 В бригаде тактической авиации состоялись командирские полеты. ФОТОрепортаж

"Основными задачами на проведенную летную смену стали отработки единой методики восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью в различных метеорологических условиях, а также поддержание достигнутого уровня тренированности и восстановления утраченных навыков по метеоусловиям", - говорится в сообщении.
Подводя предварительные итоги, командир бригады отметил слаженную работу инженерно-технического состава и подразделений обеспечения, которые несмотря на сложные метеоусловия накануне и в день проведения полетов, провели тщательную и совершенную подготовку авиационной техники, аэродрома и средств наземного обеспечения полетов.
В общем, летчики совершили 21 вылет с общим количеством налета около 12 часов. Все задания первой летной смены были выполненные отлично, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне военных авиаторов и готовности к выполнению задач по назначению.
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не летчик, пардон,)) пво, в юности)) изучал!
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Нее, ни один даже не всплыл...
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ПАК ФА Т-50 - недолёт по плану
Одной из неотъемлемых составляющих кремлёвской пропаганды является превозношение мощи российского оружия.
Последние несколько месяцев это было отчетливо видно по тому, как из дышащего на ладан, позорно скрипящего и трещащего по швам, нещадно топящего свою же авиацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» пытались сделать звезду экрана.
Но «Кузя» плывёт домой, на многолетний ремонт, а ура-патриотическим массам нужна новая пища для поддержания тонуса. И такой подкормкой мог бы стать, якобы, не имеющий аналогов в мире многоцелевой истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50. Однако и здесь что-то у пропагандистов пойдёт не так.
Буквально на днях было объявлено, что ВКС РФ уже в этом году получат на вооружение пять Т-50. И вот, казалось бы, чем не повод для эйфории, но как-то не спешат по этому поводу радоваться даже самые безумные патриоты скрепного величия.
Дело в том, что эти пять истребителей будут переданы в предсерийной модификации, то есть, те ТТХ, которыми они должны обладать в теории, на практике не будет. И хотя сами окончательные ТТХ истребителя до сих пор секретны, уже известно, что оснащены убийцы F-35 будут двигателями АЛ-41Ф1, которые вносят серьезную отрицательную коррекцию в степень невидимости самолёта.
А новый двигатель раньше 2020-го эти суперсовременные самолёты вряд ли смогут увидеть, равно и сами ВКС РФ вряд ли увидят обещанные когда-то 60 единиц Т-50.
Но, что самое интересное в этой истории, так это причины, побудившие МО РФ начать закупку Т-50, по сути, всё ещё сырых и неготовых, в ВКС. А они довольно прозаичны - это растущая конкуренция и отсутствие иностранных заказов!
Как известно, Китай уже презентовал своё «пятое поколение» J-20 и, более того, запустил третью производственную линию на мощностях Chengdu Aircraft Industry Group, которая позволит выпускать до 36 истребителей в год.
Когда же КНР завершит испытания двигателя нового поколения WS-15, предназначенного для серии J-20B, Пекин планирует запустить ещё от 3 до 6 линий, обеспечив план в 500 истребителей пятого поколения до 2020 года!
Но и это ещё не всё, ведь Корпорации авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China) из Шэньяна уже выпустила второй по счёту прототип многоцелевого истребителя пятого поколения FC-31 (J-31) явно предназначающийся для экспорта. И кто скажет, что нишу боевых самолётов этого типа Китай уже не застолбил в регионе?
А дальше всё по известному сценарию. F-35 уже произведено 200 единиц, и недостатка в контрактах от основных партнёров, США, нет. Японский Mitsubishi X-2 уже давно бороздит воздушные просторы, Южная Корея совместно с Индонезией ваяет KAI KF-X, который должен увидеть свет к 2020 году, и даже Турция соответствует тренду и разрабатывает свой TF-X.
И вот, казалось бы, если к 2020-му году (в лучшем случае) выпускаемый Т-50 таки примет свой желаемый вид, то сможет ли он конкурировать на мировой арене? Однозначно - нет. А сможет ли существовать лишь на поддержке государства без экспорта в условиях пикирующей экономики? Тоже - нет.
