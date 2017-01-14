 Скончался создатель и директор Украинского института ядерной защиты, физик Илья Лихтарев, - журналист. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Сергей Костеж на Facebook.
"Он один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты - одного из немногих современных исследовательских центров в своей сфере, авторитет которого признается во всем мире. Человек, который в Украину приехал впервые в 1986-м и стал украинцем", - пишет Костеж.
"Был среди прочего и такой эпизод. Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем. Ясное дело, забраковали по здоровью. - Зря вы так, - пожурил их Лихтарев, - я старый и мудрый, я вам пригожусь...", - добавил он.
(Фото со страницы Sergii Kostezh)
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