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 Скончался создатель и директор Украинского института ядерной защиты, физик Илья Лихтарев, - журналист. ФОТО

Сегодня ночью умер выдающийся украинский ученый, профессор Илья Лихтарев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Сергей Костеж на Facebook.

"Он один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты - одного из немногих современных исследовательских центров в своей сфере, авторитет которого признается во всем мире. Человек, который в Украину приехал впервые в 1986-м и стал украинцем", - пишет Костеж.

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"Был среди прочего и такой эпизод. Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем. Ясное дело, забраковали по здоровью. - Зря вы так, - пожурил их Лихтарев, - я старый и мудрый, я вам пригожусь...", - добавил он.


лихтарев

(Фото со страницы Sergii Kostezh)
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Цензор.НЕТФотоОбществоСкончался создатель и директор Украинского института ядерной защиты, физик Илья Лихтарев, - журналист. ФОТО
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