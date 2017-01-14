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 "Снимок был сделан в Кремле на приеме", - Песков снова подтвердил, что наемник Вагнер фотографировался с Путиным. ФОТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся "В контакте" фотографию, на которой Владимир Путин позирует в Кремле с четырьмя людьми, среди которых руководители частной военной компании (ЧВК), наемники которой принимали участие в агрессии в Украину, а сейчас воюют в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Ведомости".

По версии изданиия, "Фотографию в группе WAR NEWS TODAY выложил пользователь по имени Виктор Гузенко. "Дождю" он объяснил, что нашел ее в сообществе "Солдат удачи". На снимке запечатлен Дмитрий Уткин, которого СМИ называют командиром ЧВК Вагнера, и его заместитель Андрей Трошев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Путин наградил в Кремле званием "Герой России" наемника "Вагнера" - участника вторжения в Украину и Сирию. ФОТОрепортаж

путин наемник вагнер

15 декабря Песков подтвердил, что Уткин был на приеме. "Дмитрий Уткин действительно был. Он кавалер орденов Мужества, и он был действительно от Новгородской области", - сказал чиновник, добавив, что у него нет данных, как СМИ называют Уткина и какие действия ему приписывают. На вопрос, по какой причине Уткин был приглашен на этот прием, Песков заявил, что "приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков подтвердил присутствие на приеме в Кремле воевавшего на Донбассе наемника Вагнера: "Приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества"

Представитель Кремля затруднился сказать, за что именно этот человек был удостоен награды, добавив, что обычно эти ордена даются за мужество. На просьбу журналистов уточнить, находятся ли бойцы Уткина, именуемые "группой Вагнера", сейчас в Сирии, Песков сказал: "Я не знаю, что у него есть бойцы, и не знаю, находятся ли они в Сирии, и не знаю, есть ли у них вообще какой-то статус".

"Бойцы есть у Министерства обороны Российской Федерации", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Смотрите также - Путин вручил государственные награды минимум 8 наемникам группы Вагнера за боевые действия на Донбассе и в Сирии, - блогер. ФОТОрепортаж

По данным СМИ, Уткин в 2013 г. оставил Российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также принимал участии в агрессии на юго-востоке Украины.

В августе 2016 г. сообщалось, что официального названия у ЧВК Вагнера нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются, ее лагерь находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино и там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал об этом более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.

Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.

На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.

В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.

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В Донецке возле разрушенного аэропорта имени Прокофьева,оккупанты тоже играют Рихарта Вагнера
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вагнер, моторолла, бетмен ,батальон спарта...... нет всё таки запад хорошо срашку оттрахал. У козломордых даже их обезьяньего мозжечка не хватает себе погоняла мокшинские придумать. Хотя они же монголоиды, но почему то стесняются этого. Ну и ,что тут такого ,не всем же Славянами быть как Украинцы
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У карлы грудь колесом, типа богатырь былинно-сруцкий.пуйло жалок и смешон.
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Фото было сделано еще до Гааги-2 ...
Так будут через десяток лет это описывать в документальных фильмах виасат хистори ...
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Мокшанское Хйло позирует с "Вагнером", а где Мозговой, Дремов и Бэтмен (Беднов)?
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Походу за мозгового, дремового и бэтмена вагнер медали получил
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Однако, по нашему мнению, неправомерно забытой страницей истории Зимней Войны стало участие украинцев на стороне Финской Армии под руководством бывшего холодноярского атамана, подполковника Армии УНР Юрия Горлис-Горского.
О численности и судьбе украинских добровольцев в Финляндии сохранилось очень мало информации, гораздо больше известно о командире украинского военного отряда - Юрие Городянине-Лисовском, более известном под псевдонимом «Горлис-Горский». После оккупации Украины большевиками бывший атаман холодноярских повстанцев продолжал борьбу в подполье. В декабре 1939 г. после начала очередной советско-финской войны Юрий Горлис-Горский едет в Хельсинки, где формирует военный отряд не только из тех украинцев, которые попали в плен в начале Зимней Войны в центральной и восточной Карелии, но и из членов ОУН, которые согласились стать добровольцами в борьбе с большевизмом.
Тем временем в декабре 1939 г. 44-я Киевская краснознаменная стрелковая дивизия имени Щорса в полном составе была переброшена по железной дороге из украинского Полесья в восточную Карелию, на станцию ​​Кемь. Отсюда украинские красноармейцы должны были наступать в направлении города Суомуссальми вместе с отрядами 163-й Тульской стрелковой дивизии. Военное командование Красной Армии дало приказ идти в наступление в новогоднюю ночь, которая была одной из самых морозных за все время Зимней Войны (до -45... -50° С!). Участники тех событий, которые выжили и попали в плен к Финской Армии, а впоследствии стали добровольцами в отряде Юрия Горлис-Горского, вспоминали: Ужасная темнота карельских лесов, где зимнее время превращается в сплошную мглу без утра и вечера, лишила многих из нас (украинских красноармейцев) ума! Однако, красота северного сияния воспринималась нами как зловещие призрачные огни... Положение усиливала и полная неподготовленность нашей дивизии к ведению боевых действий в условиях суровой финской зимы....
https://rufabula.com/articles/2016/05/13/ukrainians-on-the-protection-of-finland
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Спасибо.

Весной 1939 г. Сталин разрабатывает планы захвата Финляндии. С этой целью были инициированы мирные переговоры по обмену территориями, которые в течение сентября-октября 1939 г. проходили в Москве, они и должны были заставить Финляндию отказаться от Карельского перешейка и района Петсамо в пользу СССР.
Однако финны заняли бескомпромиссную позицию по невозможности пересмотра государственных границ, опасаясь, что территориальные уступки Москве нарушат внутреннее единство страны. Тем более, что подобные уступки привели к исчезновению с карты Европы Чехословакии и Польши.
К ноябрю 1939 мирные советско-финские переговоры о новой межгосударственной границе зашли в тупик, выход из которого был только один - война... И она не задержалась!


В ночь с 26 на 27 ноября 1939 г. секретное подразделение НКВД, тайно перейдя государственную границу, совершило артиллерийский обстрел пограничного поселка Майнила с территории Финляндии. Эта удачная провокация была устроена советской стороной, чтобы иметь повод для денонсации договора с Финляндией о ненападении с целью дальнейшего ее захвата... Маховик военной агрессии был запущен - 30 ноября 1939 г. отряды Красной Армии получили приказ переходить в наступление на Финляндию. В тот же день президент Финляндии объявил войну СССР, которую позже историки обоих государств назовут Зимней Войной, длившейся 105 героических дней.
Однако, по нашему мнению, неправомерно забытой страницей истории Зимней Войны стало участие украинцев на стороне Финской Армии под руководством бывшего холодноярского атамана, подполковника Армии УНР Юрия Горлис-Горского.

http://cripo.com.ua/print.php?sect_id=9&aid=212920
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То есть еще тогда украинцы наваляли по полной советам, а мы этого не знали!
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Дико, но указанные выше фактические обстоятельства дают все основания считать, что именно украинский фактор привел к риску полной деморализации советских войск в Финляндии. Ситуация, при которой одни украинцы по сути избегали активной упорной войны против Финской Армии, а другие, с противоположной фронту стороны, показывали им пример возможности воевать за справедливость, могла в следующий момент перерасти в катастрофу для сталинской военщины.
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Они все карлики как Хуйло? Или снимок такой?
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хуйла спкциально вперед выдвинули, что бы черти на заднем плане казались ниже
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Другими словами россии служат зеленые человечки, являясь кадровыми военными.
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другими словами, если доказать террористическую деятельность в чужом государстве этого вагнера - хуйлу пиздец.
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Так хуйло сознавался, что зеленые человечки в Крыму перед референдумом были кадровыми военными. Поэтому те, кто признал Крым российским (Кндр, Армения, Венесуэла, Куба...)выглядят хреново.
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ну с кубой понятно, хуйло им списал 30 миллиардов долга, поэтому они были обязаны лизнуть его анус.
кндр - такие долбоебы как и кацапы, с ними тоже все понятно

а остальные ?
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Вы про Армению, граждане которой: служат у боевиков, руководят российскими новостными каналами, работают журналистами, советуют путину...? Так они такие же кацапы, захватившие при поддержке россии Нагорный Карабах.
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Тайное общество головорезов.А на переднем плане гендиректор сети военторгов,который продавал военную форму и оружие со скидками..
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Снимок был сделан в Кремле на приеме", - Песков снова подтвердил, что наемник Вагнер фотографировался с Путиным. ФОТО
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