 Сергей Сонько, Николай Охрименко и Сергей Трубин: волонтер обнародовала подробную информацию о военнослужащих, погибших под Мариуполем. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на Facebook.
"Боевики передали украинской стороне тела трех морских пехотинцев, пропавших без вести 8 января возле Мариуполя. Сейчас они доставлены в Днепр для судебно-медицинской экспертизы", - пишет Барвинская.
По ее информации, погибли военнослужащие 1-й роты 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты: командир отделения младший сержант Сергей Сонько (23 года), младший сержант Николай Охрименко (53 года), старший матрос Сергей Трубин (29 лет).
"По информации блогера Александра Чернова, полученной от собственных источников в Донецке, характер полученных ранений свидетельствует о том, что морпехи погибли в бою. По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле возле с. Октябрь", - отметила она.
Как сообщает волонтер, Сергей Сонько родом из Херсона, родился 16 декабря 1993 года. В Херсоне закончил Станиславскую среднюю школу. Учился на юридическом факультете в Черноморском университете им. Петра Могилы в Николаеве (на заочном отделении). Год назад ушел в армию. Был командиром 3-го отделения 36-й бригады морской пехоты. В Херсоне у Сергея осталась мать, а в Николаеве его ждала любимая девушка.
Николай Охрименко (позывной - Дед) родом из Сумской области, из села Ястребиное. Родился в 1963 году, в 1980-м закончил ястребинскую среднюю школу. Некоторое время работал в Якутии на комбинате "Куларзолото". До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, от этого брака у него осталась дочь. Когда началась война, вернулся в родное село, где жил вместе с матерью. Жена осталась в Донецкой области. В 2015-м Николай ушел добровольцем на фронт, воевал в одном из добровольческих батальонов, а в 2016-м перешел на военную службу по контракту. Прошел Дебальцево, был дважды ранен.
Трубин Сергей Сергеевич родом с Кировоградщины, родился 20 марта 1987 года. Житель поселка Знаменка Вторая, в котором проживал с 1990 года. По окончании местной средней школы №7 продолжил обучение в Знаменском профессиональном лицее №3, где получил специальности каменщика и сварщика. Сергей был санитаром морской пехоты, служил в 36-й бригаде в должности старшего стрелка.
"Гражданская панихида по погибшему герою состоится в воскресенье, 15 января, у Дома культуры поселка Знаменка Вторая. Начало в 12:00", - пишет Барвинская.
По ее словам, 15 января в Знаменке объявлено Днем траура. В этот день будут приспущены государственные флаги с траурными лентами и отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.
Напомним, 8 января штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Позже их тела были переданы украинской стороне из донецкого морга.
Сергей Сонько (16.12.1993 - 8.01.2017)
Николай Охрименко (1963 - 8.01.2017)
Сергей Трубин (20.03.1987 - 8.01.2017)
(Фото со страницы Тетяна Барвінська)
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Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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Источник: http://censor.net.ua/n423263
и какая же из версий правильна?
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Значит: бойцы попали в минную засаду (боестолкновение).
НО: почему была информация,что они ПРОПАЛИ ? Невзяты в плен, не убиты, не пропали без вести при выполнении боевого задания ??? Они действовали сами по себе? Что делает командование???
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Герої не вмирають, вмирають вороги !
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Гибель человека - трагедия, а убийство многих людей - огромная трагедия.
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В Библии сказано: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
И такой страшный день Суда наступит для православной московии. Божий гнев изольется не только на Правительство террористической страны, на депутатов Совета Федерации, единогласно одобривших вторжение танковых дивизий на территорию суверенного государства, но и на каждого водителя грузовика «гумконвоев», которые доставляли в украинский Донбасс снаряды для «Градов», топливо для танков, пригоняли из Курска высокомобильный самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», из которого был сбит пассажирский Боинг - 777 «Малайзийских авиалиний», привозили термобарические огнеметы «Шмель» и живую бурятскую и якутскую силу.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль» (Иак.4:9).
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Пожелаем им скорейшей встречи.
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А когда Путин дал им корочку хлеба. то они от радости превратились в зверей . Слава и вечная
память погибшим гароям. О героях нужно больше говорить по телевидению. А то послушаеш
украинское телевидение и не и не видишь воюет Украина с Россиеи или нет. И вообще не понят-
но у нас телевидение украинское или российское. Создаётся впечатление будто наше руковод-
ство хочет переезжать в Россию и не хочет портить отношения с Путиным.
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