 Венгрия приняла на лечение новую группу раненых украинских военнослужащих. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В прошлом году венгерская сторона предоставила такую возможность четырнадцати лицам. В этом году венгры увеличили квоту раненых украинских военных в двадцати - они пройдут соответствующий курс лечения и реабилитации в медико-курортных заведениях Венгрии.
Раненых в Медицинском центре Вооруженных сил Венгрии посетила посол Украины Любовь Непоп.
Средства для реабилитации украинских военнослужащих, а также на летнее оздоровление детей переселенцев с Донбасса, выделены правительством Венгрии по линии Министерства человеческих ресурсов как гуманитарная помощь пострадавшим в ходе российской агрессии в Украине.
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