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 Из-за обстрела со стороны боевиков поврежден жилой дом в Железном, - полиция. ФОТО

Российско-террористические войска обстреляли город Железное возле прифронтового Торецка (Донецкая область). В результате поврежден жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 56-летняя местная жительница рассказала, что во время вечернего обстрела поврежден ее дом по ул. Лесной. Осколками от снарядов в помещении выбиты 2 окна и повреждена система электроснабжения.

Около 19:00 женщина с мужем находилась дома. Внезапно в дом разрушенный напротив влетел снаряд со стороны оккупированной Горловки. Моментально в их доме стало темно, а стекло в двух окнах вылетело. Женщина говорит, что уже не в первый раз их улица обстреливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня с 0:00 обстрелы произошли на всех направлениях. У нас потерь и раненых нет", - спикер пресс-центра штаба АТО Матюхин

Выяснилось, что повреждена линия электроснабжения. Сейчас идут работы по восстановлению.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).


обстрелобстрел

(Фото полиции Донецкой области)
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Трощать захищають руцкаязичний Дамбас від хунти.
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И что? Вы уже определитесь, или Украинская армия воюет с террористами или с боевиками или с разейской армией... А то если мы воюем с террористами так почему то террористов наши суды судят как мелких хулиганов, которые разбили окно в школе или замминировали вокзал по телефону...
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Хозяева дома недостаточно громко волали путин ввведииии...
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