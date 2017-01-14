 В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, Донецкой и Луганской областях.
(Инфографика Нацполиции)
1856 5
Материалы по теме: ДТП
Автозак с 11 осужденными перевернулся под Запорожьем. ФОТОрепортаж(16)
Из-за столкновения трех автомобилей в Харькове погибли 2 человека. ФОТОрепортаж(25)
Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора: Луценко и Троян взяли под личный контроль ход расследования. ФОТО(0)
14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж(50)
Как делают дороги в Австралии. ВИДЕО(0)
Пьяная женщина за рулем врезалась в дерево и погибла, ее пассажир чудом выжил(94)
Автомобиль медицинской службы Нацполиции попал в ДТП в Мариуполе(8)
Фильтруйте То, что Вам в Паривают!
Конец Дождя или эффект 25 кадра
Сегодня это называется 25-ым кадром, раньше - методика Гебельса, тоесть: 60% правды, а 40% лжи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Майкл Флинн, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост советника по вопросам национальной безопасности, пять раз говорил по телефону с послом России Сергеем Кисляком в день, когда администрация Барака Обамы объявила о санкциях против РФ из-за вмешательства в президентские выборы.
Информационное агентство Reuters сообщило, что об этом рассказали три источника. При этом все три источника заявили, что не знают, кто был инициатором разговоров 29 декабря 2016 года, а также не имеют данных о содержании этих бесед. Источники отказались сообщить, откуда узнали о том, что Флинн созванивался с Кисляком.
Представители Трампа подтвердили факт одного телефонного разговора между Флинном и Кисляком, состоявшегося 29 декабря. Согласно этой информации, они не обсуждали американские санкции против России.
Один из источников Reuters сказал, что ничего удивительного в таких разговорах нет. Вероятно, российский дипломат хотел узнать мнение Трампа о новых санкциях против Москвы. То же самое сказал пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер.
Однако другие источники предположили, что Сергей Кисляк мог попросить Майкла Флинна предоставить какие-то гарантии по поводу смягчения санкций, и советник Трампа мог дать некие обещания, чтобы смягчить недовольство России. Напомним, что Обама выслал 35 российских дипломатов, но президент РФ Владимир Путин воздержался от симметричного ответа.
Представитель российского посольства в Вашингтоне Алексей Мосин сказал, что дипломаты не комментируют свои ежедневные контакты.
Ответить