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Все про:беженцы (949) граница (2723) Сирия (2019) Турция (1746) ИГИЛ (439)

 Турция возвела 330 км бетонную стену на границе с Сирией и Ираком. ФОТО

В рамках мер по обеспечению безопасности вдоль границы Турции с Сирией и Ираком возведена модульная бетонная стена протяженностью в 330 км.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.

В Генштабе Турции сообщили, что реализация работ по строительству модульной стены завершена. Еще на 191 км отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.

турция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новогодний теракт в Стамбуле не приведет к приостановке военных операций в Сирии, - вице-премьер Турции

Благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено 57 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 425 тыс. человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 тыс. человек) сирийцы.

Читайте: Сотрудничество с Россией не предполагает пересмотра позиции Турции по Украине и Грузии, - глава МИД Чавушоглу

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к ИГИЛ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.
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да, там надо будет крепкая высокая лестница и кусачки по металлу, это первым, а потом те что перелезли кидают верёвку и втаскивают остальных, взаимопомощь....
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наряд дозорный слабоват, и дистанции ноль, можно ликвидировать одним забросом железяки, три недели полов и две недели окопов старшему наряда и члену на приказе!!
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у них глаз на затылке нету ж, а вообще в любом заборе есть лазейка,
интересно через какие страны транзит беженцев усилится
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да уж - улыбнуло конечно.Янычарские яйца покруче кролячьих оказались.Но смех смехом а одно дело отгораживаться стеной от бегущей к тебе нищеты - сирийцев палестинцев мексиканцев и совсем другое от танков и пушек -какая к чертям собачьим стена?!Бесит то что наши правители считают украинцев за идиотов и парят такую лабуду шо ппц - неужели они там у себя увверху думают что нас так легко наи...ть?Как сказал тов Герцен про тов декабристов - уж очень далеки они от народа.Ну те хоть с рождения были далеки а эти то когда отдалились?
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этой стенке пятку бы чуть шире, а так нормалёк. Все в мире готовятся к войне, кроме нас, дураку понятно, что как захватит Китай часть мордора, много всякой дряни к нам побежит всеми правдами и неправдами!!! а у нас ни стены нет (сетка против борондуков) ни дотов, с которых нужно косить орков без розбора. Пилятство чистейшей воды!
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Зато сенин плетень из лозы экологически чище.
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Китайская стена 2500 лет простояла, а Берлинская 50. Вот вам и Немецкое качество.
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Вот это я понимаю как работает Турция -сказали сделаем стену и сделали и главное в кротчайший срок и аж 330 км и главное что настоящая стена -хрен ты через нее так просто перелезиш а не колючая проволока и несколько камер которые отключить хакерами не составляет больших проблем как в Украине делается и что главное говорят что это современно -это с кем современно - с рашистами чтоли -да там надо пока существует россия бетонную стену надо ставить и не заниматься хреновиной .
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Такой стены не больше 100 км. Остальное - тоже колючка , как у нас. Еще 500 км грагницы открыты. Потрачено около 800 млн долл ( на 300 км) Граница Украины с РФ 800 км. Потрачено 400 млн. грн.( около 20 млн. долл.).
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А где пресловутая стена между нами и Мордором?
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Там вздовж кордону між Туреччиною і Сирією йде залізна дорога по території Туреччини. А тепер буде ще і стіна
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Вот это я понимаю стена!
А не ото "волшебно-заговорённое" мутиво, шо меж нами и выгребной ямой наколдовали...
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Сеня свой "проект" продал Эрдогану в Украине он не востребован.
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И как же у них получилось без Яценюка?

Или, может быть, поэтому и получилось.
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Кролик спиздил деньги у страны,а вам всем смешно,забавляетесь,а потом чего то хотите,странные люди....
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И что ты предлагаешь, если от простых граждан ничего не зависит, поплакать?
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Тебе точно нечего...как раз от простых граждан зависит ВСЁ!!!
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Интересно . Когда у нас Чмо Сеня построит садовый заборчик под названием Восточный вал ?
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Будте осторожны когда закрываете ворота

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НЕ ЗА ГОРАМИ ВРЕМЯ, когда ВСЕ несовковые соседи параши окружат ГАНГРЕНУ-парашу подобной стеной.
Ну, а для пущей прочности (т.с. контрмера) параша изнутри создаст стенку с небольшим напряжением типа 3000 вольт, чтоб наверняка.
ЗАНАВЕС, ЖЕЛЕЗНЫЙ !!!
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Туркам ведь не рассказали, как можно 25 лет подлодку Запорожье ремонтировать.
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Забора маловато, ров с крокодилами и пираньями еще надо. Яйценюх ревнует, бедняга. Мало украл. Обидно.
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Сеня бля...как так...у турков круче стена...))) и быстрей...)))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТурция возвела 330 км бетонную стену на границе с Сирией и Ираком. ФОТО
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