, а так, тепер будуємо паркани....., перетворюємо Московію в Північну Корею, а толку з того, будемо мати постійно під боком їбанутого сусіда, який постійно буде загрозою для нас і інших сусідів і не тільки. Не знаю як, але мордор має бути знищений, Кремль, як лігво світового зла і тероризму, має бути зрівняний з землею. Столиця кацапів має бути перенесена назад в Пітер і під наглядом всього світу, можливо їм можна буде надати шанс, останній.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить