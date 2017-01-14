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 Сергей Сонько, Николай Охрименко и Сергей Трубин: волонтер обнародовала подробную информацию о военнослужащих, погибших под Мариуполем. ФОТО

Волонтер Татьяна Барвинская обнародовала подробную информацию о троих украинских военнослужащих, тела которых боевики передали украинской стороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на Facebook.

"Боевики передали украинской стороне тела трех морских пехотинцев, пропавших без вести 8 января возле Мариуполя. Сейчас они доставлены в Днепр для судебно-медицинской экспертизы", - пишет Барвинская.

По ее информации, погибли военнослужащие 1-й роты 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты: командир отделения младший сержант Сергей Сонько (23 года), младший сержант Николай Охрименко (53 года), старший матрос Сергей Трубин (29 лет).

"По информации блогера Александра Чернова, полученной от собственных источников в Донецке, характер полученных ранений свидетельствует о том, что морпехи погибли в бою. По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле возле с. Октябрь", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим бойцом 24-й мехбригады Игорем Клымюком попрощались в Луцке

Как сообщает волонтер, Сергей Сонько родом из Херсона, родился 16 декабря 1993 года. В Херсоне закончил Станиславскую среднюю школу. Учился на юридическом факультете в Черноморском университете им. Петра Могилы в Николаеве (на заочном отделении). Год назад ушел в армию. Был командиром 3-го отделения 36-й бригады морской пехоты. В Херсоне у Сергея осталась мать, а в Николаеве его ждала любимая девушка.

Николай Охрименко (позывной - Дед) родом из Сумской области, из села Ястребиное. Родился в 1963 году, в 1980-м закончил ястребинскую среднюю школу. Некоторое время работал в Якутии на комбинате "Куларзолото". До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, от этого брака у него осталась дочь. Когда началась война, вернулся в родное село, где жил вместе с матерью. Жена осталась в Донецкой области. В 2015-м Николай ушел добровольцем на фронт, воевал в одном из добровольческих батальонов, а в 2016-м перешел на военную службу по контракту. Прошел Дебальцево, был дважды ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицер с Харьковщины Сергей Петрищев погиб в зоне АТО

Трубин Сергей Сергеевич родом с Кировоградщины, родился 20 марта 1987 года. Житель поселка Знаменка Вторая, в котором проживал с 1990 года. По окончании местной средней школы №7 продолжил обучение в Знаменском профессиональном лицее №3, где получил специальности каменщика и сварщика. Сергей был санитаром морской пехоты, служил в 36-й бригаде в должности старшего стрелка.

"Гражданская панихида по погибшему герою состоится в воскресенье, 15 января, у Дома культуры поселка Знаменка Вторая. Начало в 12:00", - пишет Барвинская.

По ее словам, 15 января в Знаменке объявлено Днем траура. В этот день будут приспущены государственные флаги с траурными лентами и отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.

Напомним, 8 января штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Позже их тела были переданы украинской стороне из донецкого морга.сонько

Сергей Сонько (16.12.1993 - 8.01.2017)


охрименко

Николай Охрименко (1963 - 8.01.2017)


трубин

Сергей Трубин (20.03.1987 - 8.01.2017)

(Фото со страницы Тетяна Барвінська)




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Вічна Память, Вічна Слава славним синам полеглим за Україну !!!
Спочивайте з миром побратими !!!
Низько вклоняю голову !!!
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За кожним загиблим солдатом та офіцером в АТО має бути загальнонаціональний траур!
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в 2016 году небоевых потерь больше чем погибших в бою. Только в ЗСУ 211 боевых, не боевых - 256. По самоубийцам или от наркотиков тоже ,,загальнонаціональний траур,, ?
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откуда инфа?а то народ не поверит и запишет тебя в ольгинцы
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ответ Министерства обороны на запрос журналиста http://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_v-zone-ato-sovershili-samoubijstvo-63-voennosluzhaschih/745559
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спасибо, только вставляй ссылки правильно, что они в виде гиперссылок тут отображались
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1502126243150297&set=a.200862199943381.55882.100000588078786&type=3&theater
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За каждым погибшим надо приспускать флаги Украины. Чтобы люди в городах, супермаркетах, ресторанах ЗНАЛИ , что кто то защищает их в окопах. Судя по Киеву- общая масса горожан явно не в курсе. ЭТО ВИНА СМИ и Минстеця. Только Плюсы делали патриотичнее передачи, остальные СМИ гоняют руцький квн(к1), руцьки песни( пинчуковские М1), руцький детективы ( нтн) , руцькие сплетни о звездах ( стб) и т д
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"По информации блогера Александра Чернова, полученной от собственных источников в Донецке, характер полученных ранений свидетельствует о том, что морпехи погибли в бою. По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле возле с. Октябрь", - отметила она.
Источник: http://censor.net.ua/n423263
и какая же из версий правильна?
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это понятно, но будет ли правда в озвученном заключении, или огласят просто "политкорректные" выводы?
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А минное поле это танцплощадка? С считаю, что минное поле - тоже поле боя.
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"в бою"-- это боестолкновение с врагом, а на минном поле обошлось без врага--как я себе это понимаю
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а эти мины председатель колхоза установил? От артобстрелов тоже погибают, без боевого столкновения, всё это боевые потери, не боевые - это самострелы или нарушение воинской дисциплины.
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на самом деле точно неизвестно, кто устанавливал мины, я так понимаю, карты минных полей там никто не составлял...и если мины были "своими", то это типо как "неосторожное обращение с оружием"?
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минометные мины, тоже мины, с чего ты решил, что они на минное поле забрели, у них смертельные, осколочные ранения, а ты версию оброченцев мусолишь, что они на минном поле подорвались, ты веришь информации бомбабвэ?
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"По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле возле с. Октябрь", - отметила она."--версия боевиков, ты ж читаешь
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Я тебе уже об этом написал, что это версия обдроченцев домбабвийских, а не факты.
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а я и не говорю, что это факт, просто версия
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Хороший вопрос.Пища для разбора и анализа. Так каков характер ранений или это военная тайна. Каким оружием были нанесены ранения , огнестрельным или минно-осколочные травмы , а может третье , о чём многие наверное подумали ?
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А вот банить его НЕ надо , он прав, это же ВАЖНО очень панове....
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правда у нас уже давно не становится самым главным, главное "патриотическая направленность"
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Я тоже об этом думала. И да, разбираться надо, это очень важно. Не надо нам тут сладкой лжи.
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думаю это у нас будет " военная тайна", что дает повод для различных спекуляций
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Слава богу, есть у нас еще волонтеры и правда, думаю, просочится.
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Мины являются средством унчтожения живой силы и техники пртивника, как авиабомбы, ракеты, снаряды и боеприпасы стрелкового вооружения. Мина может управляться оператором или нет, но она взрывается способом выбранным тем, кто ее установил(кроме случаев разманирования в небоевой зоне).
Значит: бойцы попали в минную засаду (боестолкновение).
НО: почему была информация,что они ПРОПАЛИ ? Невзяты в плен, не убиты, не пропали без вести при выполнении боевого задания ??? Они действовали сами по себе? Что делает командование???
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да там просто минируют территорию, и не составляют карт минных полей
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версия - оглушены минной , взяты раssейскими окупантами в плен ,когда морпехи были оглушены а после зверских истязаний следы от которых остались в виде рваных и резаных ран были убиты раssейскими военнослужащими , скрепненько скрепненько , правдоподобно , вполне . ПУСТЬ ДОКАЗЫВАЮТ ЧТО НЕ ТАК .
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думаю, экспертиза может точно установить, причины смерти и характер повреждений, к ней приведший...только узнаем мы всю эту инфу?сильно сомневаюсь...ну и про зверские истязания больше на байку похоже(во время боев возле светлодарска тоже вкинули это, потом правда пришлось опровергать)
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А мины кто ставил - не враг? То есть по-твоему саперы, разминирующие поля. ходят на прогулку? А ведь это такое же боевое задание, как и всякое другое, со всеми вытекающими рисками. Не зря говорят, что сапер ошибается только один раз.
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мины могли и наши ставить, карты минных полей походу, не состовляются
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Це були найкращі бійці, мотивовані, досвідчені, дисципліновані. Загинули в бою за нас з вами, за Україну. за її свободу і незалежність. Схиляю голову перед батьками, вчителями і командирами, які виховали таких воїнів. Найкращою пам"ятью про них буде наша перемога над Московією.
Герої не вмирають, вмирають вороги !
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Лучшие гибнут... Вечная память... Перемирие продолжается
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Вечная память погибшим. История какая то мутная,если были на задании то какой смысл писать что разыскиваются как не вернувшиеся в часть. Получается что они никого не предупредив пошли повоевать.
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Трагическая годовщина.
Гибель человека - трагедия, а убийство многих людей - огромная трагедия.
13 января - вторая годовщина обстрела российскими православными «Градами» пассажирского автобуса под Волновахой, в результате чего было убито 12 человек, ранения получили 18 человек. Прошитый осколками фрагмент борта от этого автобуса Президент Украины Петр Порошенко показывал в Давосе.
«Русский мир» во время расчленения Молдовы погубил 284 человека с молдавской стороны и 425 - с приднестровской стороны. Европейское сообщество никак не отреагировало на локальную войну в Приднестровье.
Чеченский народ помнит кровавую вендетту, которую устроили военнослужащие Российской Федерации в Ичкерии. По благословению ныне покойного Патриарха РПЦ МП Алексия Второго российские офицеры и спецназ ГРУ РФ в Чечне лишили жизни почти четверть миллиона человек, в том числе 42 тысяч детей.
Выжившие жертвы российской агрессии в Чечне рассказывают о фильтрационных лагерях, где пленных и заложников травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши и пальцы.
8 августа 2008 года танки «Русского мира» пришли в благословенную Грузию. За пять суток российские православные по округленным данным убили около десяти тысяч граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Выступая на украинском телевидении, экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили поделился своими воспоминаниями о российско-грузинской войне:
«Когда русские на танках вторглись в Грузию, то первым делом они начали обстреливать из пушек грузинские православные храмы».
Через пять лет «вежливые зеленые человечки» появились на востоке Украины и умертвили более пятнадцати тысяч человек - военных ВСУ и мирных жителей Донбасса.
После ковровых бомбардировок в «стиле Дрездена» российскими пилотами двухмиллионного сирийского города Алеппо общее число погибших мусульман приближается к тремстам тысячам человек.
«Русский мир» продолжает собирать свою кровавую жатву.
Только в России, православное «брюховенство» «освящает» ракетные комплексы «сатана», казино и пивные бары. Только в терроруссии профессиональных киллеров называют «вежливыми людьми», убийцу Брановицкого, постоянного героя телесюжетов «Lifenews», «Моторолу» - «героем России», а систематические бомбежки спальных районов и госпиталей сирийского Алеппо, по заявлению ее Президента - «лучшим учением и тренировкой».

В Библии сказано: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
И такой страшный день Суда наступит для православной московии. Божий гнев изольется не только на Правительство террористической страны, на депутатов Совета Федерации, единогласно одобривших вторжение танковых дивизий на территорию суверенного государства, но и на каждого водителя грузовика «гумконвоев», которые доставляли в украинский Донбасс снаряды для «Градов», топливо для танков, пригоняли из Курска высокомобильный самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», из которого был сбит пассажирский Боинг - 777 «Малайзийских авиалиний», привозили термобарические огнеметы «Шмель» и живую бурятскую и якутскую силу.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль» (Иак.4:9).
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Мобилизовать под любым предлогом сыновей украинских олигархов- подхуйловников- Медведчука,Пинчука,Онищенко и т.п.Если у этих великих " мыслителей" и прихлебателей срусских нет в наличии сыновей в Украине( они смотались из страны или отцы не смогли в свое время заделать сыновей), то у этих есть наверняка близкие родственники- им прямая дорога в окопы,тогда варежку их родственники прикроют.Внутренний враг опаснее внешнего,он потихоньку будет отравлять сознание украинцев и нашептывать- эти все жертвы напрасны.Можно так же принять закон,по которому призывы к примирению с врагом,будь он внешний или внутренний( лугандон) означает конфискацию всего имущества в пользу фонда помощи детям героев АТО,потерявших родителей на войне.Наверняка у Пинчука в Украине есть собственность,которую он может потерять.
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Порошенко не вечен,как и его олигополия
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не вечен, но последствия его действий и бездействия катастрофически сказываются на стране уже сейчас..и чем это закончится пока не совсем понятно..но вряд ли чем то хорошим..
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пуйло тоже не вечен. В аду его уже заждались коллега Гитлер, "талантливый" Геббельс и брат Хусейн.
Пожелаем им скорейшей встречи.
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Какая всё таки Россия подлая страна! Всё время говорили что русские славяне. православные.
А когда Путин дал им корочку хлеба. то они от радости превратились в зверей . Слава и вечная
память погибшим гароям. О героях нужно больше говорить по телевидению. А то послушаеш
украинское телевидение и не и не видишь воюет Украина с Россиеи или нет. И вообще не понят-
но у нас телевидение украинское или российское. Создаётся впечатление будто наше руковод-
ство хочет переезжать в Россию и не хочет портить отношения с Путиным.
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"...то они от радости превратились в зверей" - они никогда не были людьми.
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ла что ты его вступление комментируешь?у него главный месседж в последнем предложении...всеаниадинакавые,мыадиннарот.все дурнее себя лохов ищет.
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у кацапов всегда только создается впечатление...они не понимают реальности.об этом еще павлов говорил-что слабы на вторую сигнальную систему.
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Ты тоже не хочешь портить отношения с пуйлом, прописывая его с большой буквы?
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Какие хлопцы...Слава Вам Герои !!!. Смерть подонкам, ублюдкам орды...
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Цензор.НЕТФотоОбществоСергей Сонько, Николай Охрименко и Сергей Трубин: волонтер обнародовала подробную информацию о военнослужащих, погибших под Мариуполем. ФОТО
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