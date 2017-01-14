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 В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки на дорогах Украины вследствие ДТП погибли 3 человека, травмированы 75.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легковой автомобиль в Черновицкой области выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус: 4 человека погибли, 4 - ранены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж


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(Инфографика Нацполиции)
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Фильтруйте То, что Вам в Паривают!

Конец Дождя или эффект 25 кадра

Сегодня это называется 25-ым кадром, раньше - методика Гебельса, тоесть: 60% правды, а 40% лжи.
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Прошу прощение за спам. кому интересно - EX.UA может работать в полном объеме. Может новость не нова, но я этим все время пользуюсь. Способ открыл случайно. Правда, не загружают новый контент. Но все, что загружено до закрытия, доступно для скачивания. Есть одно условие - аккаунт на сайте. Если Вы зарегены, то в адресной строке браузера вводите http://www.ex.ua/ru/video для видео http://www.ex.ua/ru/music для музыки... ну, и т.д. Перед вводом адреса надо войти в свой аккаунт.
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Странно. В Днепропетровской области не критический. Наверное потому что по этим дорогам уже ездить нельзя. Скорость не возможно набрать. Сплошные ямы.
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Reuters: советник Трампа пять раз звонил послу России в день введения санкций






Майкл Флинн, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост советника по вопросам национальной безопасности, пять раз говорил по телефону с послом России Сергеем Кисляком в день, когда администрация Барака Обамы объявила о санкциях против РФ из-за вмешательства в президентские выборы.
Информационное агентство Reuters сообщило, что об этом рассказали три источника. При этом все три источника заявили, что не знают, кто был инициатором разговоров 29 декабря 2016 года, а также не имеют данных о содержании этих бесед. Источники отказались сообщить, откуда узнали о том, что Флинн созванивался с Кисляком.
Представители Трампа подтвердили факт одного телефонного разговора между Флинном и Кисляком, состоявшегося 29 декабря. Согласно этой информации, они не обсуждали американские санкции против России.
Один из источников Reuters сказал, что ничего удивительного в таких разговорах нет. Вероятно, российский дипломат хотел узнать мнение Трампа о новых санкциях против Москвы. То же самое сказал пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер.
Однако другие источники предположили, что Сергей Кисляк мог попросить Майкла Флинна предоставить какие-то гарантии по поводу смягчения санкций, и советник Трампа мог дать некие обещания, чтобы смягчить недовольство России. Напомним, что Обама выслал 35 российских дипломатов, но президент РФ Владимир Путин воздержался от симметричного ответа.
Представитель российского посольства в Вашингтоне Алексей Мосин сказал, что дипломаты не комментируют свои ежедневные контакты.
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