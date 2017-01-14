 Церемония встречи военных США с участием приемьер-министра Шидло прошла в Польше. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Глава польского правительства заявила, что прибытие военных "лучшей и сильнейшей армии мира" - это важный день для Польши и для Европы. По ее словам, присутствие солдат 3-й Бронетанковой бригады Боевой группы США вписывается в стратегию правительства гарантировать безопасность полякам.
Первые 250 американских солдат прибыли неделю назад самолетами во Вроцлав. В последующие дни в Польшу въезжали очередные группы - прежде всего в города Жагань, где будет размещаться командование тяжелой бригады. Танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы Paladin прибыли в конвое два дня назад.
Окончательно бронетанковая бригада будет насчитывать 3,5 тысячи солдат. Кроме Жаганя, военные будут дислоцироваться в местностях Свентошув, Сквежина и Болеславец.
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