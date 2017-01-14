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Все про:армия (7246) НАТО (5123) Польша (3569) США (11664) танк (632)

 Церемония встречи военных США с участием приемьер-министра Шидло прошла в Польше. ФОТОрепортаж

В городе Жагань вблизи польско-немецкой границы состоялась церемония встречи военных США с участием премьер-министр Польши Беаты Шидло.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава польского правительства заявила, что прибытие военных "лучшей и сильнейшей армии мира" - это важный день для Польши и для Европы. По ее словам, присутствие солдат 3-й Бронетанковой бригады Боевой группы США вписывается в стратегию правительства гарантировать безопасность полякам.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков

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польша

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Первые 250 американских солдат прибыли неделю назад самолетами во Вроцлав. В последующие дни в Польшу въезжали очередные группы - прежде всего в города Жагань, где будет размещаться командование тяжелой бригады. Танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы Paladin прибыли в конвое два дня назад.

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Смотрите: Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Окончательно бронетанковая бригада будет насчитывать 3,5 тысячи солдат. Кроме Жаганя, военные будут дислоцироваться в местностях Свентошув, Сквежина и Болеславец.

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Незабаром ще в Румунію і Болгарію заїдут,в москалів геть пукани порве ))))
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Под эгидой Нобелевского комитета мира состоялся симпозиум, где ученные опровергли теорию о спаде насилия в мире, а заодно математически обосновали страшный вывод - большой войны с десятками миллионов жертв не миновать.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЦеремония встречи военных США с участием приемьер-министра Шидло прошла в Польше. ФОТОрепортаж
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