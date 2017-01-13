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 Венгрия приняла на лечение новую группу раненых украинских военнослужащих. ФОТО

Венгрия приняла на лечение и медицинскую реабилитацию первую в этом году группу украинских военнослужащих, раненых на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В прошлом году венгерская сторона предоставила такую ​​возможность четырнадцати лицам. В этом году венгры увеличили квоту раненых украинских военных в двадцати - они пройдут соответствующий курс лечения и реабилитации в медико-курортных заведениях Венгрии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое украинских воинов впервые отправлены на медицинскую реабилитацию в Италию, - Минобороны. ФОТО

Раненых в Медицинском центре Вооруженных сил Венгрии посетила посол Украины Любовь Непоп.

в раненые венгрии

Средства для реабилитации украинских военнослужащих, а также на летнее оздоровление детей переселенцев с Донбасса, выделены правительством Венгрии по линии Министерства человеческих ресурсов как гуманитарная помощь пострадавшим в ходе российской агрессии в Украине.

Читайте: Эстония провела реабилитацию 39 украинских военных, получивших ранения на Донбассе

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