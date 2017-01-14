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Все про:МИД (3769) переговоры (3018) Климкин (1060)

 "Договорились развивать контакты и бизнес", - Климкин провел встречу с Султаном Брунея. ФОТО

Украина и Бруней активизируют сотрудничество, также Бруней будет поддерживать интересы Украины в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с Султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкияхом, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина заинтересована в сотрудничестве и обмене опытом с военными Мьянмы, - Климкин. ФОТОрепортаж

"Разговор с Султаном Брунея: договорились развивать контакты, бизнес и о поддержке в АСЕАН", - написал Климкин.

климкин

Смотрите: "Есть много планов и перспектив", - Климкин встретился с президентом Мьянмы Тхинь Чжо. ФОТОрепортаж






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Нужно ещё с Науру установить бизнес контакты и тогда нас будут поддерживать во всей Океании!
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Бруней посідає одне з перших місць у Південно-Східній Азії за рівнем життя. ВВП на особу - 51600 доларів (2010). Сільське господарство недостатньо розвинене, 80 % продуктів харчування імпортуються.

А почему бы и нет? Богатая страна, которой не хватает продовольствия. Почему бы и не налаживать сотрудничество?
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Так может разогнать ВР , упразднить должность президента и пригласить его на царство?
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Это я написал. Ну , раз у них так все зашибись - зачем нам кормить "своих " ворюг ? А по-поводу " налаживать контакты" , могли сообщить правду : будет продажа земли , ищем кому её продать и при этом получить откат.
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Кто то готовит себе место губернатора Борнео!
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Додя, этот султан один из богатейших людей в мире Прежде ,чем писать овно всякое по форумам, учи матчасть.
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И что он пойдет на инвестиции в Украине?
Учи мат часть. Он султан, но не дурак.
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Скорее всего, это паливода - старый дятел и пользуется данными, напечатанными в 70е годы!
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Он не дятел Он удод Дятлы долго не живут И сдыхают юнными От сотрясения мозга А удоды от сотрясения мозга Не сдыхают Живут долго И очень вонючи Живут и воняют Воняют и живут
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Дурачёк! Учи матчасть! Этот дядя был богатым в 70е годы, а сейчас, если посмотришь в Форбс, надеюсь знаешь, что это такое, то он там шестой подползающий! Это во-первых, а во-вторых, ты репой своей не соображаешь ни хрена, зачем Украине Бруней? Ты там был? Я был и никаких бизнес контактов там никто не устанавливает!
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А шестой ,это не один из богатых? Мальчик ,я был и бываю по всему миру. Так что успокойся.
Продолжай учить МАТчасть

Богатая нефте- и газодобывающая страна, Бруней занимает одно из первых мест в Юго-Восточной Азии по уровню жизни.
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Он не шестой по богатству, а шестой подползающий, разницу улавливаешь? Нашей дипломатии есть чем заниматься в Европе и в США, поскольку здесь решаются мировые проблемы, а вот здесь то результатов не много. Сели в лужу с Трампом, поставив всё на Клинтон, минский договоряк зашёл в тупик и что делать не знают. А султан Брунея пусть и дальше коллекционирует свои дорогие машины, нам то, что с этого?
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Ну не знаю, не знаю. Поставить рядом с ним нашего Гнойсана, и любой поверит что Гнойсман богатейший человек в мире...
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Bob2. Если Вы не состоите на оплачиваемой должности, которая обязывает Вас - плевать и гадить на все что происходит в Украине, высмеивать, стебаться, писать лишь негатив и нечего кроме негатива об стране, то объясните: что плохого в налаживании экономического, политического и другого сотрудничества со странами мира в том числе с государством Бруней? Государством - основу экономики которого составляет добыча и переработка нефти (свыше 10 млн т в год) и газа (свыше 12 млрд м³), экспорт которых дает более 90 % валютных поступлений (60 % ВНП). По производству сжиженного газа Бруней занимает 4-е место в мире.
Объясните Ваше ехидство...., что плохого в налаживании бизнеса с государством с которым основные экономические бизнес партнеры США, Япония, Китай, Австралия, Великобритания, Сингапур.? Или по Вашему и эти государства "лохи" потому что имеют экономическое сотрудничество с каким то там Брунеем?
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У меня большие подозрения, что это вы состоите на службе, которая плохо оплачивается. Где я порочил Украину? Я киевлянин и люблю свою страну в отличие от такого тролля как вы! Не надо писать общеизвестные истины про Бруней и его султана. Напишите лучше, каков торговый оборот Украины и Брунея, а также когда мы будем получать сжиженый газ? Насколько я понимаю, газа у нас своего хватает и его производство будут наращивать, чтобы Украина полностью отказалась от поставок газа из расеи. Это вам известно? Или такие как вы тролли могут только хлопать в ладошки при каждом движении шоколадной дипломатии?
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Этот листвич всем, кто не разделяет его соевую точку зрения пишет о том "обязывает Вас - плевать и гадить на все что происходит в Украине". Типичный рошеновский бот. Мне оно тоже самое писало, видать с методички, поскольку на большее у него ума не хватает.
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Да да ,пусть султан передаст опыт как стать одним из самых богатых в мире
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кацап ты бери своих родствениҡов сепаров и едь договариваться к себе на родину в рашу-парашу
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Нужно еще в Нигерию съездить.Пусть негры бизнесу гросмана с розеткой научат.А то совсем плохие стали.
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все эти азиаты , арабы и всякие океанийцы на много умнее и преданнее своей стране и пальцем не повернут без выгоды для своих целей! нас, предающих свою страну, они за людей не считают!
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http://censor.net.ua/forum/834027/ideya_o_sozdanii_polnotsennogo_yadernogo_tsikla_bez_uchastiya_rf_nahoditsya_na_stadii_obsujdeniy
.
Далеко в будущее ушел цивилизованный Мир
- по сравнению с разборками оффшорных гешефтников !


https://www.youtube.com/watch?v=XbVBvoGMtp0
АВТОМОБИЛЬ TESLA - 100% ЭЛЕКТРО !

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от этого климника никакого толку, где этот кацап появляется, там только отношения портятся.
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рОСТОВ ЗАНЯТ ГОПНИКАМИ , БАРЫГИ и себе ищут свой тихий уголок.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Договорились развивать контакты и бизнес", - Климкин провел встречу с Султаном Брунея. ФОТО
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