 В многоквартирном доме в Каменском рухнула крыша. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в двухэтажном жилом доме на 12 квартир (35 жителей) по улице Механизаторов произошло разрушение крыши: разошлись конструктивные элементы. Разрушены два фронтона, два дымохода.
Также вследствие расхождения конструктивных элементов крыши произошло смещение от вертикальной оси наружной стены в квартире №12, в результате чего образовалась трещина длиной примерно 2 метра и шириной примерно 2 см.
(Фото Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области)
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