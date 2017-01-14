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Все про:Каменское (Днепродзержинск) (94) Днепропетровщина (1155) обрушение (107) крыша (28)

 В многоквартирном доме в Каменском рухнула крыша. ФОТО

В Каменском (Днепропетровская область) в жилом доме обвалилась крыша. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в двухэтажном жилом доме на 12 квартир (35 жителей) по улице Механизаторов произошло разрушение крыши: разошлись конструктивные элементы. Разрушены два фронтона, два дымохода.

Также вследствие расхождения конструктивных элементов крыши произошло смещение от вертикальной оси наружной стены в квартире №12, в результате чего образовалась трещина длиной примерно 2 метра и шириной примерно 2 см.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время занятий в одесском вузе рухнул потолок. ФОТОрепортаж

дом крышадом крыша

(Фото Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области)
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это у них еще взрывов склада боеприпасов не было как в Сватово! то ли еще будет! зато у нас куча млрдеров! и вааще , это папередники виноваты, усе разворовали и строительную отрасль тазиком накрыли!
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а я вот за *крышу * плачу в 3 раза меньше!СЛАВА АВАКОВУ!
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У на точно такой дом. Крыша течет со времен СССР. Балки и стропила гнилые, кое-где лежат на бетонитовых подложках.И что, нынешняя власть виновата? Кстати почти все жильцы дома против создания ОСМД. А соседний дом уже лет 15 как ОСМД. Там и крыша новая и подъезды не обосцаные.
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Судя по фото, там просто один шифер лежит вместо крыши, они бы ещё пальмовыми листьями крышу перестелили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ многоквартирном доме в Каменском рухнула крыша. ФОТО
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