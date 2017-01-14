 Турция возвела 330 км бетонную стену на границе с Сирией и Ираком. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.
В Генштабе Турции сообщили, что реализация работ по строительству модульной стены завершена. Еще на 191 км отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.
Благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено 57 тыс. попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 425 тыс. человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 тыс. человек) сирийцы.
При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к ИГИЛ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.
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интересно через какие страны транзит беженцев усилится
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А не ото "волшебно-заговорённое" мутиво, шо меж нами и выгребной ямой наколдовали...
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Или, может быть, поэтому и получилось.
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Ну, а для пущей прочности (т.с. контрмера) параша изнутри создаст стенку с небольшим напряжением типа 3000 вольт, чтоб наверняка.
ЗАНАВЕС, ЖЕЛЕЗНЫЙ !!!
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