А потому и понятно, почему особой радости нет по поводу ожидания в строю хромой утки, которой и не доковыляет и не долетит до поставленных «величием» целей, а демонстрировать оное, кровь из носу, а нужно!
zloy-odessit
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Невидимость для радаров - это дело второстепенное...
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@NegionoiZ @slavapolotence
not every bird can fly to the middle of dnipro river
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силовых структур? Полиция охраняет правопорядок и защищает людей на
массовых мероприятиях. Там должны работать (служить) только
контрактники (профессионалы). Национальная Гвардия (внутренние войска)
пресекает массовые волнения и не допускает государственных переворотов
(вроде «крымнаша» и «роSSийской весны» на Донбассе). Во время войны НГ
«зачищает» населённые пункты после их освобождения армией. То есть в НГ
тоже должны служить только профессионалы-контрактники. Задача
пограничников - контроль границы и ВООРУЖЁННАЯ нейтрализация групп
нарушителей границы. В случае войны пограничники встречают врага,
задерживают его и медленно, с боями, отступают. Для этого нужны ТОЛЬКО
профессионалы. Силы специальных операций
(спецназ) выполняют работу в тылу врага или зарубежом. И там могут
служить только контрактники. Поэтому призывать срочников в Национальную Гвардию, в Пограничные войска и в спецназ глупо и преступно! Другими словами у пограничников,
Нацгвардии и ССО (спецназа) специфическая работа, требующая особой,
многолетней подготовки. Поэтому их не надо много. Поэтому там должны
служить только профессионалы-контрактники с высокой зарплатой. НО! Ни
пограничники, ни нацгвардейцы, ни спецназ не должны вести войну против
массового вражеского вторжения! Их не учат вести позиционную войну! Их
для этого не готовят и делают они это ПЛОХО. Вспомните попытки
использовать украинские ВДВ весной 2014г. и чем это закончилось.
Вооружённые силы (армия) - СОВСЕМ ИНОЕ! Армия нужна для войны за
Родину, для массовых боёв. То есть для условий, когда получают ранения
и гибнут тысячи и сотни тысяч человек! Которых надо массово заменять!
Нужен мужской многомиллионный ПОДГОТОВЛЕННЫЙ резерв! Значит через
армейскую подготовку в мирное время надо пропустить всех здоровых
мужчин! То есть профессионалами-контрактниками в армии должны быть
только командиры и сложные специалисты (от сержанта и выше). А ВСЕ
солдаты и матросы должны быть срочниками по призыву. С ежемесячной
выплатой ПОЛОВИНЫ средней зарплаты мобилизованного его семье. Только
так можно получить большую и недорогую ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ армию! А Украине
в нынешней ситуации нужна армия в 400 тысяч человек МИНИМУМ!
Представьте себе, что все военные Украины на контракте. И всем им надо
ежемесячно платить 1000 долларов! Да да, ТЫСЯЧУ! Ведь страна воюет и
каждые три дня на Донбассе гибнут воины! А желающих подставляться под роSSийские пули и осколки очень мало! А ещё ведь угроза терактов против
военных по всей Украине, а не только в зоне АТО. Как это происходит в Израиле. Так что 1000 $ в месяц это минимум! А теперь умножим
400000 чел. на 1000 долл. Получим 400 МИЛЛИОНОВ долларов одной
зарплаты! И это только рядовым! А прапорщикам, офицерам и генералам
надо будет платить НАМНОГО больше! А боевые выплаты? А бесплатные
питание, форма, лечение? Легко выходим на сумму более МИЛЛИАРДА
долларов!!! Как бы экономика Украины не пукнула от натуги... P.S.
Полностью контрактную (профессиональную) армию может позволить себе
только очень богатая страна, ведущая войны за рубежом. Пример - США! А
вот постоянно воюющий не самый бедный Израиль использует призывную
армию. Случайность? Не думаю. Слава Русі-Украіне!
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