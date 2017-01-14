 "Договорились развивать контакты и бизнес", - Климкин провел встречу с Султаном Брунея. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с Султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкияхом, передает Цензор.НЕТ.
"Разговор с Султаном Брунея: договорились развивать контакты, бизнес и о поддержке в АСЕАН", - написал Климкин.
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А почему бы и нет? Богатая страна, которой не хватает продовольствия. Почему бы и не налаживать сотрудничество?
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Учи мат часть. Он султан, но не дурак.
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Продолжай учить МАТчасть
Богатая нефте- и газодобывающая страна, Бруней занимает одно из первых мест в Юго-Восточной Азии по уровню жизни.
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Объясните Ваше ехидство...., что плохого в налаживании бизнеса с государством с которым основные экономические бизнес партнеры США, Япония, Китай, Австралия, Великобритания, Сингапур.? Или по Вашему и эти государства "лохи" потому что имеют экономическое сотрудничество с каким то там Брунеем?
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Далеко в будущее ушел цивилизованный Мир
- по сравнению с разборками оффшорных гешефтников !
https://www.youtube.com/watch?v=XbVBvoGMtp0
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