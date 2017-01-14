 Из-за обстрела со стороны боевиков поврежден жилой дом в Железном, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 56-летняя местная жительница рассказала, что во время вечернего обстрела поврежден ее дом по ул. Лесной. Осколками от снарядов в помещении выбиты 2 окна и повреждена система электроснабжения.
Около 19:00 женщина с мужем находилась дома. Внезапно в дом разрушенный напротив влетел снаряд со стороны оккупированной Горловки. Моментально в их доме стало темно, а стекло в двух окнах вылетело. Женщина говорит, что уже не в первый раз их улица обстреливается.
Выяснилось, что повреждена линия электроснабжения. Сейчас идут работы по восстановлению.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
(Фото полиции Донецкой области)
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